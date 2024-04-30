Senate Bill 832 Printer's Number 1567
PENNSYLVANIA, April 30 - PRIOR PRINTER'S NOS. 922, 1277
PRINTER'S NO. 1567
THE GENERAL ASSEMBLY OF PENNSYLVANIA
SENATE BILL
No.
832
Session of
2023
INTRODUCED BY YAW, LAUGHLIN, LANGERHOLC, AUMENT, VOGEL, CULVER
AND BAKER, JUNE 20, 2023
AS AMENDED ON THIRD CONSIDERATION, APRIL 30, 2024
AN ACT
Amending Title 71 (State Government) of the Pennsylvania
Consolidated Statutes, in boards and offices, establishing
the Independent Energy Office.
AMENDING THE ACT OF APRIL 9, 1929 (P.L.177, NO.175), ENTITLED
"AN ACT PROVIDING FOR AND REORGANIZING THE CONDUCT OF THE
EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE WORK OF THE COMMONWEALTH BY THE
EXECUTIVE DEPARTMENT THEREOF AND THE ADMINISTRATIVE
DEPARTMENTS, BOARDS, COMMISSIONS, AND OFFICERS THEREOF,
INCLUDING THE BOARDS OF TRUSTEES OF STATE NORMAL SCHOOLS, OR
TEACHERS COLLEGES; ABOLISHING, CREATING, REORGANIZING OR
AUTHORIZING THE REORGANIZATION OF CERTAIN ADMINISTRATIVE
DEPARTMENTS, BOARDS, AND COMMISSIONS; DEFINING THE POWERS AND
DUTIES OF THE GOVERNOR AND OTHER EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE
OFFICERS, AND OF THE SEVERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS,
BOARDS, COMMISSIONS, AND OFFICERS; FIXING THE SALARIES OF THE
GOVERNOR, LIEUTENANT GOVERNOR, AND CERTAIN OTHER EXECUTIVE
AND ADMINISTRATIVE OFFICERS; PROVIDING FOR THE APPOINTMENT OF
CERTAIN ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND OF ALL DEPUTIES AND
OTHER ASSISTANTS AND EMPLOYES IN CERTAIN DEPARTMENTS, BOARDS,
AND COMMISSIONS; PROVIDING FOR JUDICIAL ADMINISTRATION; AND
PRESCRIBING THE MANNER IN WHICH THE NUMBER AND COMPENSATION
OF THE DEPUTIES AND ALL OTHER ASSISTANTS AND EMPLOYES OF
CERTAIN DEPARTMENTS, BOARDS AND COMMISSIONS SHALL BE
DETERMINED," IN ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY AND EMERGENCY
POWERS, FURTHER PROVIDING FOR DEFINITIONS AND FOR ENERGY
DEVELOPMENT AUTHORITY; PROVIDING FOR ENERGY DEVELOPMENT AND
ELECTRIC GENERATION PERMIT REVIEW PROGRAM, FOR ACCELERATED
ENERGY DEVELOPMENT AND ELECTRIC GENERATION PERMIT REVIEW
PROGRAM AND FOR PENNSYLVANIA OPPORTUNITIES WITH ENERGY
RELIABILITY AUTHORITY REGULATORY WAIVER PROGRAM; AND MAKING
EDITORIAL CHANGES.
The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania
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