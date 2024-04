Spring into action: Safeguard your family and environment on April 27, Prescription Drug Take Back Day

STATEWIDE (April 25, 2024): The Colorado Department of Public Health and Environment encourages Coloradans to get ready to take spring cleaning to the next level – while safeguarding their family and the environment – by responsibly disposing of unwanted prescription drugs and over-the-counter medication on National Prescription Drug Take Back Day.

CDPHE’s Medication Takeback Program helps Coloradans properly dispose of unused medication to protect their loved ones and the environment. Proper disposal not only tidies up your home. It also prevents the potential for accidents and misuse, protecting children and teens from harm. Medications flushed down the toilet or thrown in the trash can contaminate water systems and threaten wildlife.

Almost half of teens (47 percent) say it is easy to get prescription drugs from a parent’s medicine cabinet, according to the U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration.

“Spring is the perfect time to refresh your home, including safely removing old or expired medications,” said Jeff Lawrence, CDPHE’s Division of Environmental Health and Sustainability Director. “We’ve made disposal more convenient than ever with the Medication Takeback Program, making it easy for Coloradans to do their part to protect their families and their community.”

Many Colorado communities will host events on April 27 from 10 a.m. to 2 p.m. A list of drop-off locations is available on the National Prescription Drug Take Back Day website.

If you can’t make it to a take-back event, Coloradans can responsibly dispose of their medications, free of charge and year-round, at Medication Takeback boxes at 300 locations across the state. The process is simple: gather unused or expired medications, remove any personal information from the packaging, place them in a sealable bag or container, and locate the nearest drop box at the Medication Takeback collection site. Coloradans can also locate a drop box by using the myColorado™ app on their computer or mobile device.

Coloradans can dispose of almost all expired or unneeded prescription or over-the-counter medication in a Medication Takeback Dropbox. This includes:

Opioids and other controlled substances.

Prescription patches.

Prescription creams and ointments.

Unused medical inhalers (if empty).

Drop boxes do not accept:

Trash.

Sharps or syringes.

Thermometers.

Chemotherapy medication.

Illicit substances.

The Medication Takeback Program partners with community organizations and non-profits statewide to continue promoting takebacks even after National Prescription Drug Take Back Day ends. For more information, visit the Medication Takeback Program or TakeMedsSeriously.org.

###

A NIVEL ESTATAL (25 de abril de 2024): El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado insta a la población del estado a llevar la limpieza acostumbrada de primavera un paso más allá para proteger a sus familias y el medio ambiente y deshacerse de manera responsable de los medicamentos recetados que ya no necesitan o están vencidos este Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados.

El Programa de Devolución de Medicamentos del CDPHE es un incentivo para que nos deshagamos de la manera adecuada de los medicamentos sin usar y así proteger, tanto a nuestros seres queridos como el medio ambiente. Es importante desechar los medicamentos de la manera apropiada, no solo para mantener limpios nuestros hogares, sino para evitar asimismo que se produzca algún accidente o que estas sustancias terminen en las manos equivocadas, y proteger a los jóvenes y adolescentes. Cuando se tiran los medicamentos por el inodoro o se botan a la basura, los sistemas de abastecimiento de agua pueden contaminarse y poner en peligro la fauna.

Según información proporcionada por la Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias de los EE. UU. casi la mitad de la población adolescente (47 por ciento) dice que es fácil conseguir medicamentos recetados en el botiquín de sus hogares.

«La primavera es el momento perfecto para limpiar nuestros hogares, incluyendo la eliminación de manera segura de los medicamentos vencidos», dijo Jeff Lawrence, director de la División de Salud Ambiental y Sostenibilidad del CDPHE. «Gracias a este programa, es más conveniente que nunca deshacerse de los medicamentos recetados, lo cual nos permite ser partícipes para proteger a nuestras familias y a las comunidades de Colorado».

El 27 de abril se celebrarán eventos en muchas comunidades de nuestro estado, de 10 a. m. a 2 p. m. Encontrará una lista de lugares para deshacerse de los medicamentos en el sitio web del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados.

Si no le es posible participar en uno de estos eventos, en Colorado hay 300 buzones para desechar los medicamentos, sin cargo alguno y de manera responsable, a lo largo de todo el año. El proceso es sencillo: junte los medicamentos sin usar o que estén vencidos, quíteles las etiquetas con su información personal, póngalos dentro de una bolsa u otro recipiente que se pueda cerrar y llévelos al centro de recolección de medicamentos que esté más cerca de su hogar. También puede usar la aplicación myColorado™ en la computadora o el teléfono móvil para buscar los centros de recolección. Esta aplicación solo se ofrece en inglés.

En Colorado se pueden desechar prácticamente todos los medicamentos recetados o de venta libre que estén vencidos o que ya no se necesiten en un buzón de devolución de medicamentos, incluyendo:

Opioides y otras sustancias controladas

Parches recetados

Cremas y ungüentos recetados

Inhaladores sin usar (vacíos)

No se acepta:

Basura

Instrumentos médicos cortantes o jeringas

Termómetros

Medicamentos de quimioterapia

Sustancias ilícitas

En colaboración con organizaciones comunitarias y sin fines de lucro de todo el estado, el Programa de Devolución de Medicamentos continuará apoyando la entrega de medicamentos, incluso pasada la fecha del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados. Para obtener más información, visite la página del Programa de Devolución de Medicamentos o TakeMedsSeriously.org.

###