Mohawk Industries publie ses résultats financiers pour le premier trimestre 2024

CALHOUN, Géorgie, 27 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) annonce ce jour un bénéfice net de 105 millions USD et un bénéfice par action (« BPA ») de 1,64 USD pour le premier trimestre 2024 ; le bénéfice net ajusté est ressorti à 119 millions USD et le BPA ajusté à 1,86 USD. Le chiffre d’affaires net pour la période observée s’élève à 2,7 milliards USD, soit une baisse de 4,5 % en données publiées et de 5,5 % à périmètre et taux de change constants par rapport à l’année précédente. Au cours du premier trimestre 2023, la Société déclare un chiffre d’affaires net de 2,8 milliards USD, un bénéfice net de 80 millions USD et un BPA de 1,26 USD ; le bénéfice net ajusté s’élève à 112 millions USD, contre un BPA ajusté à 1,75 USD.



Jeff Lorberbaum, Président et Directeur général analyse ainsi ces résultats : « Malgré les vents économiques contraires qui soufflent sur les ventes, les marges et l’effet mix dans le secteur industriel, nos résultats du premier trimestre renvoient l’effet positif des mesures que nous prenons pour améliorer nos performances. En glissement annuel, notre bénéfice par action augmente à la suite de nos mesures de restructuration, de démarches axées sur la productivité et du fait de la baisse des matières premières et de l’énergie, partiellement compensées par une tarification et un effet mix plus faibles.

Dans tous les pays où nous exerçons nos activités, les conditions de marché sont restées stables par rapport au précédent trimestre, avec une pression considérable sur les prix et sur l’effet mix induite par nos concurrents, en quête de volumes. Si elle traverse une période de ralentissement, la filière commerciale continue à surpasser le secteur résidentiel. La rénovation immobilière reste mince en raison des faibles ventes de logements et des effets de l'inflation sur les dépenses discrétionnaires. Les agents observent que les consommateurs se montrent frileux envers les chantiers à gros budget, les revêtements de sol étant davantage sous pression car, dans l’ensemble, ces réfections sont aisément reportées dans le temps.

Nos équipes restent concentrées sur la gestion à court terme, la matérialisation des opportunités de vente, la réduction des coûts maîtrisables et l’achèvement des projets de rénovation. Nous continuons à gérer nos niveaux de production de manière à aligner nos stocks sur la demande. Pour dynamiser nos ventes, nous investissons dans la mise en place de produits innovants présentant de meilleures propriétés et des marchandises qui reflètent la valeur de nos collections. Au vu des pressions inflationnistes sur la main-d’œuvre, les avantages sociaux et d’autres éléments, nous continuons à prendre des mesures supplémentaires pour réduire nos charges et optimiser notre productivité.

Au cours du premier trimestre, le chiffre d’affaires net réalisé sur le segment mondial de la céramique recule de 1,4 % en données publiées, soit un repli de 5,0 % à périmètre et taux de change constants par rapport à l’année précédente. Sur ce segment, la marge atteint 4,7 % en données publiées, et 5,0 % en données ajustées. Ces valeurs s’expliquent par l’effet négatif des prix et du portefeuille de produits et par les fluctuations contraires des taux de change. Elles sont partiellement compensées par une réduction du coût des intrants et des gains de productivité. Sur l’ensemble du segment, nos investissements dans de nouvelles technologies d’impression, de polissage et de rectification offrent des styles et des formats de valeur supérieure aux fins d’améliorer notre portefeuille. Nous proposons des innovations en matière de décoration de sol en introduisant de nouveaux vernis, des surfaces tridimensionnelles et de nouvelles mosaïques artisanales. Aux États-Unis, les intempéries ont provoqué des arrêts dans un certain nombre de nos usines et de nos centres de service en janvier, ce qui a pesé à la fois sur nos charges et nos recettes. En outre, le secteur américain de la céramique a déposé un dossier contre l’Inde en réponse à des pratiques de dumping généralisées sur les carreaux de céramique du marché américain. Elle prévoit d’en rehausser les tarifs à hauteur de 400 à 800 % et d’encaisser des allocations supplémentaires au titre de subventions. Nous envisageons d’instruire des dossiers similaires contre l’Inde dans d’autres pays où nous sommes implantés. En Europe, force est de constater la nette croissance des ventes de panneaux en porcelaine résultant de nos efforts d’optimisation de capacité. Les ventes y ont également tiré avantage de nos nouveaux produits haut de gamme. Au Brésil et au Mexique, nous perfectionnons nos ventes tout en améliorant nos exploitations. Nous pilotons de nouvelles stratégies de distribution de produits dans tous les pays, dans l’objectif de voir nos marques se compléter sur le marché.

