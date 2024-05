Novotech nomme un expert clinique et commercial des sciences de la vie à la tête de l’équipe mondiale de conseil en développement de médicaments

BOSTON, 03 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, l’organisation de recherche clinique sous contrat (« ORC ») mondial qui établit des partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs, a nommé Scott Schliebner au poste de vice-président et responsable mondial de la division Drug Development Consulting (« DDC »).



Le Dr Judith Ng-Cashin, médecin en chef de Novotech a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Scott au sein de l’équipe médicale et scientifique. C’est un cadre aux compétences stratégiques, au profil innovant et axé métiers dans le domaine des sciences de la vie, qui compte environ 30 ans d’expérience dans les secteurs de la biopharmacie et des ORC. Il apporte un leadership précieux à notre équipe DDC de classe mondiale, une équipe internationale de développement de médicaments et de réglementation stratégique offrant des services complets, de la conception à l’approbation. »

La division DDC noue des partenariats avec des entreprises de biotechnologie pour optimiser une stratégie de développement thérapeutique adaptée qui a pour ambition de faire progresser le programme de développement et crée de la valeur pour l’entreprise. Pour ce faire, cette division s’appuie sure les compétences d’un panel d’experts en CFC/fabrication, en toxicologie et en affaires cliniques/médicales et réglementaires, qui possèdent une vaste expérience de l’industrie couvrant toutes les phases du développement des médicaments. Elle offre également les ressources d’une équipe d’affaires réglementaires entièrement intégrée, avec un état d’esprit orienté vers la rapidité et des plus expérimentés, afin d’augmenter la probabilité de succès réglementaire et commercial.

L’équipe DDC a de l’expérience dans une gamme complète d’indications pour les médicaments, les nouveaux anticorps, les protéines recombinantes, les petites molécules, les vaccins, la thérapie cellulaire, les dispositifs et les produits combinés, et ce à toutes les étapes du développement du programme (phases I à IV) et de la commercialisation.

Scott Schliebner s’est dit très heureux de rejoindre l’équipe DDC. « J’apporte une approche stratégique et consultative à la mise en place et à l’essor d’affaires dans le domaine des sciences de la vie, en mettant l’accent sur le développement de relations, de partenariats et de collaborations qui favorisent la réussite commerciale. Je suis également passionné par l’exploitation des données et la technologie, y compris les preuves du monde réel/données du monde réel (« RWE/RWD »), l’innovation technologique et les paradigmes axés sur le patient, afin d’accélérer le développement clinique des médicaments », a-t-il détaillé.

M. Schliebner, qui est basé aux États-Unis, est titulaire d’une maîtrise en santé publique et en biostatistique de l’école de médecine de l’université de l’Utah et a obtenu une bourse de recherche de troisième cycle du National Institutes of Health/NINDS.

https://www.linkedin.com/in/scott-schliebner-1087789/

À propos de Novotech Novotech-CRO.com

Fondée en 1997, Novotech est une organisation de recherche clinique sous contrat (ou « ORC ») proposant des services complets à l’échelle mondiale et se consacrant à l’établissement de partenariats avec des sociétés de biotechnologie pour accélérer toutes les étapes du développement de produits thérapeutiques avancés et novateurs.

Reconnue pour ses contributions majeures, Novotech a reçu de nombreux prix prestigieux, notamment le « CRO Leadership Award 2023 », l’« Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 » et l’« Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award » depuis 2006.

La Société propose une gamme complète de services, notamment des laboratoires, des installations de phase I, des conseils en matière de développement de médicaments et une expertise réglementaire. Elle a mené à bien plus de 5 000 projets cliniques, notamment des essais cliniques de phase I à phase IV et des études de bioéquivalence. Avec une présence dans 34 bureaux et une équipe dédiée de plus de 3 000 professionnels dans le monde entier, Novotech est un partenaire intégral et stratégique de confiance.

Pour obtenir plus d’informations ou échanger avec un membre de l’équipe d’experts, consultez le site www.Novotech-CRO.com.

Contact auprès des médias David James mediacontact@novotech-cro.com Australie : +61 2 8218 2144 États-Unis : +1 415 951 3228 Asie : +65 3159 3427