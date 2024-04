De nouveaux résultats d’analyse sur le projet de Lithium Mirage (Lac Escale)

ROUYN-NORANDA, Québec, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires à propos du forage effectué par Brunswick Exploration Inc. (BRW-TSXV, BRWXF-OTCQB) sur la propriété à redevance de Globex dans le secteur de la Baie James au Québec.



Le forage effectué par Brunswick sur la propriété Mirage (Lac Escale) continue d’intersecter d’épais intervalles minéralisés en lithium pour leur campagne de forage se concentrant sur la Zone Centrale située à l’intérieur de l’imposante propriété à redevance de Globex :

1,59% Li 2 O sur 58,1 mètres pour le forage MR-23-49 1,71% Li 2 O sur 31,6 mètres pour le forage MR-23-60 1,03% Li 2 O sur 18,6 mètres également pour le forage MR-23-60 0,93% Li 2 O sur 12,0 mètres également pour le forage MR-23-60



Trente-cinq forages ont été complétés prioritisant la minéralisation en lithium près de la surface et les résultats d’analyses sont toujours attendus pour trente-deux de ces forages.

Appuyez ici pour accéder au communiqué de presse de Brunswick qui inclus des cartes et des sections.

Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% dont 1% peut être racheté pour 1 000 000 $ par Brunswick et à la fin de l’entente de cinq ans (déjà atteint) Brunswick commencera de payer à Globex une avance sur la royauté de 100 000 $ par année.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com