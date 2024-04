One Za’abeel 推出了在 One Za’abeel Tower 內的雙重許可辦公空間——The Offices

杜拜,阿聯酋, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ICD(杜拜投資公司)開發的標誌性綜合開發建築群之一——One Za’abeel,欣然宣布推出其在 One Za’abeel Tower 內的超豪華雙重許可企業辦公空間——The Offices。這些 A 級辦公室將成為杜拜極佳的商務辦公點,因其獨特的雙重許可,即既適用於杜拜世界貿易中心自由區(DWTC FZ)註冊公司,也適用於大陸註冊公司,吸引了全球和本地的機構組織。

One Za’abeel 由兩座摩天大樓組成,分別是 One Za’abeel Tower 和 One Za’abeel The Residences,它們被 The Link 分隔開。The Link 是一座懸挑在地面上方 100 米處的長達 230 米的懸臂式建築物。該綜合開發建築群的獨特形狀,加上其處於具有戰略性的位置,使其獲得了「杜拜中央商務區之門」的稱謂。

The Offices 佔據了 17 層 One Za’abeel Tower,總面積達 280,000 平方英呎。

在可持續性考量下建造的該開發建築群展示出優秀的環境效率和高可持續性標準,並於 2023 年 12 月獲得 LEED 金級認證。

作為智能辦公室,The Offices 整合了大量智能技術,可實現所有電氣、照明、冷氣和通風系統的自動化和能源優化。這使得能源使用得以優化,同時保持舒適的室內溫度。從地板到天花板都安裝有窗戶,可提供充足的自然光線,對整座城市一覽無餘。One Za’abeel 目前正在申請 WiredScore 和 SmartScore 認證。

The Offices 位於綜合開發建築群內的黃金位置,便於使用 One Za’abeel 內的所有設施。租戶可以邀請他們的客人在 The Link 的多個米芝蓮餐廳內享用美食,在 One&Only One Za’abeel 度假村的會議室設施內舉辦會議或活動,邀請客人入住度假村或極具特色的健康康復 SIRO 酒店,或者在零售墊樓的商店和餐飲場所進行一場簡單的會面。

除了綜合開發建築群生態系統外,The Offices 還提供額外的優質服務和先進設施,包括 24/7 專屬禮賓安全服務、7 層地下和智能停車場、衣物洗燙服務以及鄰近公共交通服務。

One Za’abeel Holdings 的董事 Issam Galadari 評論道:「我們相信,位於上好辦公點的企業將加速其業務成功,因此我們很高興推出 One Za’abeel 大廈的 The Offices。這個辦公空間坐落在杜拜的中心區,無疑將成為企業和投資者的終極商務辦公點,其提供了豪華、寬敞和互相連通的辦公室,只需乘坐電梯即可輕鬆到達各種零售便利設施點、世界知名酒店以及可獲得良好餐飲體驗的餐廳。我們期待着歡迎更多創新公司來到 The Offices,期待着他們憑藉 One Za’abeel 所提供的一切便利獲得業務成功。」

有關 One Za’abeel The Offices 的更多更新資訊,請造訪 onezaabeel.com。

可點擊本連結,查閱此公告隨附的傳媒資訊。

