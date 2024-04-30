استراتيجية أمانة الجديدة ترفع معدلات التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 190% 

دبي، الإمارات العربية المتحدة, April 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أطلقت أمانة، وهي شركة وساطة رائدة مقرها في دبي، بنجاح استراتيجيتها الرائدة والتي تهدف لتحسين فرص وصول عملائها لأسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أدى بدوره إلى زيادة ملحوظة في معدلات التداول ومشاركة العملاء.



في شهر فبراير، قدّمت أمانة مبادرة تتيح للعملاء تداول أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون أي عمولات أو رسوم صرف أو رسوم مقاصة على أول 100 ألف دولار من استثمارهم. وقد تم تصميم هذه الخطوة المميزة بهدف تشجيع الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحققت هذه المبادرة نتائج ملحوظة:

فقد ارتفع عدد عملاء أمانة ممن يتداولون أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 70% تقريبًا في الشهر الأول.

ارتفعت أحجام التداول في أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 190% في الشهر الأول، وفي الشهر الثاني جاءت زيادة إضافية بنسبة 200%.

كما شهدت الودائع نمواً بنسبة 37% في الشهر الأول، مع زيادة أخرى بنسبة 72% في الشهر التالي.



وقد صرّح محمد رسول، الرئيس التنفيذي لشركة أمانة: "مهمتنا الأساسية في أمانة هي العمل بصورة مستمرة على كسر الحواجز وتخطي العقبات التي تواجه المستثمر في الأسواق المالية، مما يضمن حصول الجميع، بغض النظر عن خلفيتهم أو مستوى خبرتهم، على فرصة للمشاركة والاستفادة من نمو الاقتصاد في المنطقة. ويؤكد نجاح هذه الاستراتيجية التزامنا تجاه عملائنا، ويسعدنا أن نرى ردود الفعل الإيجابية من عملائنا."

هناك أكثر من 1000 شركة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برأسمال يقدر بـ 4 تريليون دولار. وتشمل الأسهم الأكثر شيوعًا بين المتداولين والمستثمرين في أمانة شركات إقليمية ذات وضع اقتصادي قوي مثل سالك، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، باركين، أرامكو، وسيراميك رأس الخيمة. هذه الأسهم، وغيرها، متاحة بسهولة على منصة أمانة، حيث توفر منصتنا للمستخدمين إمكانية الاستثمار والتداول بكل سهولة ويسر.

وسيتمكن عملائنا أيضًا من الاستفادة من التداول والاستثمار في الأسهم الخاصة بالاكتتابات العامة الأولية للشركات الكبرى والتي ينتظرها السوق بفارغ الصبر، كسلاسل المتاجر الكبرى مثل سبينيس ولولو. وبمجرد طرح أسهمها للتداول العام، سيتمكن عملاء أمانة من تداول هذه الأسهم دون أي تكاليف إضافية.

إضافةً إلى الأسهم المحلية والإقليمية، تقدّم أمانة لعملائها تداولًا دون عمولة على جميع فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم الأمريكية، والمؤشرات، والسلع، والذهب، والعملات، والعملات المشفرة، والمزيد. وتعتبر أمانة أيضًا أول وسيط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتيح تداول جميع الأصول من حساب واحد.

حول أمانة: تأسست أمانة في دبي ولها مكاتب إضافية حول العالم، وهي شركة رائدة في مجال الوساطة المالية الجديدة تدعم أكثر من 185 ألف عميل في التداول وتكوين الثروات.

www.amana.app.

للتواصل: كارولينا سلويكوسكا، مديرة الاتصالات (karolina.slowikowska@amanacapital.com)