Au cours du premier trimestre, le chiffre d’affaires net réalisé sur le segment des revêtements dans le reste du monde enregistre une baisse de 7,4 % en données publiées, soit un repli de 5,9 % à périmètre et taux de change constants par rapport à l’année précédente. Sur ce segment, la marge atteint 9,7 % en données publiées, soit 10,1 % en données ajustées. Ces valeurs s’expliquent par l’effet négatif des prix et du portefeuille de produits, et sont partiellement nuancées par une réduction du coût des intrants, une restructuration moindre, des ventes en hausse et des gains de productivité. Nos marchés n’ont guère décollé malgré la baisse de l’inflation. Au cours du trimestre, nos volumes ont progressé au regard des planchers atteints l’année dernière, ce qui pourrait pointer une amélioration des tendances dans nos gammes. Des pressions tarifaires ont pénalisé nos résultats à l’heure où nous faisons l’expérience de coûts de production plus faibles sur des marchés hautement concurrentiels. Nous avons achevé la restructuration de notre programme immobilier ciblé sur les carreaux de vinyle de luxe (ou LVT) en concrétisant les économies que nous avions prévues. Cette évolution draine une forte croissance de nos ventes de carreaux de vinyle rigides de luxe, qui prennent la suite de nos produits flexibles, dont nous arrêtons la production. Sur le marché de l’isolation, nous avons récemment constaté une hausse des matériaux et nous ajustons nos prix en conséquence. S’agissant des panneaux, nos marges accusent une baisse par rapport à des comparaisons cycliquement élevées en raison de la sous-utilisation de la capacité de nos usines. Elles sont partiellement compensées par un meilleur effet mix sur nos collections à visée décorative. Nous avons annoncé des augmentations tarifaires ciblées pour prendre en compte le coût en hausse des matériaux.

Au cours du premier trimestre, les ventes du segment revêtements d’Amérique du Nord s’inscrivent en repli de 5,6 % par rapport à l’année précédente. Sur ce segment, la marge d’exploitation s’établit à 5,0 % en données publiées, soit 5,3 % en données ajustées. Ces valeurs s’expliquent par une réduction du coût des intrants et des gains de productivité, et sont partiellement nuancées par l’effet négatif des prix et du portefeuille de produits. Les ventes ont progressé au cours du trimestre, malgré la fermeture de nombre de nos revendeurs et l’arrêt de certaines de nos usines en janvier pour cause de conditions météorologiques défavorables. Dans l’optique optimiste des constructeurs, les ventes de maisons individuelles neuves devraient s’améliorer tout au long de l’année, ce qui aura une influence positive sur nos ventes de revêtements de sol. Les ventes hors domaine résidentiel caracolent, avec en tête le secteur de l’hôtellerie, la vente au détail et la filière gouvernementale. Les revendeurs accueillent favorablement nos nouveaux produits domestiques, notamment la moquette PetPremier et les dalles résilientes PureTech, primées. Nous optimisons les ventes de nos accessoires assortis et de nos garnitures en caoutchouc, tout en développant notre gamme de produits non tissés à l’appui de nouveaux clients et d’élargissements de gamme. Notre usine LVT située sur la côte ouest des États-Unis augmente sa production, et nos projets de restructuration sur ce segment dans l’État de Géorgie sont en plein déploiement.

Le secteur du revêtement de sol semble avoir atteint le creux de la vague, et nous gérons les aspects contrôlables de notre activité pour améliorer nos performances. Nous continuons à réduire nos charges à coup de restructurations constantes et d’actions supplémentaires ciblant la productivité. Nous alignons la production sur la demande du marché pour garder la main sur notre fonds de roulement, ce qui augmente nos frais de structure non amortis. Pour doper les ventes et les marges, nous redynamisons notre gamme en l’agrémentant de produits aux propriétés exclusives tout en investissant dans un nouveau merchandising. Cette année, nos projets d’expansion de LVT, de comptoirs en quartz et de stratifié haut de gamme arrivent à terme, ce qui viendra soutenir les produits présentant le plus fort potentiel de croissance à l’heure de la reprise du marché. Nos autres investissements en capital sont axés sur la réduction des charges, la commercialisation de produits d’innovation ou encore le maintien de nos activités. En raison des périodes de congé en Europe, nos ventes saisonnières du deuxième trimestre dépassent celles du troisième trimestre. À ce titre, nous prévoyons que notre BPA ajusté se situera entre 2,68 et 2,78 USD du deuxième trimestre, hors charges de restructuration ou d’autre nature.

