Spryker ouvre sa plateforme et inaugure une nouvelle ère d’innovation axée sur son écosystème

À l’appui de son architecture front-end Oryx désormais en open source, la solution développée par Spryker est au service d’une innovation répondant aux besoins commerciaux des développeurs, de ses partenaires et de ses clients

Les entreprises d’envergure mondiale peuvent s’attendre aujourd’hui à engager moins de frais, à faire l’expérience d’un meilleur niveau d’évolutivité et à mieux gérer leur croissance

Les nouvelles fonctionnalités Enterprise Marketplace de la solution Spryker optimisent l’expérience de la vente

Un nouveau centre de sécurité opérationnel intégré renforce la défense contre les cybermenaces

BERLIN et NEW YORK, 30 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , la plateforme e-commerce composable leader conçue pour les transactions B2B, marketplace et IdO, annonce aujourd’hui la sortie de sa version de printemps. Cette nouvelle version décline l’architecture front-end Oryx en mode open source, élargit le périmètre de la plateforme, optimise ses fonctionnalités Enterprise Marketplace, en renforce la sécurité au moyen d’un centre opérationnel de sécurité (ou COS) intégré entièrement géré et s’assortit de nouvelles applications composites dédiées. Ces nouvelles fonctionnalités apportent un degré supérieur d’innovation à la plateforme et permettent aux clients utilisateurs d’envergure mondiale de créer et récupérer de la valeur plus rapidement, de standardiser leurs opérations, d’améliorer l’expérience client et de gagner nettement en efficacité d’affaires.

Pour répondre à l’engagement de Spryker envers l’innovation et l’augmentation de valeur pour ses clients, l’architecture front-end Oryx devient open source. L’open-sourcing est un moyen éprouvé de stimuler les avancées technologiques, d’encourager la créativité, d’assurer une amélioration continue et de garantir des innovations pertinentes aux enjeux du terrain auxquels les entreprises font face à l’échelle mondiale.

En outre, toute contribution au développement de la plateforme Spryker est désormais prise en compte. En invitant les utilisateurs, les partenaires, les développeurs et tous les autres acteurs de l’écosystème de l’e-commerce à faire part de leurs contributions, Spryker fait passer sa plateforme à la vitesse supérieure au profit de ses clients. Pour les grandes entreprises d’envergure mondiale, cela pourrait représenter l’obtention de parts de marché supplémentaires via l’adoption de nouvelles caractéristiques sur leur site de vente en amont de leurs concurrents, un développement international plus rapide par l’activation d’une solution de paiement dans une nouvelle région en à peine quelques clics, ou un gain en efficacité des flux de travail grâce à un ajustement précis des fonctionnalités applicables.

« En rendant notre plateforme plus participative, nous élargissons les options de collaboration en nous ouvrant également à plus d’innovation. Notre réseau mondial de partenaires en technologies et solutions, de clients et de développeurs a désormais accès à un programme incitatif leur permettant d’aller vraiment plus loin avec la technologie composable de pointe de Spryker » observe Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker. Et d’ajouter : « Nous sommes impatients d’apporter de nouvelles améliorations conçues à la fois par les utilisateurs et nos experts dans le but d’aider les grandes entreprises d’envergure mondiale à optimiser leurs opérations, normaliser leur efficacité et débloquer de nouveaux potentiels et de nouveaux marchés. »

Spryker prévoit de recueillir les participations au moyen de trois options différentes. Les deux premières, appelés Participations à la plateforme et Participations à l’incubateur d’innovation feront partie d’un nouveau programme reconnaissant et récompensant les contributeurs pour leurs propositions au service de l’innovation, pouvant intégrer des expérimentations et prototypes d’amélioration de la plateforme ou de la documentation. Spryker accusera réception des participations et récompensera les contributeurs dans un délai court. Les développeurs peuvent en apprendre davantage sur le programme participatif de la plateforme Spryker et découvrir comment y contribuer ici .

