Novotech ernennt einen Experten für kommerzielle und klinische Biowissenschaften zum Leiter des globalen Beratungsteams für Arzneimittelentwicklung

BOSTON, May 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, ein weltweit tätiges klinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Service, das mit Biotechnologieunternehmen zusammenarbeitet, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Studienphase zu beschleunigen, hat Scott Schliebner zum Vice President and Global Head, Drug Development Consulting (DDC), ernannt.



Dr. Judith Ng-Cashin, Chief Medical Officer von Novotech, kommentierte: „Wir heißen Scott Schliebner in unserem medizinischen und wissenschaftlichen Team willkommen. Er ist eine erfolgreiche strategische, innovative und geschäftsorientierte Führungskraft im Bereich Biowissenschaften mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Biopharma- und CRO-Sektor. Er bringt wertvolle Führungsqualitäten in unser erstklassiges DDC-Team ein, ein globales Full-Service-Team für Arzneimittelentwicklung und strategische Zulassungsfragen, das umfassende Dienstleistungen vom Beginn bis zur Zulassung anbietet.“

Das DDC-Team kooperiert mit Biotechnologieunternehmen, um eine zweckmäßige therapeutische Entwicklungsstrategie zu optimieren, die sowohl das Entwicklungsprogramm vorantreibt als auch Werte für das Unternehmen schafft. Zu diesem Zweck setzt DDC Experten für CMC/Herstellung, Toxikologie, klinische/medizinische und regulatorische Angelegenheiten ein, die über umfangreiche Branchenerfahrung in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung verfügen. Zudem steht für regulatorische Angelegenheiten ein vollständig integriertes, erfahrenes Team mit einer auf Geschwindigkeit ausgerichteten Einstellung zur Verfügung, um die Wahrscheinlichkeit eines regulatorischen und kommerziellen Erfolgs zu erhöhen.​

Das DDC-Team verfügt über Erfahrung in einem umfassenden Spektrum von Indikationen für Arzneimittel, neuartige Antikörper, rekombinante Proteintherapeutika, kleine Moleküle, Impfstoffe, Zelltherapie, Geräte und Kombinationsprodukte in allen Phasen der Programmentwicklung (Phasen I - IV) und Kommerzialisierung.

Scott Schliebner sagte, er sei sehr erfreut, dem DDC-Team beizutreten. „Ich bringe einen strategischen und beratenden Ansatz für den Aufbau und das Wachstum von Biowissenschaftsunternehmen mit, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Beziehungen, Partnerschaften und Kooperationen liegt, die den wirtschaftlichen Erfolg fördern. Meine Leidenschaft gilt auch der Nutzung von Daten und Technologien, einschließlich RWE/RWD, technologischer Innovationen und patientenorientierter Paradigmen zur Beschleunigung der klinischen Arzneimittelentwicklung.“

Schliebner, der in den USA lebt, hat einen Master-Abschluss in Public Health in Biostatistics der University of Utah School of Medicine und absolvierte ein Graduierten-Forschungsstipendium an den National Institutes of Health/NINDS.

https://www.linkedin.com/in/scott-schliebner-1087789/

Über Novotech Novotech-CRO.com

Novotech wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiges klinisches Auftragsforschungsinstitut (CRO) mit umfassendem Service, das sich auf Partnerschaften mit Biotechnologieunternehmen konzentriert, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Studienphase zu beschleunigen.

Novotech ist für seine branchenführenden Beiträge anerkannt und hat zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter den CRO Leadership Award 2023, den Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2023 und den Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award seit 2006.

Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter Labore, Phase-I-Einrichtungen, Beratung bei der Arzneimittelentwicklung, Fachwissen über Zulassungsfragen und Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Mit einer Präsenz in 34 Niederlassungen und einem engagierten Team von mehr als 3.000 Fachkräften weltweit ist Novotech ein vertrauenswürdiger strategischer End-to-End-Partner der Wahl.

Für weitere Informationen oder um ein Mitglied des Expertenteams zu kontaktieren, besuchen Sie www.Novotech-CRO.com

Medienkontakt David James mediacontact@novotech-cro.com AU: +61 2 8218 2144 USA: +1 415 951 3228 Asien: +65 3159 3427