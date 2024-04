GXO Logistics veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2024

Unternehmen bekräftigt Prognose für 2024 und aktualisiert langfristige Finanzziele

GREENWICH, Connecticut, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), der weltweit größte reine Kontraktlogistikanbieter, hat heute ausgewählte vorläufige Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. März 2024 bekanntgegeben. Das Unternehmen bekräftigte außerdem seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 auf eigenständiger Basis, aktualisierte die Prognose für das Gesamtjahr 2024, um die erwarteten Auswirkungen der Übernahme von Wincanton einzubeziehen, und revidierte seine Finanzziele für 2027 im Vorfeld der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2024 und seiner Telefonkonferenz.



Malcolm Wilson, Chief Executive Officer von GXO, dazu: „Unsere soliden vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal spiegeln den Aufwärtstrend wider, den wir bereits zu Beginn des Jahres festgestellt haben, und wir gehen davon aus, dass sich das organische Wachstum im Jahr 2024 fortsetzen wird. Daher bekräftigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr 2024.

„Unser Tempo bei der Gewinnung von Neugeschäften nimmt mit einer Steigerung von 55 % im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr zu. Wir beobachten weiterhin einen starken Trend in Richtung Outsourcing: Mehr als die Hälfte unserer Geschäftsabschlüsse in diesem Quartal stammen von Kunden, die an GXO ausgelagert haben oder zum ersten Mal eine Partnerschaft mit GXO eingegangen sind, und unsere Pipeline ist zum Quartalsende auf 2,2 Milliarden US-Dollar angewachsen. Die Kunden setzen weiterhin auf GXO, um den Service zu verbessern, die Effizienz zu steigern und die Kosten innerhalb ihrer Lieferketten zu senken.

„Bei dieser Gelegenheit aktualisieren wir auch unsere langfristige Prognose, die wir auf unserem Investorentag im Januar 2023 abgegeben haben. Unsere überarbeiteten Ziele spiegeln unsere Performance im Jahr 2023 und unsere Prognose für 2024 wider, die von einer allmählichen Erholung der Verbrauchernachfrage nach physischen Gütern ausgeht. Nachdem die Aktionäre von Wincanton kürzlich unserer geplanten Übernahme zugestimmt haben, sind die erwarteten Auswirkungen dieser Transaktion auch in unserem neuen Plan bis 2027 enthalten.

„Mit Blick auf die Zukunft verbessern wir unsere Position, um mehr von den wachsenden Möglichkeiten im Bereich des Outsourcings zu profitieren. Wir investieren in unsere Vertriebsorganisation und erhöhen strategisch die Anzahl der Automatisierungsverträge mit höheren Margen und längeren Laufzeiten in unserem globalen Netzwerk. Außerdem diversifizieren wir unser Geschäft über verschiedene Regionen, einschließlich Deutschland, und Branchen, insbesondere in den Märkten für Schönheit und Luxus weltweit sowie Industrie und Luft- und Raumfahrt in Europa. Diese Maßnahmen in Verbindung mit der Normalisierung der Konsumgüterausgaben untermauern unsere Zuversicht, dass unser langfristiger Wachstumsrahmen langfristig erhebliche Mehrwerte für unsere Aktionäre schaffen wird.“

Vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal 2024

Auf der Grundlage der am 24. April 2024 verfügbaren Informationen geht das Unternehmen derzeit davon aus, dass es für das erste Quartal zum 31. März 20241 folgende Ergebnisse ausweisen wird:

Einnahmen von etwa 2,5 Mrd. USD;

Nettoverlust von ca. 36 Mio. USD, der in erster Linie auf Aufwendungen in Höhe von 63 Mio. USD im Zusammenhang mit alten Rechtsstreitigkeiten zurückzuführen ist;

Bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA 2 “) in Höhe von etwa 154 Mio. USD;

“) in Höhe von etwa 154 Mio. USD; Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von etwa 423 Mio. USD;

Langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 1.637 Mio. USD, einschließlich kurzfristiger Verbindlichkeiten von 26 Mio. USD; und

Neue Geschäftsabschlüsse im Quartal in Höhe von rund 250 Mio. USD, einschließlich neuer Geschäfte mit Boeing, Guess, Michelin und WH Smith.

Prognose für das Gesamtjahr 2024

Das Unternehmen bekräftigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 auf eigenständiger Basis und aktualisierte seine Prognose, um die erwarteten Auswirkungen der Wincanton-Akquisition einzubeziehen, die noch unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Bedingungen steht.

Eigenständige Basis (unverändert):

Organisches Umsatzwachstum 2 von 2 % bis 5 %

von 2 % bis 5 % Bereinigtes EBITDA 2 von 760 Mio. USD bis 790 Mio. USD;

von 760 Mio. USD bis 790 Mio. USD; Bereinigter verwässerter EPS 2 von 2,70 USD bis 2,90 USD; und

von 2,70 USD bis 2,90 USD; und Umwandlung des freien Cashflows2 von 30 % bis 40 % des bereinigten EBITDA2..

