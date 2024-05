Konica Minolta et FUJIFILM Business Innovation considèrent une alliance stratégique pour optimiser l’approvisionnement, le développement de toner et l’efficacité de la production dans la filière des imprimantes et des appareils multifonctions

MISSISSAUGA, Ontario, 02 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. (Konica Minolta) a annoncé aujourd’hui que sa maison mère, Konica Minolta, Inc., a signé un protocole d’entente pour étudier la faisabilité d’une alliance stratégique dans la filière des imprimantes (appareils) multifonction, des imprimantes de bureau et des imprimantes de production.



Le marché des appareils multifonction et des imprimantes évolue rapidement, et cela requiert des mesures proactives. C’est ainsi que Konica Minolta et FUJIFILM Business Innovation considèrent sérieusement une alliance commerciale pour solidifier leurs assises, notamment par l’élaboration d’un système d’approvisionnement robuste. Les deux sociétés pensent également élargir leurs autres alliances commerciales et continuer les pourparlers. Voici les points saillants de ces discussions prometteuses :

1) Alliance commerciale pour l’approvisionnement



Exploration de l’établissement d’une coentreprise favorisant la coordination dans l’approvisionnement en matières premières et l’acquisition de pièces.



Échéancier provisoire pour l’établissement d’une coentreprise: deuxième trimestre de l’exercice 2024. Ratio de l’actionnariat: Participation majoritaire de FUJIFILM Business Innovation Corp.



2) Alliance commerciale pour le développement et la production de toner

3) Autres alliances stratégiques :



Les discussions et ententes se rapportant à d’autres collaborations stratégiques sur le sujet seront traitées séparément.

« Conscientes des défis qui attendent l’industrie, nos deux entreprises s’apprêtent à maximiser mutuellement leurs forces à travers cette alliance, explique Toshimitsu Taiko, président et directeur général de Konica Minolta, Inc. Ce sera un plaisir de collaborer pour aller chercher des gains d’efficacité et de compétitivité des coûts dans les investissements, pour renforcer nos capacités à stabiliser l’approvisionnement, à mener des initiatives écologiques et à établir des plans de continuité des activités, et pour réaliser le potentiel d’amélioration de la résilience de nos entreprises en tant que fabricants d’envergure internationale. »

« Nos pourparlers en vue de cette potentielle alliance commerciale sont d’une immense importance pour faire progresser nos efforts à accroître notre compétitivité ainsi que notre présence sur le marché mondial, affirme Naoki Hama, président et directeur général de FUJIFILM Business Innovation Corp. Nous sommes convaincus que ce partenariat viendra établir un nouveau cadre pour renforcer notre chaîne d’approvisionnement et solidifier les fondations de notre entreprise. »

