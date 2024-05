Avis de convocation à l’assemblée générale 2024 des actionnaires ONWARD® et propositions de résolutions

EINDHOVEN, Pays-Bas, 03 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies innovantes ciblées sur la restauration du mouvement, de la fonction et de l’indépendance des patients vivant avec une lésion médullaire, annonce ce jour que l’assemblée générale 2024 de ses actionnaires (AG) se tiendra dans la capitale néerlandaise le 13 juin 2024. À cette occasion, la Société soumettra une série de résolutions à délibération.

Le Conseil d’administration vise l’adoption des mesures suivantes :

Approbation des comptes de la Société arrêtés au 31 décembre 2023, établis en conformité avec les normes internationales d’information financière IFRS en vigueur en Europe. Déposé auprès de l’autorité de tutelle néerlandaise, l’AFM (pour Autoriteit Financiële Markten) le 25 avril 2024, le rapport annuel 2023 peut être consulté depuis le site Web de la Société, sur la page (www.ir.onwd.com) et sur le site de l’AFM : (afm.nl).

Détails de la politique de rémunération pour l’exercice 2023 (point d’information non soumis à consultation).

Décharge de responsabilité des membres du Conseil quant à l’exercice de leurs fonctions au cours de l’exercice 2023.

Mandat à Ernst & Young Accountants LLP au titre de l’audit externe des comptes annuels de la Société pour l’exercice 2024.

Réélection de M. Jan Koch Øhrstrøm au titre d’administrateur non exécutif du Conseil, pour un mandat de quatre ans prenant fin à l’issue de l’AG 2028.

Réélection de M. John Paul de Koning au titre d’administrateur non exécutif du Conseil, pour un mandat de quatre ans prenant fin à l’issue de l’AG 2028.

Délégation de l’autorité du Conseil à émettre des actions ordinaires et à y souscrire dans le capital de la Société à hauteur de 10 % de son capital social, et à limiter ou exclure les droits préférentiels qui s’y rapportent.

Délégation de l’autorité du Conseil à émettre des actions ordinaires et à y souscrire dans le capital de la Société à hauteur de 50 % de son capital social, et à limiter ou exclure les droits préférentiels en lien avec une ou plusieurs éventuelles levées de capitaux, ou des objectifs stratégiques.

Autorisation du Conseil visant l’acquisition d’actions ordinaires dans le capital de la Société.

Modification des statuts de la Société.

La date limite d’inscription est fixée au 16 mai 2024 pour tout actionnaire souhaitant participer à l’AG. L’avis de convocation, l’ordre du jour complet et tous les autres détails relatifs à l’AG 2024, ainsi que tous les documents connexes sont disponibles sur le site Web de la Société, au chapitre dédié aux informations financières de la rubrique Investisseurs (www.ir.onwd.com) et mis à disposition des actionnaires conformément au cadre juridique dès le 2 mai 2024.

*Toutes les thérapies et tous les dispositifs médicaux d’ONWARD Medical, y compris sans toutefois s’y limiter ARC-IM®, ARC-EX®, ARC-BCI™, ou ARC Therapy™, seuls ou en association avec une interface cerveau-ordinateur (ou BCI pour Brain-Computer Interface), sont développés à titre expérimental et ne sont pas destinés à un usage commercial.

À propos d’ONWARD Medical

ONWARD® est une société de technologie médicale qui développe de nouvelles thérapies ciblant la restauration du mouvement, de la fonction et de l’indépendance des patients vivant avec une lésion de la moelle épinière ou atteints d’un handicap moteur. Les travaux d’ONWARD s’appuient sur plus de dix ans de découverte scientifique et de recherche préclinique et clinique, menée dans des établissements de premier ordre, tels des hôpitaux, des cliniques de rééducation ou des centres de recherche. Ils ont conduit l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, la Food and Drug Administration, ou « FDA » a lui décerner dix appellations de « dispositifs révolutionnaires » (Breakthrough Device Designations).

La thérapie ARC développée par ONWARD est administrable au moyen d’un système externe ou implantable, respectivement ARC-EX® et ARC-IM®. Elle est conçue pour stimuler la moelle épinière de manière ciblée et programmée. Des résultats positifs ont été présentés en 2023 à l’issue de l’étude phare Up-LIFT, visant à évaluer la capacité de la thérapie ARC transcutanée à améliorer la force et la fonction des membres supérieurs. ONWARD a déposé sa demande d’approbation réglementaire auprès de la FDA pour homologuer le système ARC-EX aux États-Unis et s’apprête à déposer un dossier similaire en Europe. En parallèle, la société pilote des études ciblées sur sa thérapie ARC-IM implantable, qui a démontré des résultats cliniques intermédiaires positifs dans l’amélioration de la régulation de la pression artérielle à la suite d’une LME. D’autres études sont en cours quant à l’administration de la thérapie ARC-IM pour recouvrer de la mobilité après une LME et pour résoudre des difficultés de marche éprouvées par des patients atteints de la maladie de Parkinson, et visent également l’évaluation du système ARC-BCI dans la restauration motrice des membres supérieurs et inférieurs induite par le cerveau après une LME.

ONWARD Medical est domiciliée à Eindhoven aux Pays-Bas. Elle exploite un centre scientifique et dédié à l’ingénierie à Lausanne, en Suisse, et un bureau de représentation aux États-Unis, situé à Boston dans l’État du Massachusetts. La Société est cotée sur Euronext Bruxelles et Amsterdam sous le symbole ONWD.

Avis de non-responsabilité :

Certaines déclarations, croyances et opinions exprimées dans ce communiqué sont de nature prospective et reflètent les attentes et les projections actuelles de la Société ou, le cas échéant, des administrateurs de la société à propos d’événements à venir. Les déclarations prospectives induisent par nature un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses, de sorte que les résultats ou événements réels peuvent différer sensiblement de ceux qu’elles expriment ou sous-entendent. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une influence négative sur les résultats et les effets financiers des prévisions et événements décrits dans le présent communiqué. De nombreux facteurs peuvent entraîner de sérieux écarts entre les événements, performances ou résultats réels et/ou les développements initialement prévus, notamment les variations de la demande, la concurrence et la technologie, entre autres. Les déclarations prospectives exprimées dans ce communiqué de presse à propos des tendances ou activités passées ne sauraient être considérées comme une garantie qu’elles se maintiennent à l’avenir. En conséquence, la Société décline expressément tout engagement ou obligation à publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives énoncées dans le présent communiqué de presse à la suite de quelconque changement dans les attentes ou les événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels elles reposent. La Société, ses conseillers ou représentants, ses filiales, ses dirigeants ou employés ne garantissent aucunement que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives soient sans erreurs et n’assument aucune responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué de presse ou à la concrétisation matérielle des développements prévus. Il vous est ainsi déconseillé de vous y fier indûment, ces déclarations prospectives étant uniquement valables à leur date de publication. *Toutes les thérapies et tous les dispositifs médicaux d’ONWARD Medical mentionnés dans le présent communiqué, y compris sans toutefois s’y limiter ARC-IM®, ARC-EX®, ARC-BCI™, ou ARC Therapy™, sont développés à titre expérimental et ne sont pas destinés à un usage commercial.