Deriv, Rakshit Choudhary'yi COO'dan eş-CEO'luğa terfi ettirdi

Rakshit Choudhary, Kurucu ve CEO Jean-Yves Sireau ile ortaklık kurarak eş-CEO'luğa terfi etti

Deriv, 25. yılını kutlamaya hazırlanırken liderlik modelini yeniliyor

Rakshit Choudhary, Deriv'in eş-CEO'su

CYBERJAYA, Malaysia, April 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Çevrimiçi ticaret şirketi için önemli bir hareketle, 25. yıldönümüne yaklaşırken Deriv, Rakshit Choudhary'nin Operasyon Direktörlüğünden (COO) Eş-Yönetici (CEO) tanıtımını duyurdu. Eş-CEO modeli, her iki liderin de farklı güçlü yönlerinden ve çeşitli bakış açılarından yararlanacaktır.

Eş-modeli seçmek sadece Deriv için stratejik bir hareket değildir. Kuruluşun, işi çevik tutmak için kritik karar alımına farklı bakış açıları ve ekip çalışmasını dahil etmesini sağlar. Bu ikili liderlik çerçevesi aynı zamanda karşılıklı saygı ve ortak hesap verebilirliğin standart uygulamalar olduğu bir ortam yaratır ve bireysel özerkliği kolektif bir vizyonla dengeler.

Deriv'nin Kurucusu ve eş-CEO'su Jean-Yves Sireau şunları söyledi: "Rakshit, Deriv'in işini derinlemesine anlayan harika bir lider, bu nedenle eş-CEO'luğa geçişi bizim için ileriye doğru atılmış doğal bir adım. Bu, eşli programlamada gördüğünüz sinerji gibidir - daha iyi karar verme ve hedeflerin daha iyi hizalanması.

"Deriv'in 25 yaşına girmesi, bir yansıma anıdır. Liderlik modelimizi yenilemek, bizi Deriv'in küresel olarak genişlemeye ve çeşitli pazarlarla daha derinden ilişki kurmaya odaklanan işinin bir sonraki aşamasını üstlenmek için iyi bir konuma getiriyor. Bu ikili liderlik yaklaşımı, Deriv'in yenilikçi kalmasına ve mükemmel müşteri hizmetlerine ve güçlü ortaklıklara bağlı kalmasına yardımcı oluyor."

Georgia Institute of Technology'den yüksek lisans derecesine sahip olan Choudhary, Deriv'e 2009 yılında Kantitatif Analist ve ardından Kantitatif Geliştirme ve Araştırma Yöneticisi olarak katıldı. Deriv'deki bir sonraki rolü, 2018'de COO'ya terfi etmeden önce Ürün Geliştirme Yöneticisiydi.

Rakshit Choudhary, yeni rolü hakkındaki düşüncelerini paylaştı: “Deriv’in son 14 yıldır inanılmaz büyümesinin ve evriminin bir parçası olduğum için şanslıyım ve ticareti her yerde, herkes için erişilebilir hale getirme misyonuna ilk elden tanık oldum. Bunun merkezinde yenilikçi, güvenli ve erişilebilir kalmaya odaklanmak yer alıyor. Şirketi başarılı bir 25 yıla daha taşırken Deriv’i küresel olarak Jean-Yves ile birlikte büyütmeye devam etmeyi dört gözle bekliyorum.”

Deriv ayrıca, daha önce Muhasebe ve Ödemeler Müdürü olan Jennice Lourdsamy ile mevcut CFO Louise Wolf'un yanı sıra eş-CFO olarak ikili liderlik rolü üstlenen bir eş-CFO modeline geçti. Eş-liderlik düşüncesi C seviyesinde bitmez. Şirketin bütünlük, yetkinlik, müşteri odağı ve ekip çalışması değerleri doğrultusunda her düzeyde Deriv boyunca uygulanmaktadır.

Deriv, net vizyon, sonuç odaklı yaklaşımlar, sürekli öğrenme ve eylem önyargısı ile işaretlenmiş liderlik mükemmelliği ilkelerine bağlı kalmaya devam etmektedir. Bu ilkeler günlük operasyonlara dahil edilmiştir ve Deriv'in gelişmiş ticaret çözümlerini dünya çapında erişilebilir hale getirme misyonunu gerçekleştirmek için kritik öneme sahiptir.

Deriv Hakkında

Deriv, 25 yıldır çevrimiçi ticareti herkes için her yerde erişilebilir kılmaya kendini adamıştır. Dünya çapında 2,5 milyondan fazla tüccar tarafından güvenilen şirket, geniş bir ticaret türü yelpazesi sunar ve ödüllü, sezgisel ticaret platformlarında popüler pazarlarda 200'den fazla varlığa sahiptir. Dünya çapında 1.400'den fazla kişiden oluşan bir işgücüyle Deriv, başarıları kutlayan, profesyonel gelişimi teşvik eden ve yetenek gelişimini teşvik eden bir ortam geliştirmiştir ve bu, Investors in People tarafından Platin akreditasyonuna yansımıştır.

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