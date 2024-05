Axonaut présente les résultats de son observatoire de la trésorerie des TPE et PME françaises pour le premier trimestre 2024

L’éditeur de solutions de gestion à destination des TPE/PME Axonaut dresse un bilan plutôt positif pour cette nouvelle édition en comparaison des résultats du dernier trimestre 2023.

Depuis 2020, Axonaut publie l’Observatoire de la Trésorerie des TPE/PME, un rapport pour suivre l’évolution de la santé économique des petites et moyennes entreprises françaises. Ce rapport ressort d’une étude réalisée sur 3 000 entreprises françaises, entre 1 et 50 salariés, utilisatrices de son logiciel de gestion. Selon Axonaut, l’évolution de la trésorerie et des impayés témoigne des difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises. Les impayés étant la première cause de faillite des entreprises françaises.

Des résultats en demi-teinte pour ce premier trimestre 2024

Globalement, les impayés baissent (34 815 euros en fin 2023 contre 27 597 début 2024) et la trésorerie augmente (16 721 euros fin 2023 contre 18 559 euros début 2024). Il faudra suivre cette évolution positive au plus près pour voir si cette amélioration est un début de reprise de l’activité des TPE/PME ou s’il s’agit d’un événement isolé.

En effet, si on note un léger mieux sur le court terme, les TPE/PME françaises sont pour autant dans une situation toujours très complexe et tendue par rapport à 2022 où ce type d’entreprises disposait en moyenne de 26 000 euros en trésorerie et affichait 17 700 euros d’impayés.

Quentin Leymarie CMO chez Axonaut « Suivre les indicateurs de trésorerie et d’impayés des TPE et PME françaises donne de précieuses indications sur l’état du marché et les difficultés auxquelles elles font face. La situation économique complexe et incertaine que nous vivons a fortement impacté leurs activités depuis 2022. Pour autant, nous constatons peut-être un début de reprise avec une amélioration de leur trésorerie début 2024 et une baisse significative des impayés. »