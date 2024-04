Le salon Hispack, plus ambitieux, cherche à accélérer les solutions d’emballage responsables

BARCELONE, Espagne, 26 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hispack 2024 se concentrera sur l’emballage durable pour contribuer à un avenir meilleur. Du 7 au 10 mai, le plus grand salon espagnol de l’emballage réunira 780 exposants de 28 pays et 1 250 marques sur le site Gran Via de la Fira de Barcelona. Il présentera les dernières innovations en matière de matériaux, de conditionnement, de conteneurs, d’étiquettes, d’emballage, de traitement et de technologies et machines logistiques. Plus de 27 000 participants sont attendus pour cette édition 2024.



Organisé par Fira de Barcelona en collaboration avec l’association Graphispack, le salon Hispack 2024 accueillera 18 % plus d’entreprises et verra sa superficie augmenter de 12 %. Il s’étendra sur 36 000 m2 dans les halls 2 et 3 et réunira des fabricants et des distributeurs de premier plan offrant les technologies, les matériaux et les solutions d’emballage les plus récents, axés sur le développement durable.

Cet événement a également enregistré une augmentation du nombre d’exposants internationaux, près d’un tiers du total provenant de pays autres que l’Espagne. La Turquie arrive en tête des pays présentant le plus grand nombre d’entreprises, suivie de l’Italie, de la Chine, de l’Allemagne, de la France, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni.

Tendances du salon

La durabilité sera au cœur du salon Hispack 2024. L’emballage durable vise à minimiser l’impact sur l’environnement grâce à une éco-conception axée sur la réduction des matériaux, le recyclage et la réutilisation. L’événement mettra en évidence des exemples d’utilisation de matériaux recyclés ou biodégradables combinés au déploiement d’emballages intelligents qui améliorent l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, la traçabilité et l’expérience du consommateur, ainsi qu’une refonte des processus de production visant à réduire l’empreinte carbone.

Le programme « Best in class » mettra en lumière trois réussites internationales en matière d’emballage : le système circulaire municipal de collecte, de lavage et de réutilisation des emballages de boissons et de plats à emporter à Aarhus (Danemark), le système innovant de recyclage des récipients rechargeables en plastique et de production de nouveaux récipients par Kao Corporation (Japon), et un projet d’utilisation de la technologie blockchain pour tracer le recyclage des bouchons de bouteilles en plastique par AMITA Corporation (Japon).

Dans cette optique, Hispack, en collaboration avec le Japan Packaging Institute, fera la promotion du Japon en tant que marché à fort potentiel en présentant les tendances et les expériences menées dans ce pays, tout en permettant des contacts commerciaux avec la délégation japonaise présente au salon.

Les fabricants espagnols de technologies d’emballage, figurant parmi les 10 premiers exportateurs mondiaux, profiteront du salon Hispack pour nouer des contacts avec les acheteurs des marchés européens, d’Amérique latine et de la région méditerranéenne présents à la foire.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

E-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674