Le Tiny TEN de Tanqueray Nº TEN est devenu le cocktail incontournable de la Milan Design Week, avec plus de dix mille verres servis

Tanqueray Nº TEN met à l'honneur la créativité exceptionnelle avec les leaders visionnaires des secteurs du design et de la mixologie

MILAN, Italie, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Tiny TEN de Tanqueray Nº TEN de Diageo s'impose comme le cocktail de la Milan Design Week grâce à ses partenariats récemment annoncés avec des designers et des marques d'avant-garde. Leur quête commune d'excellence reflète le savoir-faire artisanal qui s'inscrit dans la genèse du spiritueux lui-même. Dans le cadre de la célébration d'une nouvelle vision dynamique de la marque, Tanqueray a soigneusement sélectionné des influenceurs et des partenaires parmi les principales marques de design, notamment Alessi, Meritalia et Kartell, mettant en avant une passion mutuelle pour le savoir-faire et l'expression artistique de deux secteurs distincts.

Les collaborations en cours de Tanqueray avec des "influenceurs" de renom, faisant suite au lancement du programme en avril dernier comprennent des mixologues de premier plan qui façonnent l'art du cocktail à l'échelle internationale. Agostino Perrone (The Connaught à Londres), Giulia Cuccurullo (Artesian à Londres), Matteo Di Ienno (célèbre consultant italien dans le domaine des bars) et Tiffanie Barriere (« la Drinking Coach » ) intronisée au Panthéon des Tales of Cocktail 2020, participent activement à des collaborations de marque, notamment avec les partenariats de Tanqueray avec Alessi, Wallpaper* et bien d'autres encore. Lors de ces collaborations, Matteo Di Ienno animera une masterclass exclusive sur l'emblématique cocktail Tiny TEN, mettant en valeur son expertise dans la création d'un martini frais et inventif qui célèbre ces qualités dans l'univers du design. Restez à l'écoute pour découvrir plus de partenariats, la Milan Design Week ne marquant que le début de cette passionnante initiative.

Né de la quête d'un gin aux arômes magnifiquement frais qui sublime l'expérience du cocktail, Tanqueray Nº TEN n'a cessé de redéfinir la culture du cocktail. Aujourd'hui, pour la première fois, Nº TEN explore l'artisanat à l'origine de ce spiritueux adoré, mettant en lumière le génie de la mixologie des cocktails et sa place dans le monde du design.

Tanqueray Nº TEN, le premier gin ultra-premium, dévoile sa nouvelle bouteille aux lignes redessinées par Yvonne Eng-Hall, designer célèbre pour son travail sur les bouteilles et les verres chez Design Bridge. Rendant hommage à l'art du spiritueux et aux cocktails qu'il inspire, le design contemporain, évoquant le shaker emblématique, se démarque grâce à un bouchon en cuivre, clin d'œil au Tiny TEN, l'alambic en cuivre minuscule dans lequel « le cœur des agrumes » de Tanqueray Nº TEN est méticuleusement distillé. La bouteille aux lignes puissantes et architecturales intègre également un fond en verre en forme de presse-agrumes, symbolisant l'abondance des agrumes frais dans le processus de distillation. L'univers de cette bouteille sublime l'esprit audacieux de des artisans, en adhérant à la philosophie de Tanqueray : « avec générosité, nous célébrons l'art du processus ».

Tanqueray Nº TEN s'associe à des designers de renom et à des influenceurs internationaux de premier plan, faisant de Nº TEN le spiritueux par excellence du monde du design. Tous lèvent leur verre avec un cocktail signature Tiny TEN pour célébrer une Design Week exceptionnelle, marquant ainsi les premier pas vers une relation plus approfondie et durable avec des marques de design renommées. Aucun doute sur le fait que le public va suivre cette dynamique créative et stimulante qui s'installe dans le monde du design et au-delà.

Pour de plus amples informations, vous pouvez accéder au kit de presse via le lien fourni ou nous contacter pour toute demande supplémentaire.

