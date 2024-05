Couche-Tard et Circle K maintenant accessibles à des milliers d’élecromobilistes grâce à un partenariat avec ChargeHub

ChargeHub

Couche-Tard et Circle K rejoignent le plus grand hub d'interopérabilité du Canada.

Le partenariat avec Couche-Tard représente un jalon important pour l’industrie puisqu’il démontre l’intérêt de nos solutions d’interopérabilité de la recharge dans le secteur du commerce de détail.” — Simon Ouellette

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, May 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Grâce à l’ajout du réseau de Couche-Tard et de Circle K au plus important hub d’interopérabilité de la recharge au Canada, le Hub Passeport, il est maintenant possible pour les électromobilistes de nombreux réseaux populaires de se recharger sans tracas sur les bornes de cet important réseau émergent.Couche-Tard, chef de file mondial dans le secteur de l’accommodation opérant plus de deux mille points de service à travers le pays, s’est associé à ChargeHub dans le but de rendre son réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques compatibles pour les utilisateurs de nombreux autres réseaux. En effet, Couche-Tard est une destination de premier plan pour la recharge de véhicules électriques dans ses emplacements Circle K en Europe, où elle propose une recharge rapide dans plus de 400 sites. La société prévoit d'ouvrir 200 stations de recharge au Canada et aux États-Unis d'ici à la fin de cette année.En plus d’être accessibles sur l’application Circle K - Couche-Tard Recharge, les bornes de son réseau seront également compatibles, par l’entremise du Hub Passeport, avec de nombreuses applications de réseaux ainsi que de multiples marques de voitures, via leur application mobile ou leur système d’info divertissement. Les bornes seront également accessibles aux clients de nombreuses flottes de véhicules via les applications de grands joueurs qui offrent des services de gestion de flotte. Bien que la liste de partenaires compatibles soit en évolution, il est possible de consulter la liste des partenaires connectés au Hub Passport en cliquant sur ce lien “Le partenariat avec ChargeHub nous permet de rendre notre réseau disponible à un plus grand nombre d’usagers. Faciliter la vie de nos clients fait partie de notre ADN d’entreprise et c’est exactement ce que nous accomplissons grâce à ce partenariat”, selon Stéphane Drapeau-Bouchard, Gestionnaire principal, opérations mobilité électriques, Amérique du Nord.“Le partenariat avec Couche-Tard représente un jalon important pour l’industrie puisqu’il démontre l’intérêt de nos solutions d’interopérabilité de la recharge pour les grandes bannières du commerce de détail, qui cherchent à offrir la recharge pour véhicules électriques. Nous nous réjouissons d’observer que ces joueurs, qui possèdent des sites stratégiques et des services complémentaires à la recharge, souhaitent rendre leur réseau disponible au plus grand nombre d’électromobilistes, et ce de la façon la plus efficace et évolutive possible”, ajoute Simon Ouellette, Président-directeur général de ChargeHub.Pour plus d’informations sur les solutions de recharge chez Couche-Tard, visitez www.couche-tard.com/Recharge . Pour découvrir les solutions de ChargeHub, visitez www.chargehub.com/fr/ À propos d’Alimentation Couche-TardCouche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce, de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont près de 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong et a récemment fait son entrée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 150 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.À propos de ChargeHubChargeHub est reconnu pour le Hub Passeport, une solution d’interopérabilité qui permet à l’industrie d’interconnecter les réseaux afin d’offrir l’interopérabilité de la recharge à grande échelle à l’aide d’un compte unique. L’expertise unique de ChargeHub permet aux fournisseurs de services de mobilités et réseaux de recharge de rationaliser, simplifier et assurer une mise à l’échelle des intégrations d’interopérabilité. Cette innovation permet de significativement simplifier la recharge pour les électromobilistes et accélérer l’électrification des transports. ChargeHub gère aussi la plus importante application avec communauté de recharge pour VÉ indépendante et propulsée par les électromobilistes en Amérique du Nord, avec plus d’un million d’utilisateurs annuels. www.chargehub.com/fr/ Contacts médiaAlimentation Couche-Tard - Circle KAmine NdamamaGestionnaire principalCommunication@couche-tard.com