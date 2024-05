PHILIPPINES, May 1 - Press Release

May 1, 2024 Labor Day Message of Senate Majority Leader Joel Villanueva

May 1, 2024 Ngayong Araw ng Paggawa, nagpupugay po tayo sa lahat ng manggagawang Pilipino sa inyong dedikasyon sa trabaho. Ginagawa po natin ang lahat upang masuklian ang bawat pawis ng ating mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbalangkas ng mga batas na magpapaigting ng proteksyon, kapakanan at kakayahan ng ating mga manggagawa. Una, nais po nating ibalita na pirmado na po ang Implementing Rules and Regulations ng ating isinulong na Trabaho Para sa Bayan Act. Inaasahan po natin ang sagsagang pagpapatupad ng batas na ito para bigyang solusyon ang unemployment, underemployment at ang "seasonality" ng trabaho nang sa gayon, anuman ang panahon, may krisis o kalamidad man, palaging may oportunidad, palaging may disenteng trabaho para sa bawat Pilipino. Pangalawa, ipinaglaban po natin bilang inyong Majority Leader ng Senado ang P 100 wage increase sa daily minimum wage na magbibigay daan sa isinusulong nating living wage bilang pamantayan sa pagtakda ng sahod. Naniniwala po tayo na dapat tinitingnan kung ang sahod ay kayang tustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya, sapat ang nutrisyon, at nakakapag-aral ang mga anak. Pangatlo, layunin po nating maitaas ang antas ng kasanayan o skills ng ating manggagawa. Malaki po ang magagawa ng "upskilling" para masolusyonan ang job-skills mismatch. Naisponsoran na po natin ang Enterprise-Based Education and Training Bill. Ineenganyo po ng panukalang ito ang ang mga employer na magpatupad ng mga in-company training para maging angkop ang kasanayan ng ating mga manggagawa sa kanilang pangangailangan. Panghuli, batid po natin ang kalagayan at kapakanan ng ating manggagawa lalo na po sa panahong ito. Panawagan po natin sa ating mga employer na tignan ang iba't ibang alternatibong working arrangement kagaya ng telecommuting o work from home para maibsan ang kalbaryo ng ating mga manggagawa na nagtitiis pumasok araw araw sa gitna ng matinding init at traffic na kanilang kinakaharap. Ilan lamang po ito sa mga tinatrabaho ng inyong Empleyado sa Senado para matamo ang masayang pagbabago sa buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Muli, Maligayang Araw ng Paggawa! Mabuhay ang manggagawang Pilipino! https://drive.google.com/file/d/1F6FSO6a556DVrJoGTkfvuPF5RMz7lwfW/view?usp=drivesdk