Koelis annonce le lancement d’un nouveau produit lors de l’AUA 2024, qui offrira un flux de travail innovant grâce à la biopsie par fusion d’images IRM basée sur l’IA

GRENOBLE, France et PRINCETON, New Jersey, 02 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Koelis, SAS (« Koelis » ou la « Société », www.koelis.com), société leader et innovante dans le domaine du traitement des maladies de la prostate, a annoncé ce jour de nouvelles fonctionnalités lors du prestigieux congrès annuel de l’American Urological Association à San Antonio, au Texas. Du 2 au 5 mai, Koelis organisera des démonstrations interactives en direct sur son stand, le numéro°951, afin de présenter sa toute dernière avancée, la capacité d’intégration de fonctionnalités d’IRM de la prostate assistées par l’IA sur Trinity, sa plateforme exclusive.



Le système Koelis Trinity® permet aux urologues de réaliser des « biopsies ciblées par fusion d’images 3D » dans le cancer de la prostate. Trinity intègre l’imagerie par échographie 3D avec un système de guidage par fusion d’images IRM-échographie exclusif qui comprend le logiciel unique de suivi des mouvements de la prostate de la Société (OBT Fusion®). Le système compact Koelis Trinity® ne nécessite aucune interface fonctionnant avec de l’équipement échographique externe ni aucun capteur externe. La polyvalence de la plateforme Trinity permet à Koelis de se positionner en tête de la révolution scientifique qui a lieu actuellement dans le traitement du cancer de la prostate, qui tendra désormais vers des diagnostics par biopsie plus précis, et davantage d’options thérapeutiques moins invasives.

Koelis lance son nouveau logiciel « Promap Contour », développé en collaboration avec des sociétés innovantes spécialisées dans les logiciels de CAO et d’IA, dont DeepHealth (une filiale en propriété exclusive de Radnet), Siemens Healthineers, et d’autres en cours. Le logiciel Promap Contour permettra aux prestataires de soins de santé d’utiliser leur solution de CAO/d’IA compatible afin de procéder au traitement automatique des contours et lésions prostatiques sur l’IRM. Ces données pourront ensuite être transférées en toute simplicité vers la plateforme Koelis Trinity® pour les procédures de fusion d’images IRM/échographie 3D.

Les urologues et les radiologues pourront collaborer afin d’améliorer l’efficacité des flux de travail tout au long du parcours clinique associé au cancer de la prostate. L’objectif est de permettre d’accéder à la connectivité au système d’archivage et de communication d’images (Picture Archiving and Communication System, PACS)/cloud et de faciliter l’importation de la segmentation de l’IRM de la prostate automatisée vers la plateforme Koelis Trinity®. Le système Koelis Trinity® utilisera ces données d’imagerie pour créer une cartographie 3D de la prostate propre à chaque patient, afin d’orienter à la fois le diagnostic et les procédures de traitement.

Antoine Leroy, titulaire d’un doctorat, fondateur et PDG de Koelis, déclare : « Toujours réactif et innovant pour répondre aux besoins des urologues et de leurs patients, Koelis est fier d’améliorer la connectivité et d’ajouter une dimension IA à ses produits. Nous sommes convaincus que favoriser l’efficacité du flux de travail avec une solution comme celle offerte par DeepHealth nous permettra de faire adopter la biopsie par fusion d’images de Koelis comme nouvelle norme de soins aux États-Unis. »

La technologie de Koelis est actuellement disponible dans 50 pays et sur plus de 500 systèmes utilisés aux États-Unis, en Europe et en Asie. La plateforme Koelis Trinity® a été utilisée pour 1 million de patients présentant un diagnostic de cancer de la prostate.

À propos de Koelis

Avec son siège social situé à Grenoble, France, Koelis est un pionnier et un leader de la technologie de guidage par fusion d’images IRM-échographie depuis 2006. Doté d’un logiciel exclusif d’échographie 3D et de suivi des mouvements de la prostate (OBT Fusion®), le système Koelis Trinity® permet un diagnostic par biopsie plus précis et offre d’autres options de traitement « focal » du cancer de la prostate, par rapport aux traitements traditionnels « radicaux » de l’organe, comme la prostatectomie chirurgicale et la radiothérapie. L’engagement de la Société en faveur des traitements mini-invasifs du cancer de la prostate s’illustre également par un registre clinique multicentrique (« Violette », NCT04582656) en Europe portant sur la technologie d’ablation par micro-ondes guidée par Trinity. Koelis possède des bureaux à Grenoble (France), à Princeton (New Jersey, États-Unis), Sarrebruck (Allemagne) et Singapour et opère dans plus de 50 pays. Pour en savoir plus sur Koelis, consultez la page : www.koelis.com .

