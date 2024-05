Aya Or & Argent annonce des résultats de forage en profondeur à Zgounder ainsi que la date de la conférence téléphonique sur les résultats du T1-2024

MONTRÉAL, 02 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aya Or & Argent Inc. (TSX : AYA; OTCQX : AYASF) (« Aya » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer des résultats de forage à haute teneur en argent dans le cadre de son programme de forage d’exploration en profondeur à la mine d’argent Zgounder dans le Royaume du Maroc.

Principaux faits saillants (toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage) Dans la zone Centrale, à partir du niveau 1 950 m : Le sondage ZG-SF-24-107 a recoupé 1 459 grammes par tonne (« g/t ») d’argent (« Ag ») sur 5,5 mètres (« m »), incluant 3 086 g/t Ag sur 2,5 m Dans la zone Ouest, à partir du niveau 2 000 m : Le sondage DZG-SF-24-018 a recoupé 902 g/t Ag sur 11,0 m, incluant 1 453 g/t Ag sur 6,5 m Le sondage DZG-SF-24-025 a recoupé 1 548 g/t Ag sur 4,0 m, incluant 5 794 g/t Ag sur 1,0 m Dans la zone Est, à partir du niveau 2 075 m : Le sondage T28-24-2075-122 a recoupé 1 458 g/t Ag sur 9,6 m, incluant 2 804 g/t Ag sur 4,8 m Le sondage T28-24-2075-123 a recoupé 2 055 g/t Ag sur 4,8 m, incluant 3 924 g/t Ag sur 2,4 m Dans la zone Centrale, à partir du niveau 1 950 m : Le sondage YAKD-24-1950-015 a recoupé 465 g/t Ag sur 20,4 m, incluant 1 393 g/t Ag sur 3,6 m

(toutes les intersections sont en longueur dans l’axe de forage)

Sondages d’exploration près du contact avec le granite : ZG-SF-23-076 a recoupé 594 g/t Ag sur 3,0 m ZG-SF-24-096 a recoupé 780 g/t Ag sur 2,0 m ZG-SF-24-102 a recoupé 524 g/t Ag sur 3,0 m ZG-SF-24-110 a recoupé 375 g/t Ag sur 7,5 m et 1 108 g/t Ag sur 1,5 m ZG-SF-24-115 a recoupé 1 177 g/t Ag sur 1,5 m



9 900 m ont été forés depuis le début de l’année dans le cadre du programme d’exploration souterraine de 2024

« Les résultats de forage à haute teneur d’aujourd’hui, incluant les sondages DZG-SF-24-018 et DZG-SF-24-025, continuent de confirmer la continuité de la minéralisation à haute teneur en argent à Zgounder », a déclaré Benoit La Salle, président et chef de la direction. « Par ailleurs, nous sommes heureux de voir les nouvelles intersections riches en argent obtenues près du contact avec le granite, qui démontrent un fort potentiel de ressources en profondeur à Zgounder. Nous disposons actuellement de quatre foreuses souterraines en fonction et nous attendons d’autres résultats de forage significatifs au cours des prochains mois. »

Sont inclus dans le présent communiqué de presse, les résultats pour 176 sondages, incluant 52 sondages DDH souterrains, 8 sondages DDH en surface, 100 sondages T28 et 16 sondages YAK (DDH : forage au diamant; T28 et YAK : forage à percussion au moyen d’un marteau à air comprimé). Pour un résumé complet des résultats d’aujourd’hui, voir l’annexe 1.

Tableau 1 – Intersections de forage significatives à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