Les ventes de revêtements de sol domestiques devraient induire la reprise à mesure du regain de confiance des consommateurs, de la consolidation du marché immobilier et de la reprise des projets de rénovation suspendus. Les ventes de maisons anciennes tendront à se stabiliser, et seront nettement motrices d’influence pour les revêtements de sol, étant entendu que le plus souvent, les propriétaires les remplacent en amont de la mise en vente d’une propriété, ou peu de temps après une acquisition. La construction immobilière ne s’est alignée sur le rythme des ménages dans aucun de nos territoires. Pour répondre à la demande, l’effort de construction à réaliser sera considérable pendant de longues années. Par ailleurs, les maisons requièrent des investissements supplémentaires en matière de rénovation à mesure qu’elles prennent de l’ancienneté pour conserver leur valeur immobilière. En tant que plus important industriel spécialisé dans la production de revêtements de sol au monde, nous prévoyons de tirer largement profit de notre position de leader sur le front des marques, de nos investissements dans de nouvelles installations et des acquisitions nouvellement réalisées lors de la reprise du marché. Nous produisons des produits source d’inspiration pour les consommateurs, nous disposons de l’infrastructure nécessaire pour fournir un service de qualité supérieure, et notre bilan est suffisamment solide pour parier sur les bonnes opportunités d’investissement. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le numéro 1 mondial de la fabrication de revêtements de sol, et se spécialise dans la production de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et les surfaces commerciales dans le monde entier. L’intégration verticale de ses processus de fabrication et de distribution lui confère des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierres et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus renommées du secteur et comprennent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, GH Commercial, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk a fait l'objet d'une véritable transformation, passant de producteur de tapis américain à principale entreprise de revêtements de sol au monde, et exerce aujourd’hui ses activités en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certaines des déclarations figurant aux paragraphes ci-dessus, en particulier celles qui anticipent les performances futures, les perspectives commerciales, les stratégies de croissance et d’exploitation et d’autres thématiques similaires caractérisent les « déclarations prospectives » au même titre que celles qui emploient les formules « pourrait », « devrait », « croit », « anticipe », « s’attend à », « estime », ou des expressions de même sens. S’agissant de ces déclarations, Mohawk revendique la protection de la « sphère de sécurité » applicable aux déclarations prévisionnelles prévue par la loi américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées de 1995, à savoir le Private Securities Litigation Reform Act. Rien ne garantit que ces déclarations prospectives s’avèreront exactes, dans la mesure où elles reposent sur de nombreuses hypothèses, qui induisent des risques et des incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient faire en sorte que les résultats futurs diffèrent de ceux énoncés dans les déclarations prospectives : l’évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l’inflation et la déflation du fret, des prix des matières premières et d’autres coûts d’intrants ; l’inflation et la déflation des marchés de consommation ; les fluctuations de change ; les coûts et l’approvisionnement énergétiques ; le calendrier et le niveau des dépenses d’investissement ; le calendrier et la mise en place des augmentations tarifaires applicables aux produits de la Société ; les charges de dépréciation ; l’identification et la réalisation d’acquisitions favorables, le cas échéant ; l’intégration de ces acquisitions ; les opérations internationales ; la mise en marché de nouveaux produits ; la rationalisation des exploitations ; les impôts et la réforme fiscale ; les réclamations portant sur les produits et d’autre nature ; les litiges ; les conflits géopolitiques ; les évolutions réglementaires et politiques dans les juridictions où la Société exerce ses activités ; et d’autres risques identifiés dans les rapports de Mohawk déposés auprès de la SEC et les annonces publiques.

Conférence téléphonique du vendredi 26 avril 2024, à 11 heures (heure de l’Est)

Pour participer à la conférence téléphonique par Internet, veuillez consulter http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-2024-earnings-call. Pour participer à la conférence téléphonique par téléphone, inscrivez-vous à l’avance sur https://dpregister.com/sreg/10188065/fc2a593c61 pour recevoir un numéro d’identification personnel unique. Vous pouvez également composer le 1-833-630-1962 pour les États-Unis et/ou le Canada et le 1-412-317-1843 pour l’international le jour de la conférence pour obtenir l’assistance d’un opérateur. Une rediffusion sera disponible jusqu’au 24 mai 2024 en composant le 1-877-344-7529 depuis les États-Unis ou le Canada, ou le 1-412-317-0088 pour les appels internationaux et en saisissant le code d’accès #5217402.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (In millions, except per share data) March 30, 2024 April 1, 2023 Net sales $ 2,679.4 2,806.2 Cost of sales 2,029.9 2,162.8 Gross profit 649.5 643.4 Selling, general and administrative expenses 502.9 517.7 Operating income 146.6 125.7 Interest expense 14.9 17.1 Other (income) expense, net (1.1 ) (0.6 ) Earnings before income taxes 132.8 109.2 Income tax expense 27.8 28.9 Net earnings including noncontrolling interests 105.0 80.3 Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 105.0 80.2 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.65 1.26 Weighted-average common shares outstanding - basic 63.7 63.6 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.64 1.26 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64.0 63.8

