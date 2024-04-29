سوق السفر الرائد WINGIE يوسع خدمات حجز رحلات الطيران إلى الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة والرياض، المملكة العربية السعودية،, April 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- تعلن WINGIE، الشركة الرائدة في تقديم خدمات حجز رحلات الطيران عبر الإنترنت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة (EMEACIS)، عن توسيع نشاطها إلى سوق جديد مهم وهو الهند. يمثل هذا التوسع خطوة مهمة بالنسبة لشركة WINGIE، والتي دفعتها نجاحاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتزامها بتوفير تجربة حجز طيران سهلة وسلسلة للمسافرين في جميع أنحاء العالم. من خلال إطلاق منصة محلية مخصصة للهند، ستلبي WINGIE الطلب المتزايد على خدمات حجز الطيران عبر الإنترنت في سوق شبه القارة الهندية.



بعد نجاحها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدم WINGIE تجربة حجز طيران سلسلة لجنوب آسيا

ستوفر المنصة المحلية الجديدة تجربة مخصصة للمستخدمين في الهند. وذلك من خلال مراعاة الثقافة والتفضيلات المحلية، بالإضافة إلى عرض الأسعار بالعملة المحلية، مما سيؤدي إلى تسهيل عملية الحجز للمستخدم. تولي WINGIE تجربة المستخدم أهمية كبرى من خلال توفير معلومات الرحلات المتاحة بسهولة والقيام بالحجز ببضع نقرات. بالإضافة إلى ذلك، تعرض WINGIE رحلات وشركات طيران مخصصة للمسافرين في تلك المنطقة والتي تحظى بشعبية كبيرة لديهم. كما تقدم خيارات عديدة من طرق الدفع الآمنة المستخدمة عادة، مما يبسط عملية الحجز للمستخدمين المحليين.

في هذا السياق قال تشاغلار إيرول، الرئيس التنفيذي لشركة WINGIE: "دخولنا في السوق الهندي يعد توسعًا استراتيجيًا يعكس رسالتنا في جعل السفر أكثر سهولة وتخصيصًا." وأضاف "حماسنا يتجاوز مجرد الدخول إلى أسواق جديدة - فمن خلال إنشاء منصات محلية، فإننا لا نقوم بتسهيل حجوزات الطيران فحسب، بل نتيح للأفراد في هذا البلد إمكانية استكشاف العالم بسهولة وثقة."

عن مجموعة Wingie Enuygun

تركز مجموعة Wingie Enuygun بشكل رئيسي على حجوزات تذاكر الطيران التي تتم على مواقعها على الإنترنت wingie.com ، sa.wingie.com ، wingie.ae و enuygun.com ، وهي منصة سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت مجموعة Wingie Enuygun أحد أكثر اللاعبين ابتكارًا في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من خلال نهجها في قيادة التطور التكنولوجي والتفكير الرقمي في تحول صناعة السفر. ويعد موقع wingie.com منصة رائدة لحجز تذاكر الطيران وخدمات السفر الأخرى، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل الخيارات. ويتوفر موقع wingie.com بست لغات، ويوظف أكثر من 300 موظف، كما يبلغ عدد زوار المنصة حوالي 165 مليون زائر سنويًا.

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