Einschließlich der erwarteten Auswirkungen der Wincanton-Akquisition, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen:

Organisches Umsatzwachstum 2 von 2 % bis 5 %

von 2 % bis 5 % Bereinigtes EBITDA 2 von 805 Mio. USD bis 835 Mio. USD;

von 805 Mio. USD bis 835 Mio. USD; Bereinigter verwässerter EPS 2 von 2,73 USD bis 2,93 USD; und

von 2,73 USD bis 2,93 USD; und Umwandlung des freien Cashflows2 von 30 % bis 40 % des bereinigten EBITDA2..

Aktualisierte Finanzziele für 2027

Das Unternehmen hat seine Finanzziele für 2027, die erstmals im Rahmen der Präsentation auf dem Investorentag im Januar 2023 vorgestellt wurden, einschließlich der erwarteten Auswirkungen der Wincanton-Akquisition, wie folgt aktualisiert:

Organische durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Umsatzes (2024-2027) 2,3 von ca. 10 % auf ca. 15,5 bis 16,0 Mrd. USD Umsatz;

von ca. 10 % auf ca. 15,5 bis 16,0 Mrd. USD Umsatz; Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des bereinigten EBITDA (2024-2027) 2,3 von ca. 15 % auf ungefähr 1,25 Mrd. USD bis 1,30 Mrd. USD bereinigtes EBITDA 2 ;

von ca. 15 % auf ungefähr 1,25 Mrd. USD bis 1,30 Mrd. USD bereinigtes EBITDA ; Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des bereinigten verwässerten EPS (2024-2027) 2,3 von mehr als 15 %;

von mehr als 15 %; Umwandlung des freien Cashflows von über 30 % des bereinigten EBITDA (2024-2027) 2 ; und

; und Operative Rendite auf das investierte Kapital2 von mehr als 30 %.



Das Unternehmen hat heute eine ergänzende Präsentation auf der Investor Relations-Website von GXO unter investors.gxo.com veröffentlicht.

Telefonkonferenz zum ersten Quartal 2024

1 Siehe Abschnitt „Vorläufige Finanzinformationen“ dieser Pressemitteilung. 2 Definitionen für die nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen“ dieser Pressemitteilung. 3 Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR).



Über GXO Logistics



GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist das weltweit größte reine Kontraktlogistikunternehmen und profitiert vom rasanten Wachstum in den Bereichen E-Commerce, Automatisierung und Outsourcing. GXO ist bestrebt, seinen mehr als 130.000 Teammitgliedern an über 970 Standorten mit einer Gesamtfläche von rund 200 Mio. Quadratmetern ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld von Weltklasse zu bieten. Das Unternehmen fungiert als Partner der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen, um komplexe logistische Herausforderungen mithilfe seiner technologisch fortschrittlichen Lösungen für Lieferketten und E-Commerce in der erforderlichen Größenordnung und Geschwindigkeit zu bewältigen. GXO hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie GXO.com für weitere Informationen und vernetzen Sie sich mit GXO auf LinkedIn, X (ehemals Twitter), Facebook, Instagram und YouTube.

Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Gemäß den Vorgaben der Securities and Exchange Commission („SEC“) stellen wir Überleitungen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen bereit, die in der nachstehenden Finanztabelle dargelegt sind.

Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung umfassen: bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen („bereinigtes EBITDA“), CAGR des bereinigten EBITDA, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, CAGR des organischen Umsatzes, bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie („bereinigter verwässerter EPS“), CAGR des bereinigten verwässerten EPS, freier Cashflow, Umwandlung des freien Cashflows und operative Rendite auf das investierte Kapital („ROIC“).

Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen.

Das bereinigte EBITDA und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie enthalten Anpassungen für Transaktions- und Integrationskosten, Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten sowie Restrukturierungskosten und andere Anpassungen, wie in der nachstehenden Finanztabelle dargestellt. Anpassungen für Transaktions- und Integrationskosten beziehen sich im Allgemeinen auf zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme, Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten, Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit Vollzeitkräfte für Integrations- und Restrukturierungsaktivitäten eingesetzt werden) sowie bestimmte Kosten im Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT-Systemen umfassen. Die Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten beziehen sich hauptsächlich auf die Beilegung laufender Rechtsangelegenheiten. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung.

Wir sind der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA die Vergleichbarkeit zwischen den Berichtszeiträumen verbessert, indem es die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zins- und Finanzierungskosten), der Vermögensbasis (Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte), der steuerlichen Auswirkungen und anderer Anpassungen, wie in den beigefügten Tabellen dargestellt, eliminiert, die nach Ansicht des Managements nicht das operative Kerngeschäft widerspiegeln und dadurch Investoren bei der Beurteilung von Trends in unseren zugrunde liegenden Geschäften unterstützen.