SONDAGE De À Ag

(g/t) Longueur

(m)* Ag x largeur Forage DDH souterrain ZG-SF-23-076 288,0 291,0 594 3,0 1 782 ZG-SF-24-096 264,0 266,0 780 2,0 1 560 ZG-SF-24-102 124,0 127,0 524 3,0 1 572 ZG-SF-24-107 100,0 105,5 1 459 5,5 8 022 Incluant 100,0 102,5 3 086 2,5 7 714 ZG-SF-24-108 67,7 70,7 1 292 3,0 3 876 ZG-SF-24-110 82,0 89,5 375 7,5 2 816 Incluant 86,5 87,5 2 112 1,0 2 112 ZG-SF-24-110 93,5 95,0 1 108 1,5 1 662 ZG-SF-24-115 164,0 165,5 1 177 1,5 1 766 DZG-SF-24-016 0,0 33,5 180 33,5 6 018 Incluant 28,5 31,5 607 3,0 1 820 DZG-SF-24-017 63,0 67,0 442 4,0 1 769 DZG-SF-24-018 10,5 21,5 902 11,0 9 924 Incluant 14,0 20,5 1 453 6,5 9 442 DZG-SF-24-021 1,0 5,0 953 4,0 3 810 Incluant 2,0 3,5 2 296 1,5 3 444 DZG-SF-24-025 28,5 32,5 1 548 4,0 6 190 Incluant 31,5 32,5 5 794 1,0 5 794 DZG-SF-24-029 28,5 37,5 184 9,0 1 656 DZG-SF-24-037 61,0 67,0 635 6,0 3 810 Forage T28 souterrain TD28-24-1950-032 0,0 4,8 972 4,8 4 664 TD28-24-1975-073 10,8 14,4 1 008 3,6 3 629 TD28-24-1975-075 13,2 15,6 662 2,4 1 588 TD28-24-2075-122 0,0 9,6 1 458 9,6 14 000 Incluant 0,0 4,8 2 804 4,8 13 458 TD28-24-2075-123 0,0 4,8 2 055 4,8 9 864 Incluant 0,0 2,4 3 924 2,4 9 418 Forage YAK souterrain YAKD-24-1950-005 28,8 33,6 345 4,8 1 656 YAKD-24-1950-013 25,2 31,2 365 6,0 2 192 YAKD-24-1950-014 34,8 45,6 416 10,8 4 496 Incluant 37,2 39,6 1 212 2,4 2 909 YAKD-24-1950-015 28,8 49,2 465 20,4 9 478 Incluant 33,6 37,2 1 393 3,6 5 014 YAKD-24-1950-021 30,0 34,8 337 4,8 1 618



Figure 1 : Localisation des résultats de forage à Zgounder

Assurance-qualité

Pour le forage carotté, tous les échantillons individuels représentent environ un mètre de carottage, lequel est coupé en deux moitiés. Une moitié du carottage est conservée sur le site comme témoin, et l’autre moitié est expédiée pour préparation et analyse aux installations d’African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech au Maroc. Tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par spectroscopie d’absorption atomique (« AAS »). Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse.

Pour le forage de définition réalisé par forage T28, tous les échantillons individuels représentent une longueur de 1,2 m. Les échantillons sont analysés soit au laboratoire de la mine Zgounder, soit chez Afrilab. Chez Afrilab, tous les échantillons sont analysés pour l’argent, le cuivre, le fer, le plomb et le zinc à l’eau régale avec finition par AAS. Les échantillons dont la teneur est supérieure à 200 g/t Ag sont réanalysés par pyroanalyse. À ZMSM, tous les échantillons sont analysés pour l’argent seulement à l’eau régale avec finition par AAS. De rigoureux contrôles de la qualité (AQ/CQ) sont appliqués aux deux endroits.

David Lalonde, B. Sc., P. Geo, directeur de l’exploration, est la personne qualifiée d’Aya Or & Argent et a révisé le présent communiqué de presse pour en assurer l’exactitude et la conformité aux exigences du Règlement 43-101.

Résultats du T1-2024 et conférence téléphonique

La Société publiera ses résultats financiers et opérationnels du T1-2024 le 15 mai 2024, avant l’ouverture des marchés.

La direction tiendra une conférence téléphonique le même jour, soit le mercredi 15 mai 2024 à 10 h 00 HAE pour discuter des résultats.

Accès à la webdiffusion : https://edge.media-server.com/mmc/p/krs2wcnf/

Instructions pour obtenir les numéros de téléphone à composer pour accéder à la conférence téléphonique :

Toutes les parties doivent s’inscrire à l’aide du lien ci-dessous pour participer à la conférence téléphonique. Inscrivez-vous en cliquant : https://register.vevent.com/register/BIdb50bb18cbe144dba57e964fae5acbb6 et en remplissant le formulaire d’inscription en ligne. Après votre inscription, vous recevrez les numéros de téléphone et le NIP à entrer au moment de l’appel.



La webdiffusion en direct sera archivée et sera disponible pour visionnement ultérieur. Les diapositives de présentation qui accompagneront la conférence téléphonique seront également disponibles sur le site Web d’Aya.

À propos d’Aya Or & Argent Inc.

Aya Or & Argent Inc. est un producteur d’argent canadien en pleine croissance qui exerce ses activités au Royaume du Maroc.

