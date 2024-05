Déclaration de Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bombardier, sur la hausse de la cote de crédit de l’entreprise par Moody’s à B1

MONTRÉAL, 03 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Toute l’équipe de Bombardier est fière de célébrer la hausse de la cote de crédit annoncée hier par Moody’s. Ce récent relèvement porte la cote de crédit de Bombardier à B1 avec une perspective stable, représentant la performance constante de notre entreprise tout au long de son redressement et jusqu’à ce jour. Comme nous l’avons souligné lors de notre Journée des investisseurs 2024 tenue cette semaine, nous avons bâti des fondations solides sur lesquelles nous pouvons nous appuyer afin de continuer à améliorer les paramètres clés de notre bilan.



Bombardier continue à renforcer sa résilience en suivant des trajectoires de croissance qui diversifient judicieusement ses flux de revenus, tout en générant des marges et des liquidités supplémentaires. Des secteurs dynamiques comme le service après-vente et Bombardier Défense ajoutent de la valeur à notre entreprise, et nous permettent d’offrir à nos clients des solutions uniques et flexibles.

Nous avons pris notre élan avec dynamisme, tel qu’illustré par le lancement de notre nouvelle identité de marque tournée vers l’avenir. Au cours des dernières années, les membres de l’équipe de Bombardier dans nos différents secteurs d’activité ont exécuté notre plan à la perfection en se concentrant sur ce que nous sommes en mesure de contrôler. Cette approche nous permet d’atteindre une altitude de performance toujours plus élevée en matière de réduction de la dette, de bénéfices et de génération de flux de trésorerie disponibles positifs.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Pour information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Ressources pour les médias