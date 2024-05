Ninepoint Partners LP annonce le changement du niveau de risque du Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint et un changement de nom de fonds

TORONTO, 01 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ninepoint Partners LP (le gestionnaire) a annoncé aujourd’hui le changement du niveau de risque du Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint (le Fonds). Le gestionnaire établit le niveau de risque du Fonds conformément à la méthode prévue par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. Par suite de son examen annuel du niveau de risque de placement du Fonds, le gestionnaire a établi que le niveau de risque a changé comme suit :



Fonds Niveau de risque antérieur Nouveau niveau de risque Fonds ciblé de dividendes mondiaux Ninepoint Faible à moyen Moyen



Ce changement sera indiqué dans les aperçus du fonds relatifs au Fonds, qui seront déposés dans le cadre de son renouvellement annuel de 2024 auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Aucun changement n’a été apporté aux objectifs et stratégies de placement du Fonds.

Changement de nom du Fonds

En date du 3 mai 2024, le Fonds de stratégies sur devises Ninepoint sera renommé Fonds mondial macro Ninepoint. Aucun changement n’a été apporté aux objectifs et stratégies de placement du Fonds. Ce changement sera indiqué dans le prospectus simplifié et les aperçus du fonds relatifs au Fonds, qui seront déposés dans le cadre de son renouvellement annuel de 2024 auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

À propos de Ninepoint Partners LP

Établie à Toronto, Ninepoint Partners LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada et elle compte environ 7 milliards de dollars en actifs sous gestion et contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives couvrant les titres de capitaux propres, les titres à revenu fixe, les revenus de sources non traditionnelles, les actifs réels, les opérations de change et les actifs numériques.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ninepoint Partners LP, veuillez consulter le site www.ninepoint.com/fr ou nous appeler au 416 943-6707 ou au 866 299-9906, ou nous envoyer un courriel à invest@ninepoint.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada (les « déclarations prospectives »). On reconnaît souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives à l’emploi de mots et d’expressions comme « planifier », « s’attendre à », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « prévoir », « avoir l’intention » ou « croire » sous leurs différentes formes (y compris la forme négative) ou le recours au mode futur ou conditionnel pour indiquer que certains événements surviendront ou pourraient ou devraient survenir, que certaines mesures seront prises ou pourraient ou devraient l’être, ou que certains résultats seront atteints ou pourraient ou devraient l’être. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient donner lieu à des résultats, rendements ou réalisations de Ninepoint Partners LP considérablement différents de futurs résultats, rendements ou réalisations prévus explicitement ou implicitement dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans les présentes sont faites en date du présent communiqué et Ninepoint Partners LP décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives par suite de nouveaux renseignements, de futurs événements ou résultats ou d’autres motifs. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, les résultats réels et les événements futurs pouvant différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Ninepoint Partners LP ne s’engage nullement à mettre à jour les déclarations prospectives, si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient changer, sauf si la législation en valeurs mobilières l’oblige à le faire. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Demandes concernant les ventes :

Ninepoint Partners LP

Neil Ross

416 945-6227

nross@ninepoint.com