Aya est la seule société minière purement argentifère cotée à la Bourse de Toronto. Elle exploite la mine d’argent Zgounder à forte teneur et explore ses terrains situés le long de l’Accident Sud-Atlasique à fort potentiel, dont plusieurs renferment d’anciennes mines productrices et des ressources historiques. En plus de ses actifs miniers marocains, Aya détient aussi le projet aurifère Tijirit situé en Mauritanie, qui avance à l’étape de l’étude de faisabilité.

L’équipe de direction d’Aya a pour objectif de maximiser la valeur de la participation des actionnaires en ancrant la durabilité au cœur de ses opérations, de sa gouvernance et de ses plans de croissance financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web d’Aya à l’adresse www.ayagoldsilver.com.

Vous pouvez aussi communiquer avec l’une des personnes suivantes :

Benoit La Salle, FCPA, MDA

Président et chef de la direction

Benoit.lasalle@ayagoldsilver.com

Alex Ball

Vice-président, Expansion de l’entreprise et Relations avec les investisseurs

alex.ball@ayagoldsilver.com



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme certains énoncés qui constituent de l’information prospective au sens attribué à ce terme par les lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), qui reflètent les attentes de la direction quant à la croissance future et aux perspectives d’affaires d’Aya (incluant les délais et le développement de nouveaux gisements et le succès des activités d’exploration) et d’autres opportunités. Dans la mesure du possible, des termes comme « valider », « confirmer », « potentiel », « attendons », « continuent », « objectif », « augmenter l’étendue », et d’autres expressions similaires ou des énoncés à l’effet que certaines actions, certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se réaliseront », « auront lieu » ou seront « vraisemblablement » mis en œuvre ou atteints, ont été utilisés pour identifier l’information prospective. Les énoncés prospectifs spécifiques au présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des énoncés et de l’information à propos du potentiel d’exploration et de développement de Zgounder, en particulier la nature du gisement au contact avec le granite et la continuité des extensions en profondeur dans l’axe de plongée, la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales mesurées et indiquées et les futures possibilités d’améliorer le développement à Zgounder, incluant la possible expansion des ressources minérales en profondeur. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué reflète les opinions actuelles de la direction en fonction des renseignements dont elle dispose actuellement et en fonction de ce qui, de l’avis de la direction, constitue des hypothèses raisonnables, Aya n’a pas la certitude que les résultats réels seront conformes à cette information prospective. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des opinions et des analyses faites par la direction en tenant compte de son expérience, de la conjoncture actuelle et de ses attentes quant aux futurs développements que la direction croit raisonnables et pertinents mais qui pourraient s’avérer inexacts. Ces hypothèses comprennent, entre autres, la capacité d’obtenir toutes les approbations gouvernementales requises, l’obtention des permis règlementaires pour les travaux sur le site, pour l’importation de biens et de machinerie et des permis d’emploi, l’exactitude des estimations de réserves minérales et de ressources minérales (incluant, sans s’y limiter, les estimations de tonnage et de teneur du minerai), le prix de l’argent, le prix de l’or, les taux de change, les coûts du carburant et de l’électricité, la conjoncture économique future, les estimations futures des flux de trésorerie disponibles anticipés, et les pistes d’action. Aya met en garde le lecteur de ne pas accorder d’importance indue aux énoncés prospectifs.

Les risques et les incertitudes qui pourraient affecter les énoncés prospectifs comprennent notamment : les risques inhérents à l’exploration et au développement de propriétés minières, incluant les approbations gouvernementales et l’obtention des permis, l’évolution de la conjoncture économique, les variations mondiales des prix pour l’argent, pour l’or et d’autres intrants importants, les changements apportés aux plans miniers (incluant, sans s’y limiter, le débit de traitement et les taux de récupération étant affectés par les caractéristiques métallurgiques) et d’autres facteurs, comme des retards dans l’exécution des projets, dont plusieurs échappent au contrôle d’Aya, ainsi que d’autres risques et incertitudes qui sont plus amplement décrits dans la notice annuelle 2023 d’Aya datée du 28 mars 2024 et dans les autres documents d’Aya déposés auprès des autorités règlementaires en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Aya n’assume aucune obligation d’actualiser les énoncés prospectifs si les hypothèses relatives à ces plans, estimations, projections, opinions et avis devaient changer. Rien dans le présent document ne devrait être considéré comme étant une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres d’Aya. Toute référence à Aya inclut aussi ses filiales, à moins que le contexte ne s’y prête pas.

