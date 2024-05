Les entrepreneures les plus prometteuses au Canada récompensées lors de la finale 2024 du Pitch Odlum Brown du Forum

Trois entreprises fondées par des femmes recevront des prix d'une valeur de plus de 150 000 $ dans le cadre de ce programme du Forum





Les lauréates de la finale du Pitch Odlum Brown du Forum 2024. De gauche à droite : Chloe Beaudoin, cofondatrice et cheffe de l'exploitation de Apricotton; Bronwyn Bridges, cofondatrice et PDG de PragmaClin; Sara Jónsdóttir, fondatrice et PDG de Revol Cares. Crédit photo : Jamie-Lee Fuoco

VANCOUVER, British Columbia, 30 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum , un organisme caritatif canadien ayant pour mission d'encadrer, d'éduquer et d'autonomiser les entrepreneures, annonce les trois candidates qui se sont rendues en finale au Pitch Odlum Brown du Forum . À titre de principal programme de pitch pour les entrepreneures au Canada, nous décernons à chaque finaliste un grand prix d'une valeur de 46 500 $ pour leur permettre d'atteindre plus vite leurs objectifs d'affaires et d'accélérer la croissance de leur entreprise.

Voici donc les finalistes 2024 du programme Pitch Odlum Brown du Forum :

Chloe Beaudoin et Jessica Miao, cofondatrices d' Apricotton , les meilleurs soutiens-gorges pour adolescentes partout dans le monde

, les meilleurs soutiens-gorges pour adolescentes partout dans le monde Bronwyn Bridges, cofondatrice et PDG de PragmaClin , la technologie numérique au service des troubles neurologiques

, la technologie numérique au service des troubles neurologiques Sara Jónsdóttir, cofondatrice et PDG de Revol Cares , des sous-vêtements menstruels réutilisables conçus pour toutes les règles



« Nous félicitons les lauréates et toutes les participantes du programme Pitch Odlum Brown du Forum de cette année, a déclaré Kirsten Koppang Telford, PDG du Forum. La modalité distincte du programme reflète à merveille notre mission, qui est de rendre les entrepreneures plus autonomes en leur donnant accès à des capitaux financiers, sociaux et éducatifs essentiels à leur croissance et à leur réussite, sans compter l'expérience concrète en matière de pitch et la communauté de soutien dont elles profitent. »

La finale du Pitch Odlum Brown du Forum a eu lieu le 25 avril 2024 au JW Marriott Parq Vancouver pour célébrer les finalistes de cette année. Toutes les trois ont présenté la vision de leur entreprise à une salle comble composée d'entrepreneur·e·s, de chef·fe·s d'entreprise, d'investisseur·e·s et de membres de la communauté du Forum, ainsi qu'à un public virtuel de partout dans le monde entier. Lors de l'événement, l'assistance a également voté en direct pour PragmaClin afin qu'elle reçoive un prix supplémentaire de 15 000 $ grâce à la générosité de Wheaton Precious Metals.

L'événement annuel amasse un million de dollars pour les entrepreneures

La finale du Pitch Odlum Brown du Forum est la plus grande et la plus importante collecte de fonds du Forum. Cette soirée permet non seulement de reconnaître et de mettre en lumière le travail des finalistes, mais aussi de recueillir des fonds qui permettront aux entrepreneures de tout le pays et de divers horizons de participer aux programmes du Forum. Cette année, l'événement a amassé plus d'un million de dollars canadiens pour la première fois de l'histoire du Forum.

Ce qu'en disent les finalistes :

« Le fait d'avoir été finaliste au Pitch Odlum Brown du Forum et notre participation au programme de cette année ont transformé Apricotton, s'est réjouie Chloe Beaudoin, directrice de l'exploitation et cofondatrice d'Apricotton. L'accès à de multiples formes de capitaux, notamment les conseils de notre mentore Crystal Lo, conseillère en placement chez InBC Investment Corp, nous aidera à libérer notre potentiel et à développer notre entreprise de soutiens-gorges pour adolescentes afin que les filles se sentent confiantes et prêtes à traverser la puberté. »

« Chez PragmaClin, nous aspirons à devenir un leader mondial dans la prise en charge des troubles neurologiques et l'amélioration de la qualité de vie grâce à la technologie numérique, a déclaré Bronwyn Bridges, PDG et cofondatrice de PragmaClin. Les ressources, la communauté et le soutien dont nous avons profité en tant que finalistes du Pitch Odlum Brown du Forum et l'encadrement reçu de notre mentore Sarah Willson, associée chez Panache Ventures, nous ont grandement aidés à stimuler l'innovation et à intensifier notre présence sur le marché. »

« En tant que candidats à la finale du Pitch Odlum Brown du Forum de cette année, nous avons non seulement acquis des capitaux pour accélérer notre croissance, mais eu l'occasion de renforcer la mission et la vision de la marque Revol Cares et de leur donner un nouvel élan, s'est exclamée Sara Jónsdóttir, fondatrice et PDG de Revol Cares. Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à notre mentore, Nagar Rahmani, pour ses précieux conseils et encouragements, et nous nous réjouissons des possibilités qui s'offrent à nous. »

Le Forum tient à remercier son partenaire de longue date et commanditaire en titre Odlum Brown Limited, ainsi que Wheaton Precious Metals, commanditaire de longue date des capitaux du Pitch. Le Forum remercie également Fort Capital, commanditaire de la réception, Fasken, commanditaire du repas, et Victoria Gold Corp, commanditaire du vin. Enfin, le programme est aussi rendu possible grâce à Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Le pitch Odlum Brown du Forum est un programme pancanadien qui vise à éliminer les obstacles empêchant les entrepreneures qui s'identifient comme femmes d’accéder à des capitaux et à les accompagner dans leur parcours de financement pour accélérer leur développement. Depuis son lancement en 2016, le programme Pitch Odlum Brown du Forum a reçu plus de 2 100 candidatures. De plus amples renseignements sur le Forum et le programme Pitch Odlum Brown du Forum sont accessibles sur les sites theforum.ca/fr/accueil et https://www.theforumpitch.ca/fr/accueil .

À propos du Forum

Le Forum est un organisme caritatif canadien enregistré dont la raison d'être consiste à offrir des programmes communautaires et éducatifs ainsi que du mentorat conçus pour accompagner les entrepreneures qui s'identifient comme femmes, femmes trans et non-binaires dans leur cheminement unique. Alors que le Forum célèbre son 22e anniversaire cette année, l’organisme constate toujours une augmentation du besoin de programmes dans tout le pays pour appuyer les femmes de plus en plus nombreuses qui se lancent en affaires. L'année dernière seulement, le Forum a soutenu plus de 1 700 participantes dans 12 provinces et territoires du Canada et produit des retombées pour plus de 56 000 personnes en matière d'éducation, de ressources et d'inspiration dans 219 communautés uniques. À ce jour, l'organisme caritatif a aidé plus de 15 000 entrepreneures partout au pays grâce à ses programmes et événements, notamment le programme Pitch Odlum Brown du Forum , le programme de mentorat du Forum et le programme « E-Series » du Forum , entre autres. Pour de plus amples renseignements, visitez theforum.ca/fr/accueil .

