One Za'abeel משיקה את The Offices, חלל משרדי ברישוי כפול ב-One Za’abeel Tower

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- One Za'abeel, הפיתוח האייקוני לשימוש מעורב שפותח בידי ICD (תאגיד ההשקעות של דובאי) שמח להכריז על השקת The Offices, חלל עבור משרדים ארגוניים ברמה היוקרתית ביותר ברישיון כפול במגדל One Za'abeel. משרדים ברמה גבוהה זו אמורים יהפכו לכתובת העסקית האולטימטיבית של דובאי והם ימשכו ארגונים גלובליים ומקומיים כאחד עם הרישוי הכפול הייחודי שלה לחברות הרשומות באזור החופשי של מרכז הסחר העולמי של דובאי (DWTC FZ) וגם לאלו שהרישוי שלהם הוא במדינה עצמה.

One Za'abeel מורכב משני גורדי שחקים, One Za’abeel Tower ו-One Za’abeel The Residences, אשר מחוברים זה לזה באמצעות The Link, שלוחה שבנויה בגובה 230 מטר ותלויה 100 מטר מעל פני הקרקע. הצורה הייחודית של הפיתוח לשימוש מעורב, יחד עם המיקום האסטרטגי, הקנו לו את הכינוי "השער לרובע העסקים המרכזי של דובאי".

המשרדים משתרעים על פני 17 מפלסים במגדל One Za’abeel ומשתרעים על שטח כולל של 280,000 רגל רבוע.

הפיתוח, שנבנה מתוך מחשבה על קיימות, מדגים יעילות סביבתית מופתית ותקני קיימות והשיג הסמכת LEED Gold בדצמבר 2023.

המשרדים, המאופיינים כמשרדים חכמים, משלבים טכנולוגיות חכמות כדי לספק אוטומציה ואופטימיזציה אנרגטית של כל מערכות החשמל, התאורה, מיזוג האוויר והאוורור. זה מאפשר לווסת את צריכת האנרגיה, תוך שמירה בו זמנית על טמפרטורות פנים נוחות ומציעים תכונות כגון חלונות מהרצפה עד התקרה המספקים שפע של אור טבעי ונופים ללא הפרעה של העיר. One Za'abeel נמצא כעת בתהליך קבלת אישורי WiredScore ו-SmartScore.

המיקום המובחר של המשרדים בתוך הפיתוח המעורב מאפשר גישה נוחה לכל ההצעות של One Za'abeel. הדיירים יכולים להזמין את אורחיהם לארוחה בכל אחת מהמסעדות הרבות בהשראת Michelin ב-The Link, לערוך פגישות או אירועים במתקני הכנסים באתר הנופש One&Only One Za'abeel, להזמין את אורחיהם לשהות באתר הנופש או במרחב הכושר והפנאי הייחודיים במלון SIRO, או פשוט להיפגש בחנויות וב-F&B על הפודיום הקמעונאי.

מעבר לאקוסיסטם של ההיצע בפיתוח, שירותים מכובדים נוספים ומתקנים מתקדמים במשרדים כוללים שירותי קונסיירז' ואבטחה ייעודיים 24/7, 7 קומות מרתף וחניה חכמה, שירותי חניה וקרבה לתחבורה ציבורית.

עיסאם גלדרי (Issam Galadari), מנהל One Za'abeel Holdings אמר: "אנו מאמינים שהצלחה עסקית מואצת במיקום הנכון, ולכן אנו שמחים להשיק את המשרדים במגדל One Za'abeel. ממוקמים בלב דובאי, זה ללא ספק יהפוך לכתובת העסקית האולטימטיבית לעסקים ולמשקיעים, ויציע משרדים מפוארים, מרווחים ומשולבים עם גישה למתקנים קמעונאיים, מלונות בעלי שם עולמי וחוויות אוכל משובחות במרחק נסיעה במעלית משם. אנו מצפים לקבל בברכה חברות חדשניות למשרדים ולראות אותן משגשגות תוך ניצול כל מה שיש ל- One Za'abeel להציע".

לעדכונים נוספים The Offices One Za'abeel, בקרו באתר onezaabeel.com

קטעי מדיה הנלווים להודעה זו זמינים על ידי לחיצה על קישור זה

pressenquiries@sabaconsultants.ae