Annexe 1 – Intersections de forage minéralisées à Zgounder (longueur dans l’axe de forage)

SONDAGE De À Ag

(g/t) Longueur

(m)* Ag x largeur Forage DDH souterrain ZG-SF-23-076 288,0 291,0 594 3,0 1 782 ZG-SF-24-091 204,0 205,5 200 1,5 300 ZG-SF-24-091 214,5 216,0 192 1,5 288 ZG-SF-24-091 246,0 247,0 82 1,0 82 ZG-SF-24-091 251,5 253,0 152 1,5 228 ZG-SF-24-096 219,0 220,0 136 1,0 136 ZG-SF-24-096 264,0 266,0 780 2,0 1 560 ZG-SF-24-097 72,0 78,5 188 6,5 1 222 ZG-SF-24-098 36,0 37,5 76 1,5 114 ZG-SF-24-098 102,0 102,5 1 004 0,5 502 ZG-SF-24-100 109,0 110,5 576 1,5 864 ZG-SF-24-100 130,5 133,5 338 3,0 1 014 ZG-SF-24-101 57,5 62,0 186 4,5 835 ZG-SF-24-101 67,5 69,0 93 1,5 139 ZG-SF-24-102 124,0 127,0 524 3,0 1 572 ZG-SF-24-107 100,0 105,5 1 459 5,5 8 022 Incluant 100,0 102,5 3 086 2,5 7 714 ZG-SF-24-107 109,5 111,0 484 1,5 726 ZG-SF-24-108 67,7 70,7 1 292 3,0 3 876 ZG-SF-24-110 82,0 89,5 375 7,5 2 816 Incluant 86,5 87,5 2 112 1,0 2 112 ZG-SF-24-110 93,5 95,0 1 108 1,5 1 662 ZG-SF-24-115 164,0 165,5 1 177 1,5 1 766 ZG-SF-24-115 190,0 191,5 184 1,5 276 DZG-SF-24-011 50,0 52,5 398 2,5 994 DZG-SF-24-014 40,5 42,0 104 1,5 156 DZG-SF-24-014 46,5 49,5 98 3,0 294 DZG-SF-24-014 58,5 61,0 131 2,5 328 DZG-SF-24-016 0,0 33,5 180 33,5 6 018 Incluant 28,5 31,5 607 3,0 1 820 DZG-SF-24-017 57,0 59,0 98 2,0 196 DZG-SF-24-017 63,0 67,0 442 4,0 1 769 Incluant 63,0 64,5 917 1,5 1 376 DZG-SF-24-018 1,0 4,0 491 3,0 1 472 DZG-SF-24-018 10,5 21,5 902 11,0 9 924 Incluant 14,0 20,5 1 453 6,5 9 442 DZG-SF-24-019 0,0 4,0 284 4,0 1 136 DZG-SF-24-019 14,0 20,0 127 6,0 762 DZG-SF-24-021 1,0 5,0 953 4,0 3 810 Incluant 2,0 3,5 2 296 1,5 3 444 DZG-SF-24-021 12,0 13,0 168 1,0 168 DZG-SF-24-022 31,0 32,5 100 1,5 150 DZG-SF-24-022 34,0 38,5 116 4,5 522 DZG-SF-24-022 41,5 43,0 84 1,5 126 DZG-SF-24-023 45,5 46,5 528 1,0 528 DZG-SF-24-023 60,5 61,5 88 1,0 88 DZG-SF-24-024 36,0 37,5 176 1,5 264 DZG-SF-24-024 48,0 49,5 84 1,5 126 DZG-SF-24-025 6,0 7,5 124 1,5 186 DZG-SF-24-025 28,5 32,5 1 548 4,0 6 190 Incluant 31,5 32,5 5 794 1,0 5 794 DZG-SF-24-025 41,5 47,5 85 6,0 507 DZG-SF-24-026 22,5 24,0 100 1,5 150 DZG-SF-24-027 16,5 17,5 120 1,0 120 DZG-SF-24-027 32,5 35,5 86 3,0 258 DZG-SF-24-027 47,5 49,0 224 1,5 336 DZG-SF-24-028 37,0 38,5 96 1,5 144 DZG-SF-24-029 28,5 37,5 184 9,0 1 656 DZG-SF-24-031 48,0 49,0 96 1,0 96 DZG-SF-24-033 0,0 3,0 277 3,0 832 DZG-SF-24-033 14,5 16,0 84 1,5 126 DZG-SF-24-033 19,0 22,0 128 3,0 384 DZG-SF-24-034 14,5 15,5 132 1,0 132 DZG-SF-24-034 83,0 84,0 