eGain annuncia un webinar dedicato all’IA generativa per il servizio clienti che racconterà la storia di successo di un cliente leader nel settore delle utility

“La maggior parte dei progetti basati sull’IA falliscono. Alcune stime calcolano che questi fallimenti riguardino fino all'80% dei progetti, un dato quasi doppio rispetto ai fallimenti di progetti IT aziendali di dieci anni fa”, scrive la Harvard Business Review . Le società sono alla continua ricerca di indicazioni e linee guida su come implementare l’IA generativa correttamente, così da aumentare le probabilità di successo.

Il cliente che opera nel settore delle utility racconterà come è riuscito ad accelerare di cinque volte la costruzione della conoscenza, portando la findability delle risposte a uno straordinario 98% per i suoi agenti del centro di contatto grazie alla piattaforma di conoscenza basata sull’IA eGain. I partecipanti riceveranno un’offerta esclusiva per un progetto pilota, a rischio zero e costo zero, chiamato “ Innovation in 30 Days ”, che permetterà loro di sperimentare l’IA generativa per il servizio clienti fondata su eGain Knowledge Hub ™.

Ulteriori informazioni

Argomento: IA generativa per il servizio clienti: storie di successo e lezioni apprese

Data: 9 maggio 2024

Ora: 10:00 EDT (ora orientale USA), 15:00 BST (ora legale Regno Unito)

Link per l’iscrizione: https://bit.ly/3UHeBDb

Informazioni su eGain

Dotato di intelligenza artificiale e di analisi, il Knowledge Hub di eGain migliora l’esperienza del cliente e riduce il costo del servizio con l’assistenza virtuale, il self-service e i moderni strumenti del desktop per gli agenti. Visitare il sito www.eGain.com per maggiori informazioni.

