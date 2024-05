Nouveau sondage : Les Canadiens appuient les syndicats pour ce qui est d’assurer des protections aux travailleurs et des salaires plus équitables

Bruske : Les gens veulent que les gouvernements éliminent les obstacles à l’adhésion à un syndicat ou à la création d’un syndicat. Le meilleur moyen de s’assurer des salaires et des conditions de travail plus équitables est de se syndiquer.

OTTAWA, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouveaux sondages révèlent que la plupart des Canadiens conviennent que les syndicats assurent de meilleurs emplois, des conditions de travail plus équitables et plus de respect au travail. Une grande majorité veut que les gouvernements éliminent les obstacles qui empêchent injustement les gens de se syndiquer.



« À l’approche de la prochaine élection fédérale, les travailleurs et travailleuses exigent que tous les partis conviennent de respecter et d’améliorer les droits de travailleurs et travailleuses », déclare Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada. « Les partis politiques doivent prendre, dans leur plateforme électorale, des engagements concrets à niveler les obstacles à la syndicalisation et à sévir contre les entreprises antisyndicales qui pratiquent les menaces et l’intimidation au travail. Tout parti qui ne met pas en pratique ses promesses subira de graves conséquences aux urnes quand viendra la prochaine élection. »

Madame Bruske a partagé les résultats d’un nouveau sondage commandé par le Congrès du travail du Canada. Ce sondage national a été réalisé par GQR Canada du 1er au 8 avril 2024 auprès de 1 549 électrices et électeurs admissibles. Vous trouverez tous les résultats du sondage sur le site Web du CTC.

Le sondage a révélé que :

La majorité des Canadiennes et Canadiens (62 %) croient que le fait de faire partie d’un syndicat est bon. Le soutien est le plus élevé chez les femmes et dans les régions électorales disputées de l’Ontario et des provinces maritimes.

Une écrasante proportion (80 %) des jeunes travailleurs et travailleuses (de 18 à 29 ans) croit que les obstacles à la syndicalisation, comme par exemple l’intimidation au travail, la diffusion de mésinformation par les employeurs et le nombre trop grand d’étapes bureaucratiques, entravent la syndicalisation.

70 % des Canadiennes et Canadiens veulent que les gouvernements nivellent les obstacles à la création d’un syndicat ou à l’adhésion à un syndicat. Seuls 9 % des personnes répondantes sont fortement en désaccord avec cet énoncé.



« Très nombreuses sont les personnes qui ont du mal à faire face aux prix élevés, à l’empirement de la conciliation travail-vie et à la détérioration des conditions de travail. La réalité est que les employeurs commencent toujours avec le gros bout du bâton. Il n’est pas étonnant que de si nombreux Canadiens et Canadiennes voient l’utilité d’un syndicat pour les protéger », indique madame Bruske. « Mais en tant que membres de syndicats, nous pouvons négocier de meilleures conditions. Il est bon d’avoir une carte de membre de syndicat dans la poche pour avoir des salaires équitables, le respect en milieu de travail et la sécurité financière quand vous prendrez votre retraite. C’est pourquoi le mouvement syndical voit tant de croissance dans l’ensemble du pays. »

Le Congrès du travail du Canada est l’organisation syndicale la plus grande du Canada, rassemblant des douzaines de syndicats nationaux et internationaux, les fédérations provinciales et territoriales du travail et les conseils du travail communautaires qui représentent plus de 3 millions de travailleurs et travailleuses des différentes parties du pays.

