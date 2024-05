Royalton Chic Antigua Abre Oficialmente Suas Portas e Redefine a Hospitalidade com Tudo Incluído

ST. MICHAEL, Barbados, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Royalton CHIC Antigua, o tão aguardado resort all-inclusive somente para adultos, abriu oficialmente suas portas hoje, marcando um marco significativo para viagens de estilo de vida de primeira linha nesta região do Caribe. A mais nova adição ao portfólio do Blue Diamond Resorts e sua primeira propriedade exclusivamente para adultos na ilha, o resort apresenta o inovador conceito "Party Your Way" para atender casais, grupos de amigos e viajantes individuais que buscam uma experiência de férias sociais inesquecível em meio ao cenário deslumbrante do Mar do Caribe.



"O sucesso do Royalton CHIC Resorts em Cancún e na República Dominicana nos inspirou a continuar tornando as férias mais exclusivas com tudo incluído uma realidade, e agora, com o seu lançamento nas Índias Ocidentais, estamos mais do que prontos para oferecer uma combinação única de experiências de luxo e personalizadas dentro de uma atmosfera social vibrante", disse Jordi Pelfort, Presidente do Blue Diamond Resorts. "Com a expansão da nossa presença no Caribe, aproveitamos nossa experiência para inovar, não apenas fornecendo opções aprimoradas de lazer e hospitalidade, mas também fazendo contribuições significativas para o destino e as pessoas locais."

No Royalton CHIC Antigua, os hóspedes são convidados a mergulhar em uma atmosfera moderna e dinâmica que celebra a arte de viver bem. Com foco em proporcionar experiências únicas e imersivas, o resort se orgulha da sua grande variedade de comodidades e ofertas criadas para encantar os sentidos e elevar a experiência de férias.

Este novo resort tem 235 quartos meticulosamente projetados, combinando o conforto moderno e a elegância com toques animados sinônimos do estilo de vida "Party Your Way", para uma atmosfera vibrante. Os hóspedes podem escolher entre uma variedade de acomodações, incluindo quartos com vistas deslumbrantes para o oceano, acesso para nadar e suítes à beira-mar, cada uma com varanda ou terraço. Além dos seus quartos e suítes, o resort terá doze suítes Overwater exclusivas para quem busca uma experiência de luxo inigualável – President, Presidential ou Junior Suite – com vantagens especiais do Diamond Club™, como check-in sem problemas, acesso a áreas exclusivas e serviço de mordomo personalizado.

Seja relaxando à beira da piscina, explorando as várias seções do resort ou se entregando a um tratamento de spa, os hóspedes podem adaptar sua experiência de acordo com sua preferência e desejo. Seja para descontrair, relaxar ou dançar à noite, o "Party Your Way” do Royalton CHIC Antigua, tem de tudo para qualquer ocasião.

No Royalton CHIC Antigua, os sete restaurantes e cinco bares são notáveis pela sua excelência gastronômica, com uma variedade de delícias culinárias, incluindo o exclusivo Hunter Steakhouse da Royalton, delícias mediterrâneas, clássicos italianos e os sabores vibrantes do Caribe. Podemos destacar o Restaurante Sobre a Água "Pescari", que adota um conceito de "entretenimento gastronômico" que combina a gastronomia e o entretenimento com vistas panorâmicas do oceano, estabelecendo um novo padrão de experiências culinárias elevadas na região.

Os hóspedes que buscam uma experiência superior podem optar por ficar nas categorias dos quartos Diamond Club™, que oferecem as melhores localizações e vêm com um conjunto de comodidades e serviços específicos. Além disso, os hóspedes têm acesso a áreas privadas, reservas para jantar e mordomos pessoais para garantir que a estadia exceda as expectativas. Essas categorias de quartos provaram ser um sucesso retumbante em outras propriedades da Royalton Luxury Resorts, onde mordomos certificados mantêm os mais altos padrões em serviços de hospitalidade e são consistentemente preferidos pelos hóspedes.

"O nosso resort oferece uma visão atualizada e contemporânea da hospitalidade de luxo, onde os hóspedes podem aproveitar as melhores coisas da vida em uma atmosfera vibrante e dinâmica. Estamos prontos para receber os hóspedes para experimentar tudo o que o Royalton CHIC Antigua tem a oferecer" comentou Pelfort.

O Royalton CHIC Antigua está pronto para receber hóspedes animados para se deliciar com o luxuoso paraíso de Antígua. Para mais informação ou para fazer uma reserva, visite www.royaltonchicresorts.com.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 60 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos com refeições exclusivas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informações sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Sobre o Royalton CHIC Resorts

O Royalton CHIC Resorts oferece experiências Party Your Way animadas e efervescentes com tudo incluído exclusivas para adultos para o seu deleite com o inesperado. Localizada em destinos populares do Caribe, como Punta Cana, República Dominicana, Cancun, México, e agora Antigua, esta nova geração de conceito tudo incluído exclusivo para adultos oferece experiências inigualáveis em que o luxo e a diversão se encontram em cada local idílico. Seja para relaxar, se entreter ou se deleitar, divirta-se do seu jeito com o Party Your Way.

Ideal para casais, grupos, solteiros ou amigos, com seus quartos e suítes modernas All-In Luxury™, DreamBed™ de luxo, uma variedade de opções culinárias, All-In Connectivity™ e exclusividade com a categoria Diamond Club™. Os hóspedes podem relaxar, se mimar no spa ou se divertir nos eventos e festas temáticas exclusivas do resort em locais exclusivos.

Para mais informação sobre o Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