120 1,0 120 DZG-SF-24-037 61,0 67,0 635 6,0 3 810 DZG-SF-24-037 73,0 74,5 128 1,5 192 DZG-SF-24-039 0,0 1,0 908 1,0 908 DZG-SF-24-039 7,0 8,5 148 1,5 222 DZG-SF-24-039 14,5 16,0 84 1,5 126 DZG-SF-24-039 20,0 21,0 144 1,0 144 DZG-SF-24-039 39,0 40,5 644 1,5 966 DZG-SF-24-040 84,0 85,0 92 1,0 92 DZG-SF-24-040 89,0 90,5 164 1,5 246 DZG-SF-24-041 79,0 80,0 264 1,0 264 Forage T28 souterrain TD28-24-1950-032 0,0 4,8 972 4,8 4 664 TD28-24-1950-032 22,8 24,0 473 1,2 568 TD28-24-1975-046 3,6 4,8 154 1,2 185 TD28-24-1975-048 6,0 8,4 91 2,4 218 TD28-24-1975-048 22,8 25,2 349 2,4 838 TD28-24-1975-049 3,6 7,2 236 3,6 851 TD28-24-1975-049 20,4 21,6 93 1,2 112 TD28-24-1975-050 16,8 18,0 205 1,2 246 TD28-24-1975-073 10,8 14,4 1 008 3,6 3 629 TD28-24-1975-075 13,2 15,6 662 2,4 1 588 TD28-24-1975-077 14,4 19,2 178 4,8 854 TD28-24-1975-081 15,6 16,8 430 1,2 516 TD28-24-1975-087 7,2 8,4 87 1,2 104 TD28-24-2000-059 4,8 6,0 269 1,2 323 TD28-24-2000-061 0,0 2,4 106 2,4 253 TD28-24-2000-068 10,8 14,4 143 3,6 516 TD28-24-2000-068 21,6 24,0 98 2,4 234 TD28-24-2000-070 0,0 4,8 154 4,8 737 TD28-24-2075-120 0,0 4,8 224 4,8 1 073 TD28-24-2075-122 0,0 9,6 1 458 9,6 14 000 Incluant 0,0 4,8 2 804 4,8 13 458 TD28-24-2075-123 0,0 4,8 2 055 4,8 9 864 Incluant 0,0 2,4 3 924 2,4 9 418 TD28-24-2075-124 0,0 2,4 238 2,4 570 TD28-24-2075-125 1,2 2,4 85 1,2 102 TD28-24-2100-099 6,0 8,4 229 2,4 548 TD28-24-2100-110 0,0 2,4 342 2,4 820 Forage YAK souterrain YAKD-24-1950-005 28,8 33,6 345 4,8 1 656 Incluant 28,8 30,0 1 140 1,2 1 368 YAKD-24-1950-005 40,8 42,0 146 1,2 175 YAKD-24-1950-006 27,6 31,2 154 3,6 553 YAKD-24-1950-006 40,8 42,0 104 1,2 125 YAKD-24-1950-007 44,4 46,8 242 2,4 581 YAKD-24-1950-008 10,8 18,0 152 7,2 1 096 YAKD-24-1950-012 38,4 42,0 407 3,6 1 464 YAKD-24-1950-013 25,2 31,2 365 6,0 2 192 YAKD-24-1950-014 26,4 28,8 259 2,4 620 YAKD-24-1950-014 34,8 45,6 416 10,8 4 496 Incluant 37,2 39,6 1 212 2,4 2 909 YAKD-24-1950-015 13,2 14,4 110 1,2 132 YAKD-24-1950-015 28,8 49,2 465 20,4 9 478 Incluant 33,6 37,2 1 393 3,6 5 014 YAKD-24-1950-021 30,0 34,8 337 4,8 1 618 YAKD-24-1950-021 42,0 43,2 80 1,2 96 YAKD-24-1950-021 44,4 45,6 137 1,2 164 YAKD-24-1950-022 16,8 18,0 76 1,2 91 YAKD-24-1950-022 20,4 21,6 93 1,2 112 YAKD-24-1950-023 24,0 25,2 142 1,2 170 YAKD-24-1950-024 27,6 32,4 298 4,8 1 428

1 Les sondages ont été forés à différents angles; l’épaisseur réelle n’est pas connue pour l’instant.

2 Tous les résultats d’analyse sont au-dessus du seuil de coupure de 75 g/t Ag.

