Sostenibilità come strategia: Invesmar avanza nel suo impegno per l'ambiente e la comunità

Invesmar riafferma il suo impegno per la sostenibilità

Invesmar opera come modello di sostenibilità e responsabilità aziendale, integrando etica e trasparenza al cuore della sua strategia.

La sostenibilità è più che risultati finanziari; per oltre 40 anni, abbiamo promosso il benessere e lo sviluppo sostenibile, assumendoci la responsabilità per l'ambiente.” — Víctor Manuel Henríquez Restrepo

CIUDAD DE PANAMá, PANAMá, PANAMá, May 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- Di fronte alle crescenti sfide globali, Invesmar riafferma il suo impegno per la sostenibilità come pilastro centrale della sua strategia aziendale.

Navigando in un ambiente economico e sociale sfidante, il gruppo aziendale si è dedicato a rafforzare le proprie operazioni e relazioni secondo rigorosi principi di sostenibilità, etica e trasparenza.

Questo approccio integrato permette a Invesmar non solo di soddisfare gli standard internazionali di sviluppo sostenibile, ma anche di essere un esempio nella protezione ambientale e nel benessere sociale.

Invesmar: un approccio integrato alla sostenibilità

Immersa in ogni aspetto della sua operazione, la sostenibilità è la pietra miliare di Invesmar.

Dal impegno per la preservazione dell'ambiente alla generazione di benessere sociale, tutte le azioni dell'azienda sono progettate per essere sostenibili in termini economici, sociali, ambientali e di governance aziendale.

"Siamo convinti che la sostenibilità vada oltre i risultati finanziari, motivo per cui per oltre 40 anni abbiamo implementato e rafforzato strategie che creano opportunità di progresso e benessere nei territori, essendo responsabili con l'ambiente e promuovendo lo sviluppo sostenibile delle nostre attività commerciali", afferma Víctor Manuel Henríquez Restrepo.

Invesmar ha dato priorità a quattro SDG specifici che sono critici per il suo settore e le operazioni, allineando ogni aspetto della sua gestione e strategia aziendale al contributo allo sviluppo sostenibile.

Realizzazioni notevoli di Invesmar nella sostenibilità

Invesmar ha dimostrato il suo impegno per pratiche sostenibili attraverso risultati tangibili e misurabili:

- Certificazione Carbon Neutral: le operazioni di Invesmar in Colombia hanno ottenuto la certificazione Carbon Neutral, dimostrando l'impegno continuo nella mitigazione e compensazione delle proprie emissioni.

- Conservazione e riforestazione: con un totale di 1.549,69 ettari destinati alla conservazione e più di 36.300 alberi piantati negli ultimi quattro anni, Invesmar enfatizza la sua dedizione alla biodiversità e alla gestione ambientale.

- Impatto sociale: attraverso investimenti in progetti sociali, Invesmar ha raggiunto 34.476 beneficiari nel 2023, migliorando la qualità della vita nell'educazione, nella salute, nello sport e nell'alloggio nelle comunità in cui opera.

Invesmar rafforza la sostenibilità: strategie di governance aziendale e trasparenza

Invesmar ha fondato le sue azioni su una governance aziendale esemplare, stabilendo un robusto quadro di revisione interna e conformità che rafforza la fiducia con tutti gli stakeholder.

La trasparenza e l'etica sono pilastri fondamentali della sua cultura aziendale.

Gli organi di governo e di decisione del gruppo sono incaricati di definire, guidare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, garantendo che le sue operazioni soddisfino le aspettative dei suoi partner e contribuiscano positivamente al benessere sociale e ambientale.

Eccellenza operativa di Invesmar: chiave per generare valore

L'eccellenza operativa di Invesmar trascende l'obiettivo; è consolidata come una pratica continua che spinge sia la sostenibilità che l'efficienza in tutte le aree di operazione. Attraverso la pianificazione, esecuzione e controllo rigoroso dei processi e delle risorse basati su standard di qualità competitivi, Invesmar assicura l'allineamento delle esigenze dei suoi clienti con pratiche di eccellenza operativa. Questo approccio non solo migliora la soddisfazione del cliente, ma contribuisce anche a un valore aggiunto tangibile per la società.

Significativi risultati quantitativi rafforzano questo impegno:

- Produzione alimentare e commercializzazione: Invesmar ha prodotto 257.000 tonnellate di alimenti attraverso GreenPlus e ha commercializzato 285.000 tonnellate di frutta attraverso IFC, con il 91% delle esportazioni di frutta destinate all'Europa e il resto agli Stati Uniti.

- Fabbricazione di materiali: con 50.000 tonnellate di carta e 4.846 tonnellate di plastica annualmente, Invesmar dimostra la sua capacità di gestire le risorse in modo sostenibile ed efficiente.

- Logistica e sanitarizzazione delle colture: con 69.030 TEU movimentati e 390.520 ettari trattati per il controllo fitosanitario, Invesmar riflette la sua qualità e operatività.

Invesmar si distingue a livello globale per il suo focus strategico sulla sostenibilità, che si manifesta attraverso pratiche trasparenti e una gestione esemplare della governance aziendale.

Impegnata a generare un impatto positivo e duraturo, il gruppo aziendale non solo mantiene alti standard di etica, ma guida anche iniziative significative a favore dell'ambiente e del benessere sociale.