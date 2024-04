Bourse Direct Horizon reçoit le LABEL D’EXCELLENCE 2024

Le contrat d’assurance vie de Bourse Direct récompensé pour son excellence

Bourse Direct Horizon se voit décerné cette année encore, le Label Excellence par Les Dossiers de l’Épargne, qui évaluent les meilleures offres des banques et assurances de la place et récompensent chaque année les meilleurs contrats du marché.

Le contrat Bourse Direct Horizon s’est particulièrement distingué pour son offre de supports en Unités de comptes et les options d’arbitrages automatiques proposées pour ce contrat.

Le label Excellence est décerné par un groupe d’experts 100% indépendants qui, depuis plus de 30 ans, analyse plus de 3000 produits différents. Destiné à défendre le consommateur et garantir ce qu’il est en droit d’attendre des produits, ce label est décerné selon 4 maitre-mots : impartialité, transparence, expertise et accompagnement.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.

Bourse Direct Horizon présente tous les avantages d’un contrat d’assurance vie internet

Un contrat compétitif en termes de frais :

0% de frais sur les versements,

0% de droits d'entrée et de sortie,

0 € de frais pour les arbitrages,





D’autres frais existent et sont détaillés dans les documents contractuels des contrats d’assurance vie.

La flexibilité pour son épargne :

Un contrat accessible dès 300€,

Le choix pour la gestion de son épargne : la gestion libre avec une multitude de supports en Unités de compte : titres vifs (actions), Organismes de Placements Collectifs (OPC), OPC indiciels (ETF), supports immobiliers, supports labellisés ISR, fonds datés … ou une gestion pilotée avec 3 orientations selon son profil investisseur,

La souplesse : une souscription et la gestion de son contrat d'assurance vie en ligne1.





En ce moment, jusqu’à 170€ de prime offert2

Avec Bourse Direct Horizon, Bourse Direct propose aux épargnants un contrat d’assurance vie qui leur ressemble et qui s’adapte à leurs projets de vie.

Bourse Direct récompense ses nouveaux clients :

Jusqu’à 150€ de prime offerte 2 pour toute première adhésion au contrat d'assurance vie

avec un versement initial de 3000€ minimum, investis à 30% minimum sur un (ou des) support(s) d'investissement en unités de compte, non garantis en capital.

20€ supplémentaires2 pour la mise en place de versements libres programmés mensuels (minimum de 50€ par mois)

Offre valable du 1er Mai 2024 au 31 Mai 2024, sous conditions2

Retrouvez l’offre sur https://www.boursedirect.fr/fr/assurance-vie/bourse-direct-horizon

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

* Source : https://label-excellence.profideo.com/acteur/bourse-direct-114990

Document non contractuel à caractère publicitaire

1Les modalités d’adhésion, consultation et gestion en ligne du contrat sont précisées dans la Notice d’Information valant Conditions Générales du contrat d’assurance vie Bourse Direct Horizon.

Voir les conditions détaillées sur https://www.boursedirect.fr/fr/assurance-vie

2Conditions de l’offre de bienvenue du 1er Mai 2024 au 31 mai 2024 : Offre de bienvenue valable pour toute première adhésion au contrat d’assurance vie de Bourse Direct Horizon de Generali Vie entre le 1er mai 2024 et le 31 mai 2024 inclus avec un versement initial de 3 000€ minimum investi à 30 % minimum en unités de compte non garanties en capital sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité. Voir les conditions détaillées sur https://www.boursedirect.fr/fr/assurance-vie

Bourse Direct Horizon est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative libellé en euros et/ou en unités de compte et/ou en engagements croissance donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification (fonds croissance) assuré par Generali Vie, entreprise régie par le code des Assurances. Le document d’information clé du contrat Bourse Direct Horizon contient les informations essentielles de ce contrat. Vous pouvez obtenir ce document auprès de Bourse Direct ou en vous rendant sur le site www.generali.fr.

Bourse Direct, Courtier d’assurance numéro ORIAS 08044344. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances. Bourse Direct n’est liée par aucun contrat d’exclusivité avec un assureur et n’a aucun lien capitalistique avec l’assureur.

