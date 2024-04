Poe on jeepney strike

The repeated jeepney strikes are symptomatic of a still unsettled issue in the transport sector.

Valid questions have been raised about the jeepney modernization program that have remained unresolved like the price of the vehicle, source of funding, and routes.

Wala namang tsuper ang ayaw magkaroon ng bagong jeepney na aircon, mas bago at environment-friendly. Pero kakayanin bang bayaran ang jeepney na higit isang milyon ang halaga?

Maaaring magkaroon ng kakulangan sa masasakyang jeepney ng ating mga kababayan kung hindi makakabili ng sapat na units ang kooperatiba o korporasyon na mamamahala rito.

Lahat ba ng ruta sa kasalukuyan ay maseserbisyuhan ng modern jeep?

Hindi madaling mag-strike -- may pangambang kasuhan, walang kitang iuuwi sa pamilya, makakaabala sa ating mga pasahero.

It's not too late for transportation officials to listen to the woes of small drivers and operators.