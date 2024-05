Earth Alive Clean Technologies Inc. annonce les résultats financiers de 2023 et prévoit une croissance à chiffres multiples des ventes pour 2024

MONTRÉAL, 30 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV: EAC) (« Earth Alive » ou la « Société »), un leader dans le développement, la fabrication et la distribution de solutions et produits microbiens de pointe respectueux de l'environnement, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2023.



Faits saillants financiers de 2023

Stabilité et résilience : Malgré les défis dans le secteur infrastructure et maintenance, principalement en Amérique latine et aux États-Unis, Earth Alive a enregistré une augmentation de 48 % du chiffre d'affaires dans le secteur agricole, grâce à l'ajout de nouveaux clients importants au Canada et à son entrée réussie sur les marchés européens. Globalement, Earth Alive a maintenu un niveau de chiffre d'affaires stable tout au long de l'année, malgré des conditions économiques difficiles, démontrant la robustesse et l'adaptabilité de son business modèle.

Développements stratégiques : Nous avons posé les bases pour l'acquisition d'Interlube, spécialiste des lubrifiants biodégradables, qui élargira l'offre de produits d'Earth Alive et intégrera également verticalement certaines de ses chaînes d'approvisionnement pour mieux contrôler les coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Expansion stratégique : La Société a réussi à étendre ses opérations en Europe grâce à son bureau de Madrid et a renforcé sa présence internationale, avec des ventes initiales prometteuses en Espagne positionnant Earth Alive vers une croissance significative.

Innovations de produits : Le développement d'un produit innovant de contrôle de la poussière adapté aux conditions météorologiques extrêmes et le lancement d'un produit écologique de déglaçage placent Earth Alive comme leader dans la production de solutions durables pour des industries exigeantes telles que l'extraction minière et l'entretien des infrastructures.

Revenus : Earth Alive a enregistré des revenus de 199 749 $ pour le quatrième trimestre de 2023, marquant une baisse annuelle en raison de retards de commandes. Malgré cette diminution, les revenus ont atteint 2 314 417 $ pour l'année 2023, reflétant la stabilité des ventes grâce à la diversification des marchés et à l'innovation des produits. En 2023, la Société a diversifié sa base de clients, s'est étendue vers de nouveaux marchés et a amélioré ses efforts de fidélisation de la clientèle.

Perte nette : La perte nette a augmenté pour atteindre 1 492 294 $ au quatrième trimestre et 4 474 644 $ pour l'année complète, ce qui reflète l'investissement stratégique dans la R&D et le marketing, et le renforcement de l'équipe par le recrutement de représentants commerciaux expérimentés en Europe et en Amérique du Nord pour mieux répondre aux demandes du marché et accélérer la croissance des ventes dans ces régions stratégiques en 2024.

Investissements en R&D : Earth Alive a investi plus de 655 911 $ au cours de l'année (170 125 $ au T4) dans la recherche et le développement pour améliorer et élargir son portefeuille de produits écologiques.

Perspectives pour 2024 : Les investissements stratégiques réalisés en 2023 devraient générer une augmentation significative des ventes. Grâce à l'acquisition d'Interlube et à l'expansion européenne ainsi qu'à la commercialisation de nouveaux produits, nous espérons tripler nos ventes en 2024.

Un mot de notre CEO, Nikolaos Sofronis : « 2023 a été une année marquée par de forts investissements stratégiques qui renforceront le potentiel de croissance mondial d'Earth Alive. Nos initiatives de R&D et d'expansion géographique portent leurs fruits, et nous sommes optimistes quant à la réalisation de notre vision pour 2024. »

Earth Alive continue de se positionner à l'avant-garde de la technologie microbienne écologique, avec un engagement continu envers l'innovation et la durabilité. Les états financiers consolidés d'Earth Alive et l'analyse de la direction pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2023, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur notre site web à www.earthalivect.com.

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader de l’industrie des technologies à base de micro-organismes. Les produits innovants d’Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d’eau minimale et à un nettoyage industriel écologique et respectueux de l’humain. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/.

Information prospective : Certaines informations dans ce communiqué de presse peuvent constituer des informations prospectives et des déclarations prospectives, qui reflètent la vision actuelle de la direction concernant les objectifs, les plans, les objectifs, les stratégies, les perspectives, les résultats d'exploitation, les performances financières et opérationnelles, les perspectives et les opportunités de la Société. Là où ils sont utilisés, des mots ou expressions tels que « prévoit », « va », « étend », « améliore », « prometteur », « positionnement », « croissance », « accélère », « perspectives », « attendu », « génère », « augmentation », « espoir », « potentiel », « optimiste » et des mots ou expressions similaires identifient des informations prospectives et des déclarations prospectives. Les informations prospectives et les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme une garantie de la survenue future d'événements, de performances ou de résultats, et ne seront pas nécessairement une indication précise de savoir si, ou à quel moment, de tels événements, performances ou résultats seront atteints. Les facteurs qui pourraient impacter ou entraver la réalisation de tels événements, performances ou résultats comprennent la capacité à (i) augmenter les ventes à chiffres multiples en 2024 ; (ii) améliorer l'efficacité opérationnelle ; (iii) accroître significativement nos ventes ; (iv) tripler nos ventes en 2024 ; (v) réaliser notre vision en 2024 et d'autres risques décrits dans les documents d'Earth Alive déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Vous pouvez trouver de plus amples informations concernant ces risques et d'autres risques dans le rapport annuel MD&A 2023 d'Earth Alive et d'autres dépôts effectués auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières disponibles sur https://sedarplus.ca. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à https://earthalivect.com/. Earth Alive décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, sauf si la loi applicable l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué.

