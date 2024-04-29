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Minister O’Gorman announces €1.5m in additional funding for Family Resource Centres

1 TRIM FAMILY RESOURCE CENTRE €68
2 GORT RESOURCE CENTRE LTD €438
3 SPAFIELD FRC LTD €489
4 KENMARE FAMILY RESOURCE CENTRE LTD €3,174
5 HILLVIEW COMMUNITY RESOURCE CENTRE LTD €4,295
6 KILLINARDEN RESOURCE CENTRE €11,100
7 SOUTH WEST WEXFORD COMM DEV GROUP €11,321
8 SOUTH WEST KERRY FRC LTD €11,401
9 THE FORGE FAMILY RESOURCE CENTRE LTD €12,026
10 BOYLE FAMILY RESOURCE CENTRE €12,757
11 BALLYMOTE FAMILY RESOURCE CENTRE LTD €13,229
12 DUNFANAGHY COMMUNITY & FAMILY RESOURCE LTD €14,632
13 WEST SLIGO FAMILY RESOURCE CENTRE LTD €16,563
14 BALDOYLE FAMILY RESOURCE SERVICES LTD €17,551
15 ABBEYDORNEY/KILFYNN €19,928
16 DONEGAL FAMILY RESOURCE CENTRE LTD €19,928
17 DUAGH FAMILY RESOURCE CENTRE €20,423
18 ARTANE COOLOCK RESOURCE & DEVELOPMENT CENTRE LTD €21,660
19 BALLINA FAMILY RESOURCE CENTRE €23,726
20 BRIDGEWAYS FAMILY RESOURCE CENTRE €23,767
21 SOLAS FAMILY RESOURCE CENTRE €24,326
22 SLIGO FAMILY RESOURCE CENTRE €25,117
23 KILLORGLIN FAMILY RESOURCE CENTRE €25,529
24 CASTLEMAINE FRC LTD (T /A MAINE VALLEY FAMILY CENTRE) €25,750
25 KELLS FRC €27,094
26 KERRYHEAD/BALLYHEIGUE FRC €27,357
27 BALLYBODEN CHILDRENS CENTRE €27,629
28 TAGHMON FAMILY RESOURCE CENTRE LTD €28,915
29 ST KEVINS FRC €30,019
30 DUNMANWAY FAMILY RESOURCE CENTRE €30,913
31 SACRED HEART COMM & CHILDCARE PROJECT LTD €32,419
32 HILL ST FAMILY RESOURCE €33,546
33 MILL FRC €33,596
34 SOUTHEND COMMUNITY DEVELOPMENT GROUP LTD €33,725
35 DROICHEAD FAMILY RESOURCE €34,181
36 ST MATTHEWS FAMILY RESOURCE CENTRE €34,233
37 MIDLETON COMMUNITY FORUM LTD €34,304
38 CROOM FAMILY RESOURCES CENTRE €34,788
39 CLONES FAMILY RESOURCE CENTRE LTD €34,918
40 GREYSTONES FRC €35,189
41 BALLYFERMOT RESOURCE CENTRE LTD €35,916
42 FOCUS FAMILY RESOURCE CENTRE LIMITED €35,985
43 ATHLONE FAMILY RESOURCE CENTRE (Monsignor McCarthy) €36,082
44 CASTLEREA COMMUNITY AND FAMILY RESOURCE CENTRE €36,167
45 CARA HOUSE FAMILY RESOURCE CENTRE €38,177
46 CASTLEBAR LE CHEILE FAMILY RESOURCE CENTRE LTD €38,747
47 CLAREMORRIS FAMILY RESOURCE CENTRE €39,234
48 BALLYOGAN COMMUNITY DEVELOPMENT €39,380
49 NEART HAMHNAIS TEORANTA (BALLYHAUNIS FAMILY RESOURCE) €40,755
50 ST BRIGIDS COMMUNITY CENTRE €41,833
51 BUDS BALLYDUFF FAMILY & COMMUNITY SUPPORT FORUM LTD €42,064
52 CARA PHORT FAMILY RESOURCE CENTRE LTD €48,068
53 SOUTH DUBLIN COUNTY PARTNERSHIP €53,035
54 BANDON FRC €71,548

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