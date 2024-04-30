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Senate Bill 832 Printer's Number 1567

PENNSYLVANIA, April 30 - PRIOR PRINTER'S NOS. 922, 1277

PRINTER'S NO. 1567

THE GENERAL ASSEMBLY OF PENNSYLVANIA

SENATE BILL

No.

832

Session of

2023

INTRODUCED BY YAW, LAUGHLIN, LANGERHOLC, AUMENT, VOGEL, CULVER

AND BAKER, JUNE 20, 2023

AS AMENDED ON THIRD CONSIDERATION, APRIL 30, 2024

AN ACT

Amending Title 71 (State Government) of the Pennsylvania

Consolidated Statutes, in boards and offices, establishing

the Independent Energy Office.

AMENDING THE ACT OF APRIL 9, 1929 (P.L.177, NO.175), ENTITLED

"AN ACT PROVIDING FOR AND REORGANIZING THE CONDUCT OF THE

EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE WORK OF THE COMMONWEALTH BY THE

EXECUTIVE DEPARTMENT THEREOF AND THE ADMINISTRATIVE

DEPARTMENTS, BOARDS, COMMISSIONS, AND OFFICERS THEREOF,

INCLUDING THE BOARDS OF TRUSTEES OF STATE NORMAL SCHOOLS, OR

TEACHERS COLLEGES; ABOLISHING, CREATING, REORGANIZING OR

AUTHORIZING THE REORGANIZATION OF CERTAIN ADMINISTRATIVE

DEPARTMENTS, BOARDS, AND COMMISSIONS; DEFINING THE POWERS AND

DUTIES OF THE GOVERNOR AND OTHER EXECUTIVE AND ADMINISTRATIVE

OFFICERS, AND OF THE SEVERAL ADMINISTRATIVE DEPARTMENTS,

BOARDS, COMMISSIONS, AND OFFICERS; FIXING THE SALARIES OF THE

GOVERNOR, LIEUTENANT GOVERNOR, AND CERTAIN OTHER EXECUTIVE

AND ADMINISTRATIVE OFFICERS; PROVIDING FOR THE APPOINTMENT OF

CERTAIN ADMINISTRATIVE OFFICERS, AND OF ALL DEPUTIES AND

OTHER ASSISTANTS AND EMPLOYES IN CERTAIN DEPARTMENTS, BOARDS,

AND COMMISSIONS; PROVIDING FOR JUDICIAL ADMINISTRATION; AND

PRESCRIBING THE MANNER IN WHICH THE NUMBER AND COMPENSATION

OF THE DEPUTIES AND ALL OTHER ASSISTANTS AND EMPLOYES OF

CERTAIN DEPARTMENTS, BOARDS AND COMMISSIONS SHALL BE

DETERMINED," IN ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY AND EMERGENCY

POWERS, FURTHER PROVIDING FOR DEFINITIONS AND FOR ENERGY

DEVELOPMENT AUTHORITY; PROVIDING FOR ENERGY DEVELOPMENT AND

ELECTRIC GENERATION PERMIT REVIEW PROGRAM, FOR ACCELERATED

ENERGY DEVELOPMENT AND ELECTRIC GENERATION PERMIT REVIEW

PROGRAM AND FOR PENNSYLVANIA OPPORTUNITIES WITH ENERGY

RELIABILITY AUTHORITY REGULATORY WAIVER PROGRAM; AND MAKING

EDITORIAL CHANGES.

The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania

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