Wir glauben, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da diese die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen, Umsätze aus übernommenen Unternehmen und Umsätze aus entkonsolidierten Geschäftsbereichen ausklammern.

Wir glauben, dass der bereinigte EPS die Vergleichbarkeit unserer operativen Ergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen verbessert, da es die Auswirkungen bestimmter Aufwendungen und Erträge ausschließt, die nach Ansicht des Managements nicht unser eigentliches operatives Geschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung immaterieller Vermögenswerte im Zusammenhang mit Akquisitionen.

Wir sind der Ansicht, dass der freie Cashflow und die Umwandlung des freien Cashflows wichtige Messgrößen für unsere Fähigkeit darstellen, fällige Verbindlichkeiten zurückzuzahlen oder andere Kapitalverwendungen zu finanzieren, von denen wir glauben, dass sie den Wert für die Aktionäre steigern. Wir berechnen den freien Cashflow als Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien und Anlagen. Wir berechnen die Umwandlung des freien Cashflows als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt in Prozent.

Wir glauben, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen.

Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO.

In Bezug auf unsere aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2024 und unsere aktualisierten Finanzziele für 2027 ist eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auf die entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Überleitungsposten, die wir von diesen nicht auf GAAP basierenden Zielkennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen Überleitung erforderlich wäre.

Vorläufige Finanzinformationen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorläufigen Finanzergebnisse für das Quartal zum 31. März 2024 sind vorläufig und ungeprüft und spiegeln unsere geschätzten Finanzergebnisse für die drei Monate zum 31. März 2024 wider. Bei der Erstellung dieser Informationen hat die Geschäftsleitung eine Reihe komplexer und subjektiver Beurteilungen und Schätzungen hinsichtlich der Angemessenheit bestimmter ausgewiesener Beträge und Offenlegungen vorgenommen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorläufigen Finanzergebnisse wurden von unserer Geschäftsleitung erstellt und liegen in deren Verantwortung. Unsere tatsächlichen Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 wurden von der Geschäftsleitung noch nicht endgültig festgelegt. Darüber hinaus wurden die oben dargestellten vorläufigen Finanzergebnisse von unserer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG LLP weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Dementsprechend gibt KPMG LLP keine Stellungnahme oder sonstige Zusicherung in Bezug auf diese Informationen ab und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für diese Informationen. Diese Ergebnisse sind keine umfassende Darstellung aller Finanzergebnisse für den am 31. März 2024 endenden Dreimonatszeitraum. Wir sind verpflichtet, bis zur Fertigstellung unseres Jahresabschlusses alle verfügbaren Informationen und ihre möglichen Auswirkungen auf unsere Finanz- und Ertragslage für den Berichtszeitraum zu berücksichtigen, einschließlich der Auswirkungen dieser Informationen auf die oben genannten komplexen Beurteilungen und Schätzungen. Infolgedessen können spätere Informationen oder Ereignisse zu wesentlichen Unterschieden zwischen den hier beschriebenen Informationen über die Betriebsergebnisse und den in unserem nachfolgenden Quartalsbericht beschriebenen Betriebsergebnissen führen. Dementsprechend sollten Sie sich nicht unangemessen auf diese vorläufigen Finanzergebnisse verlassen.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (In millions) 2024(1) 2023 Net income (loss) attributable to GXO $ (37 ) $ 25 Net income attributable to noncontrolling interest 1 1 Net income (loss) $ (36 ) $ 26 Interest expense, net 13 13 Income tax expense (benefit) (10 ) 3 Depreciation and amortization expense(2) 92 83 Transaction and integration costs 19 13 Restructuring costs and other 16 21 Litigation expense(3) 63 — Unrealized gain on foreign currency options (3 ) (1 ) Adjusted EBITDA(4) $ 154 $ 158





(1 ) Reflects preliminary estimates for the three months ended March 31, 2024, derived from our internal records, and based on the most current information available to management. Preliminary results may differ from actual results. (2 ) Includes $19 million and $17 million of intangible assets amortization for the three months ended March 31, 2024, and 2023, respectively. (3 ) During the first quarter of 2024, a trial was held in the United States District Court for the Western District of Missouri in connection with a dispute between the Company and one of its customers related to the start-up of the customer’s warehouse that occurred in 2018 (Lindt et al. v. GXO Warehouse Company, Inc., docket no. 4:22-cv-00384-BP). In March 2024, the jury returned verdicts in favor of the customer. The Company recognized an approximately $63 million expense in the three months ended March 31, 2024, for associated legal fees, the jury verdicts, potential post-trial awards of interest, costs and other related expenses. The Company believes that this case was incorrectly decided and intends to pursue post-verdict remedies as necessary, including an appeal, and will pursue reimbursement under its existing insurance policies. (4 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section above.