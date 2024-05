PHILIPPINES, May 1 - Press Release

May 1, 2024 Speech of Senator Risa Hontiveros on the Inauguration of the First Memorial Site for EJK Victims

La Loma Catholic Cemetery, Caloocan City

May 01, 2024 Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat ng mga pamilyang naging biktima ng karumal-dumal na "war on drugs" ni Rodrigo Duterte, isang napakahigpit po na yakap sa inyong lahat. Katulad po ng marami sa inyo, isa din po akong balo. Maagang nawala sa amin ang late husband kong si Frank 19 years ago dahil sa heart attack. Biglaan lahat. Biglang mag-isa. Biglang solo mom. Biglang breadwinner. Ang pinakamasakit na siguro para sa akin ay yung makita ang mga reaksyon ng apat kong anak nung sinabi ko sa kanila na wala na ang Papa nila. Ang bunso namin 3 years old lang noon, ang panganay naman 12 years old lang din. Lutang na lutang ako sa mga panahong iyon. Halos hindi makagalaw o makatayo. Sa totoo lang, hindi ko din alam paano ko nalagpasan iyon. Hindi ko din alam paano ako naghilom. Siguro po marami sa inyo halos ganito din ang naramdaman pero sigurado times 100 pa dahil sa karahasang nakapalibot sa pagkamatay ng iyong mga mahal sa buhay. Hanggang ngayon, marami pa siguro kayong mga tanong kung bakit nangyari sa inyo ito, kung bakit tila walang katarungan sa ating bansa, at kung bakit hinayaan ito ng gubyerno. Ako po, bilang kinatawan ng Senado, habang may plataporma pa po ako, hindi po nating titigilang ihayag ang ating pagkontra sa walang saysay na "war on drugs" na yan. Hindi tayo hihinto hangga't hindi managot ang puno ng lahat ng ito. At tulad nitong pagtayo ng dambana, patuloy po naming pararangalan ang ala-ala ng bawat biktima ng karahasan at inhustisya. Alam ko po na walang dambana ang makakaalis ng inyong mga sugat, pagdurusa, at labis na pagkalungkot. Pero sana ay maging konkretong simbolo at paalala po ito ng aming pakikiisa sa inyong laban para sa katarungan, para sa kapayapaan, para sa paghilom.