Internationaler Tag der Pressefreiheit 2024: Die Bedeutung des Journalismus für unsere Welt

Am Welttag der Pressefreiheit 2024 richtet das Deutsche Nationalkomitee des International Press Institute (IPI) den Blick auf Journalistinnen und Journalisten in allen Teilen der Welt und ihren wichtigen Beitrag für die Entwicklung aufgeklärter Gesellschaften und mündiger Bürgerinnen und Bürger.

Seit seiner Gründung vor mehr als 70 Jahren setzt sich das globale IPI-Netzwerk für den Schutz der Pressefreiheit und die Verteidigung des unabhängigen Journalismus als Schlüssel zur Lösung gemeinsamer weltweiter Herausforderungen ein.

Mehr als 70 Jahre später befindet sich unsere Welt in einer Zeit des globalen Umbruchs mit einer Vielzahl an Krisen und Herausforderungen: Klimawandel, wirtschaftliche Ungleichheit, Krieg und geopolitische Konflikte, humanitäre Konflikte, die Verbreitung von Desinformationen und die zunehmende Polarisierung gesellschaftlicher Debatten gefährden Frieden und Wohlstand. In der westlichen Welt geraten Demokratie und Rechtsstaatlichkeit unter Druck, während in anderen Teilen der Welt autoritäre Regime an Stärke und Einfluss gewinnen, die informierte Bürgerinnen und Bürger als Bedrohung sehen und die globale Nachkriegsordnung infrage stellen.

Vor diesem Hintergrund betont das Deutsche IPI Nationalkomitee am Internationalen Tag der Pressefreiheit die immense Bedeutung und den Wert einer freien, unabhängigen und kritischen Presse- und Medienlandschaft für die freie Entfaltung des Einzelnen, für aufgeklärte Gesellschaften und für leistungsfähige Demokratien.

„Unabhängiger, kritischer und aufklärender Journalismus unterstützt bei der Bewältigung der Krisen unserer Zeit, zeigt Wege in die Zukunft auf und trägt dazu bei, dass die Gesellschaften die großen globalen Herausforderungen meistern können. In Zeiten zunehmender Angriffe auf und Verächtlichmachung von unabhängigen Medien und für sie arbeitende Journalistinnen und Journalisten sind die demokratischen Gesellschaften gefordert, Vielfalt, Unabhängigkeit und Freiheit in den Medien sturmfest zu machen“, so Prof. Dr. Karola Wille, Vorstandsvorsitzende des Deutschen IPI-Nationalkomitees.

Am Tag der Pressefreiheit richtet das Deutsche Nationalkomitee deshalb den Blick mit großer Anerkennung auf Journalistinnen und Journalisten in allen Teilen der Welt, die die Menschen mit unabhängigen Informationen versorgen und so zur Entwicklung aufgeklärter Gesellschaften und mündiger Bürgerinnen und Bürger beitragen, teils unter schwierigsten Bedingungen und Gefahren für Leib und Leben.

Das International Press Institute (IPI) ist ein globales Netzwerk von Redakteurinnen und Redakteuren, Medienmanagerinnen und Medienmanagern sowie führenden Journalistinnen und Journalisten mit Hauptsitz in Wien. Seine Mission besteht darin, die Medienfreiheit und den freien Informationsfluss zu verteidigen, wo immer sie bedroht sind. Das Deutsche Nationalkomitee des IPI ist ein gemeinnütziger Verein. Es versammelt die Unterstützer des IPI in Deutschland und befördert die weltweiten Aktivitäten.

K ontakt:

Deutsches Nationalkomitee des International Press Institute e.V. /

E-Mail: [email protected] / www.ipi.media/deutsch