Other Financial Information Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Net cash provided by operating activities $ 183.7 257.3 Less: Capital expenditures 86.8 128.5 Free cash flow $ 96.9 128.8 Depreciation and amortization $ 154.2 169.9





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 658.5 572.9 Short-term investments — 150.0 Receivables, net 2,007.2 2,052.3 Inventories 2,527.7 2,729.9 Prepaid expenses and other current assets 528.3 556.0 Total current assets 5,721.7 6,061.1 Property, plant and equipment, net 4,885.1 4,946.0 Right of use operating lease assets 413.6 396.1 Goodwill 1,140.2 2,022.5 Intangible assets, net 853.8 893.0 Deferred income taxes and other non-current assets 517.1 444.8 Total assets $ 13,531.5 14,763.5 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 931.5 1,056.5 Accounts payable and accrued expenses 2,079.3 2,155.4 Current operating lease liabilities 109.3 106.5 Total current liabilities 3,120.1 3,318.4 Long-term debt, less current portion 1,694.5 2,265.1 Non-current operating lease liabilities 321.8 304.1 Deferred income taxes and other long-term liabilities 747.3 770.2 Total liabilities 5,883.7 6,657.8 Total stockholders' equity 7,647.8 8,105.7 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,531.5 14,763.5





Segment Information As of or for the Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,044.8 1,059.3 Flooring NA 900.2 953.4 Flooring ROW 734.4 793.5 Consolidated net sales $ 2,679.4 2,806.2 Operating income (loss): Global Ceramic $ 48.8 63.3 Flooring NA 45.0 (2.0 ) Flooring ROW 70.9 75.2 Corporate and intersegment eliminations (18.1 ) (10.8 ) Consolidated operating income $ 146.6 125.7 Assets: Global Ceramic $ 4,978.1 5,499.4 Flooring NA 3,939.9 4,265.1 Flooring ROW 3,894.6 4,314.8 Corporate and intersegment eliminations 718.9 684.2 Consolidated assets $ 13,531.5 14,763.5





Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended (In millions, except per share data) March 30, 2024 April 1, 2023 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 105.0 80.2 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.9 32.0 Inventory step-up from purchase accounting — 3.3 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.0 Adjustments of indemnification asset 2.4 (0.9 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position (2.4 ) 0.9 Income tax effect of adjusting items (2.9 ) (4.6 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 118.8 111.9 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.86 1.75 Weighted-average common shares outstanding - diluted 64.0 63.8





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) March 30, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 931.5 Long-term debt, less current portion 1,694.5 Total debt 2,626.0 Less: Cash and cash equivalents 658.5 Net debt $ 1,967.5





Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) July 1,

2023 September 30,

2023 December 31,

2023 March 30,

2024 March 30,

2024 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 101.2 (760.3 ) 139.4 105.0 (414.7 ) Interest expense 22.9 20.1 17.4 14.9 75.3 Income tax expense 26.8 15.0 14.2 27.8 83.8 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — (0.2 ) 0.1 — (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 156.6 149.6 154.2 154.2 614.6 EBITDA 307.5 (575.8 ) 325.3 301.9 358.9 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33.7 47.6 6.0 5.4 92.7 Inventory step-up from purchase accounting 1.3 (0.1 ) — — 1.2 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — 876.1 1.6 — 877.7 Legal settlements, reserves and fees 48.0 43.5 (4.7 ) 8.8 95.6 Adjustments of indemnification asset (0.1 ) (1.9 ) (0.1 ) 2.4 0.3 Adjusted EBITDA $ 390.4 389.4 328.1 318.5 1,426.4 Net debt to adjusted EBITDA 1.4

(1)Includes accelerated depreciation of $8.0 million for Q2 2023, ($0.5) million for Q3 2023, $2.6 million for Q4 2023 and $2.4 million for Q1 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,679.4 2,806.2 Adjustment for constant shipping days 16.8 — Adjustment for constant exchange rates 4.4 — Adjustment for acquisition volume (47.8 ) — Adjusted net sales $ 2,652.8 2,806.2

Three Months Ended March 30, 2024 April 1, 2023 Global Ceramic Net sales $ 1,044.8 1,059.3 Adjustment for constant shipping days 5.4 — Adjustment for constant exchange rates 3.8 — Adjustment for acquisition volume (47.8 ) — Adjusted net sales $ 1,006.2 1,059.3

