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UPDATE RE: TRAFFIC ALERT I 89 S MM109 GEORGIA

BOTH LANES AT 89 S MM109.2  ARE RE-OPENED.  PLEASE TRAVEL SAFELY.

 

 

From: Field, Louise via DPS.VSPMedia <dps.vspmedia@list.vermont.gov>
Sent: Monday, May 6, 2024 12:25 AM
To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov>
Subject: TRAFFIC ALERT I 89 S MM109 GEORGIA

 

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STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

ST ALBANS BARRACKS

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION

 

 

INTERSTATE 89 IS CLOSED FROM  EXIT 19 TO EXIT 18 SOUTH BOUND  - DUE TO A MOTOR VEHICLE CRASH IN THE AREA OF MM 109 SOUTHBOUND. TROOPERS, FIRE AND RESCUE ARE ON SCENE AND UPDATES ON EXTEND OF CLOSURES WILL BE PROVIDED WHEN AVAILABLE.  CURRENTLY SPECIFIC DETAILS ON THE CRASH ARE NOT YET KNOWN.

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA AND SEEK ALTERNATE ROUTES.  PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

 

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

 

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