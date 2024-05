Communiqué de presse

Point de marché

Quatre propositions de restructuration financière reçues dans le cadre de la procédure de conciliation en cours

Objectif d’un accord sur une solution de restructuration financière acceptable pour les créanciers financiers pour le 31 mai, en vue de la finalisation d’un accord final d'ici juillet 2024

Signature d'un accord de financement intermédiaire de 100 millions d'euros avec les porteurs d'obligations ; progrès dans les discussions avec les banques et l'État français sur les 350 millions d'euros de financement intermédiaire restants

Paris, France - 6 mai 2024

Suite à la publication des paramètres mis à jour de son cadre de restructuration financière le 29 avril 2024, Atos SE confirme avoir reçu le 3 mai 2024 quatre propositions financières d’apport de nouvelles liquidités de la part des parties suivantes :

Un groupe de porteurs d'obligations et de banques faisant partie du groupe de banques de la Société

Bain Capital

EP Equity Investment, contrôlée par M. Daniel Kretinsky en partenariat avec Attestor Limited

Onepoint, contrôlée par M. David Layani en consortium avec Butler Industries

Ces propositions seront publiées aujourd'hui sur le site internet d'Atos et accessibles via le lien suivant: Investisseurs - Atos

Toutes les propositions ont été présentées au Conseil d'administration le 5 mai 2024. Le Conseil a décidé avec la direction du Groupe et après alignement avec la Conciliatrice Me. Hélène Bourbouloux de ne pas poursuivre les discussions avec Bain Capital car la proposition soumise ne répondait pas aux objectifs déclarés de la Société de prendre en compte l’ensemble de son périmètre.

Le Conseil d'administration a réitéré sa confiance dans l'équipe de direction du Groupe pour continuer à coordonner les discussions, sous l'égide de la Conciliatrice et en coordination avec le CIRI (Comité Interministériel de Restructuration Industrielle), dans le but de parvenir à un accord de restructuration financière qui soit dans le meilleur intérêt social de la Société, y compris de ses employés, clients, fournisseurs, créditeurs, actionnaires et autres parties prenantes, tout en maintenant un mix d’activités attractif.

Atos travaillera avec ses créanciers financiers pour sélectionner d'ici le 31 mai 2024 une solution de restructuration financière qui sera acceptable pour eux et cohérente avec les paramètres financiers de la Société, afin de parvenir à un accord final de restructuration financière d'ici juillet 2024. Cette solution impliquera probablement des changements radicaux dans la structure de capital de la Société et une émission significative de nouveaux titres de capital qui entraînera une dilution massive des actionnaires existants d'Atos SE, sachant que la Société négociera avec les parties prenantes le traitement des actionnaires existants en conformité avec les lois applicables.

En parallèle, la Société a engagé des discussions avec l’Agence des participations de l’Etat français (APE) concernant son intention d’acquérir 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) d’Atos SE. Les propositions reçues le 3 mai sont compatibles avec la lettre d’intention non-engageante reçue de l’Etat français.

Jean-Pierre Mustier, Président du Conseil d’administration d’Atos SE, a déclaré :

« Je tiens à remercier chacun des soumissionnaires pour les propositions de refinancement reçues dans le cadre de notre processus de conciliation actuel. Je suis heureux de constater que les principaux représentants de nos porteurs d'obligations et de notre groupe de banques travaillent ensemble de manière constructive pour trouver une solution de refinancement pour Atos. »

Paul Saleh, Directeur général d'Atos SE, a déclaré : « Nous allons maintenant travailler avec nos créanciers financiers pour trouver une solution d'ici le 31 mai qui leur soit acceptable et conforme aux paramètres que nous avons partagés. Je suis convaincu qu'un accord final pourra être conclu d'ici la date cible de juillet, garantissant la continuité des opérations pour nos clients et dans le meilleur intérêt des employés, clients, fournisseurs, créditeurs, actionnaires et autres parties prenantes d'Atos. »

Point sur le financement intermédiaire

Suite à son communiqué de presse du 9 avril 2024, dans lequel Atos a annoncé un accord de principe sur un financement intermédiaire de 450 millions d'euros, la Société confirme que :

Le contrat relatif aux facilités de crédit renouvelable et de prêt à terme de 100 millions d'euros devant être fournies par un groupe de porteurs d'obligations a été signé ;

Le 25 avril 2024, le Ministère de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique a publié un arrêté autorisant le prêt de 50 millions d'euros de l’Etat au titre du FDES (Fonds de Développement Economique et Social) à une filiale d'Atos, Bull SAS, qui contrôle des activités souveraines sensibles. Les banques de financement du Groupe ont également accordé la dérogation requise pour ce prêt ;

Les discussions avec les banques concernant la mise en place d'un programme d'affacturage de 300 millions d'euros progressent.





***