La dernière option, libellée Contributions commerciales, donne l’opportunité aux partenaires de Spryker de développer et d’apporter des fonctionnalités marchandes supplémentaires aux utilisateurs, visant à réduire le temps de réalisation de valeur, approfondir les fonctionnalités de base de la solution et dégager de nouvelles sources de revenus. Parmi les exemples récents de ces participations, citons les Accélérateurs , qui apportent à la plateforme des fonctionnalités et des intégrations couvrant des périmètres géographiques inédits et répondant aux exigences spécifiques de certains modèles économiques ou industriels. Les clients de Spryker peuvent recourir aux Accélérateurs pour amorcer rapidement un déploiement de la plateforme et mettre aisément en ligne une solution de commerce flexible et riche en fonctionnalités.

« En tant que principal fournisseur de solutions numériques, Telekom MMS se réjouit de rejoindre le programme Accélérateurs de Spryker. Nous faisons partie des tout premiers partenaires, et sommes fiers d’apporter des accélérateurs innovants adaptés aux applications NFT et IA » remarque Felix Voigt, Responsable du e-commerce chez Telekom MMS, avant de conclure : « Ces accélérateurs permettent aux sites marchands de passer du concept à la mise en ligne en quelques semaines. En collaborant étroitement avec Spryker, nous simplifions et accélérons l’adoption technologique pour que nos clients mutuels puissent se concentrer sur la croissance de leurs ventes et l’essor exponentiel de leurs activités. »

Les nouvelles fonctionnalités de la solution Enterprise Marketplace résultant de cette innovation partagée apportent une touche d’excellence dans le service aux marchands et comprennent :

Un agent d’assistance sur le portail marchand, grâce auquel les entreprises peuvent offrir aux commerçants une expérience de support personnalisée. Cette capacité permet aux opérateurs de places de marché de se substituer aisément aux marchands pour fournir un service d’assistance complet au niveau du portail marchand .

Une meilleure gestion des relations d’affaires Les menus dédiés aux contrats marchands B2B améliorés et aux sollicitations contractuelles permettent aux marchands et aux acheteurs de se connecter et de façonner leur relation en ligne en fonction des contrats et des droits en place, ce qui apporte un degré de confiance aux transactions en ligne. Ces options permettent aux marchands et aux opérateurs de places de marché de déterminer des produits spécifiques aux acheteurs et des grilles tarifaires, mais aussi des niveaux de commande.



Pour Elena Leonova, VP Produit chez Spryker, « Sur les sites marchands B2B, les partenariats reposent le plus souvent sur le relationnel entre les acheteurs et les vendeurs. Les nouvelles fonctionnalités de Spryker Enterprise Marketplace facilitent et appuient ces relations essentielles. En automatisant les demandes de contact et en simplifiant le processus de mise en relation entre les acheteurs et les commerçants, les entreprises peuvent gagner en efficacité opérationnelle tout en créant un parcours utilisateur plus fluide. Elles peuvent également êtres sûres que les mises à jour du portail marchand s’assortissent d’un service complet d’assistance aux commerçants, de conseils et d’une aide à la résolution des problèmes pour garantir l’excellence du service. »

La plateforme composite d’applications développée par Spryker s’est enrichie avec l’arrivée des applications Stripe et Vertex .

L’intégration de Stripe induit un déploiement plus rapide sur de nouveaux marchés en intégrant plus d’une centaine de solutions de paiement prêtes à l’emploi, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur d’autres priorités commerciales et simplifie les processus financiers internes.

induit un déploiement plus rapide sur de nouveaux marchés en intégrant plus d’une centaine de solutions de paiement prêtes à l’emploi, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur d’autres priorités commerciales et simplifie les processus financiers internes. La nouvelle intégration de Vertex permet aux utilisateurs de poursuivre leurs transactions malgré l’apparition de problèmes techniques, ce qui facilite leur parcours et améliore l’expérience client.

Le centre opérationnel de sécurité intégré entièrement géré apporte un niveau de protection économique et complet à la plateforme, et permet une surveillance continue, une détection et une réponse aux menaces de cybersécurité au sein de l’environnement et de l’application Spryker. Ce service spécialisé repose sur l’association de l’intelligence artificielle (ou IA), de technologies de sécurité avancées et d’experts en sécurité qualifiés pour apporter une assistance approfondie en matière de sécurité cloud et une tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

D’autres mises à jour de la solution Spryker visent le requêtage, l’expérience développeur, la traduction intégrée, l’amélioration des API, entre autres. Pour en savoir plus sur ces évolutions, rendez-vous ici .

