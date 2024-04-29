Minister O’Gorman announces €1.5m in additional funding for Family Resource Centres

1
TRIM FAMILY RESOURCE CENTRE
€68
2
GORT RESOURCE CENTRE LTD
€438
3
SPAFIELD FRC LTD
€489
4
KENMARE FAMILY RESOURCE CENTRE LTD
€3,174
5
HILLVIEW COMMUNITY RESOURCE CENTRE LTD
€4,295
6
KILLINARDEN RESOURCE CENTRE
€11,100
7
SOUTH WEST WEXFORD COMM DEV GROUP
€11,321
8
SOUTH WEST KERRY FRC LTD
€11,401
9
THE FORGE FAMILY RESOURCE CENTRE LTD
€12,026
10
BOYLE FAMILY RESOURCE CENTRE
€12,757
11
BALLYMOTE FAMILY RESOURCE CENTRE LTD
€13,229
12
DUNFANAGHY COMMUNITY & FAMILY RESOURCE LTD
€14,632
13
WEST SLIGO FAMILY RESOURCE CENTRE LTD
€16,563
14
BALDOYLE FAMILY RESOURCE SERVICES LTD
€17,551
15
ABBEYDORNEY/KILFYNN
€19,928
16
DONEGAL FAMILY RESOURCE CENTRE LTD
€19,928
17
DUAGH FAMILY RESOURCE CENTRE
€20,423
18
ARTANE COOLOCK RESOURCE & DEVELOPMENT CENTRE LTD
€21,660
19
BALLINA FAMILY RESOURCE CENTRE
€23,726
20
BRIDGEWAYS FAMILY RESOURCE CENTRE
€23,767
21
SOLAS FAMILY RESOURCE CENTRE
€24,326
22
SLIGO FAMILY RESOURCE CENTRE
€25,117
23
KILLORGLIN FAMILY RESOURCE CENTRE
€25,529
24
CASTLEMAINE FRC LTD (T /A MAINE VALLEY FAMILY CENTRE)
€25,750
25
KELLS FRC
€27,094
26
KERRYHEAD/BALLYHEIGUE FRC
€27,357
27
BALLYBODEN CHILDRENS CENTRE
€27,629
28
TAGHMON FAMILY RESOURCE CENTRE LTD
€28,915
29
ST KEVINS FRC
€30,019
30
DUNMANWAY FAMILY RESOURCE CENTRE
€30,913
31
SACRED HEART COMM & CHILDCARE PROJECT LTD
€32,419
32
HILL ST FAMILY RESOURCE
€33,546
33
MILL FRC
€33,596
34
SOUTHEND COMMUNITY DEVELOPMENT GROUP LTD
€33,725
35
DROICHEAD FAMILY RESOURCE
€34,181
36
ST MATTHEWS FAMILY RESOURCE CENTRE
€34,233
37
MIDLETON COMMUNITY FORUM LTD
€34,304
38
CROOM FAMILY RESOURCES CENTRE
€34,788
39
CLONES FAMILY RESOURCE CENTRE LTD
€34,918
40
GREYSTONES FRC
€35,189
41
BALLYFERMOT RESOURCE CENTRE LTD
€35,916
42
FOCUS FAMILY RESOURCE CENTRE LIMITED
€35,985
43
ATHLONE FAMILY RESOURCE CENTRE (Monsignor McCarthy)
€36,082
44
CASTLEREA COMMUNITY AND FAMILY RESOURCE CENTRE
€36,167
45
CARA HOUSE FAMILY RESOURCE CENTRE
€38,177
46
CASTLEBAR LE CHEILE FAMILY RESOURCE CENTRE LTD
€38,747
47
CLAREMORRIS FAMILY RESOURCE CENTRE
€39,234
48
BALLYOGAN COMMUNITY DEVELOPMENT
€39,380
49
NEART HAMHNAIS TEORANTA (BALLYHAUNIS FAMILY RESOURCE)
€40,755
50
ST BRIGIDS COMMUNITY CENTRE
€41,833
51
BUDS BALLYDUFF FAMILY & COMMUNITY SUPPORT FORUM LTD
€42,064
52
CARA PHORT FAMILY RESOURCE CENTRE LTD
€48,068
53
SOUTH DUBLIN COUNTY PARTNERSHIP
€53,035
54
BANDON FRC
€71,548
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Minister O’Gorman announces €1.5m in additional funding for Family Resource Centres
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April 29, 2024, 13:00 GMT
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