Flooring ROW Net sales $ 734.4 793.5 Adjustment for constant shipping days 11.4 — Adjustment for constant exchange rates 0.6 — Adjusted net sales $ 746.4 793.5





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Gross Profit $ 649.5 643.4 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.5 29.1 Inventory step-up from purchase accounting — 3.3 Adjusted gross profit $ 655.0 675.8

Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.4 % 24.1 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 502.9 517.7 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (2.4 ) (3.1 ) Legal settlements, reserves and fees (8.8 ) (1.0 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 491.7 513.6

Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.4 % 18.3 %





Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Loss) Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 146.6 125.7 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.9 32.2 Inventory step-up from purchase accounting — 3.3 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.0 Adjusted operating income $ 163.3 162.2

Adjusted operating income as a percent of net sales 6.1 % 5.8 %

Global Ceramic Operating income $ 48.8 63.3 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.9 0.7 Inventory step-up from purchase accounting $ — 2.9 Adjusted segment operating income $ 52.7 66.9

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.0 % 6.3 %

Flooring NA Operating income (loss) $ 45.0 (2.0 ) Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.9 7.0 Legal settlements, reserves and fees 1.9 — Adjusted segment operating income $ 47.8 5.0

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.3 % 0.5 %

Flooring ROW Operating income $ 70.9 75.2 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 3.1 24.5 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up — 0.4 Adjusted segment operating income $ 74.0 100.1

Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.1 % 12.6 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (18.1 ) (10.8 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs — — Legal settlements, reserves and fees 6.9 1.0 Adjusted segment operating (loss) $ (11.2 ) (9.8 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Earnings before income taxes $ 132.8 109.2 Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 7.9 32.0 Inventory step-up from purchase accounting — 3.3 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.0 Adjustments of indemnification asset 2.4 (0.9 ) Adjusted earnings before income taxes $ 151.9 144.5





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) March 30, 2024 April 1, 2023 Income tax expense $ 27.8 28.9 Income taxes - adjustments of uncertain tax position 2.4 (0.9 ) Income tax effect of adjusting items 2.9 4.6 Adjusted income tax expense $ 33.1 32.6 Adjusted income tax rate 21.8 % 22.6 %





La Société complète ses états financiers consolidés condensés, préparés et présentés conformément aux principes comptables généralement reconnus (ou « PCGR ») en vigueur aux États-Unis, de certaines mesures financières non conformes aux PCGR. Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, les tableaux ci-dessus présentent un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR de la Société avec les mesures conformes aux PCGR en vigueur aux États-Unis les mieux comparables. Chacune des mesures non conformes aux PCGR fournies ci-dessus doit être considérée en complément de la mesure conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis comparable, et ne saurait être comparée à des mesures revêtant un titre similaire employées par d’autres sociétés. La Société estime que ces mesures non conformes aux PCGR, lorsqu’elles sont rapprochées avec la mesure conforme aux PCGR en vigueur aux États-Unis correspondante, aident ses investisseurs comme suit : les mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d’affaires aident à l’identification des tendances en matière de croissance et à la réalisation de comparaisons avec le chiffre d’affaires des périodes précédentes et futures ; les mesures non conformes aux PCGR visant la rentabilité aident à assimiler les tendances en matière de rentabilité à long terme des activités de la Société et à effectuer des comparaisons avec ses bénéfices des périodes précédentes et futures.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives au chiffre d’affaires dans la mesure où ces éléments peuvent varier considérablement d’une période à une autre, et peuvent masquer des tendances commerciales sous-jacentes. Parmi les éléments d’exclusion des mesures non conformes aux PCGR au chiffre d’affaires de la Société figurent : les transactions et l’écart de change, les variations relatives aux délais d’expédition au cours d’une période donnée et les conséquences des acquisitions.

La Société exclut certains éléments de ses mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité dans la mesure où ces éléments peuvent ne pas être révélateurs des performances opérationnelles principales de la Société, ou ne pas y être liés. Parmi les éléments d’exclusion des mesures non conformes aux PCGR relatives à la rentabilité de la Société figurent : les charges de restructuration, d’acquisition et d’intégration et autres frais, les règlements juridiques, les réserves et frais, la dépréciation des écarts d’acquisition et des actifs incorporels à durée de vie indéfinie, la comptabilisation selon la méthode de l’acquisition, y compris la revalorisation des stocks à partir de la comptabilisation de l’achat, la libération de l’actif compensatoire, la contre-passation de positions fiscales incertaines et la réforme fiscale en vigueur en Europe.