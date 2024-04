De la réussite locale à l'impact mondial : Aperçus de la participation de Hisense à la Black Industrialists and Exporters Conference

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense South Africa est prévue d’avoir un impact significatif lors de sa participation à la Black Industrialists and Exporters Conference, démontrant son engagement envers l'innovation, la croissance économique et l'autonomisation des communautés. L'événement, axé sur la transformation économique et la création d'emplois, offre une plateforme idéale à Hisense pour mettre en valeur ses contributions dans ces domaines cruciaux.



En mettant l'accent sur la production locale et l'excellence mondiale, Hisense s'impose comme un symbole de réussite et de progrès dans l'industrie de l'électronique grand public et de l'électroménager. Employant plus de 5 000 personnes directement et indirectement, avec des infrastructures clés telles que deux entrepôts et une usine à Atlantis, Hisense joue un rôle vital dans la création d'emplois et la promotion de la prospérité économique en Afrique du Sud.

La reconnaissance mondiale de Hisense en tant que Meilleure marque de téléviseurs en 2024 par Mybroadband et son impressionnant classement au deuxième rang mondial pour les livraisons de téléviseurs soulignent son engagement à fournir des produits de haute qualité et à générer des revenus substantiels pour l'économie sud-africaine.

Alors que Hisense se prépare à joindre la Black Industrialists and Exporters Conference, sa participation est plus qu'un simple événement - c'est un témoignage de ses valeurs fondamentales et de sa mission. La récente célébration du 10e anniversaire de son usine d'Atlantis souligne encore davantage son engagement à long terme envers les communautés locales et son identité " Fièrement sud-africaine ".

De plus, les produits Hisense sont exportés vers plus de 10 pays des régions voisines, dont la Namibie, le Mozambique, le Zimbabwe, le Malawi, la Zambie et le Botswana. Cet essor souligne la présence régionale et la pénétration du marché par Hisense. Ses efforts continus au cours des 28 dernières années ont contribué à une croissance significative de ses parts de marché des téléviseurs LED et des réfrigérateurs de 33,7 % et 31,4 %, respectivement. Les dernières parts de marché en février 2024 étant de 43,8 % et 28,3 % pour l'électroménager et les téléviseurs. Ce succès permet de positionner Hisense comme un acteur clé du marché, se classant au troisième rang pour les produits de réfrigération.

En participant à la Black Industrialists and Exporters Conference, Hisense réaffirme sa position d'acteur clé de la croissance économique, de l'innovation et de l'engagement communautaire en Afrique du Sud et au-delà. Cette participation active certifie notre conviction en les avantages des préférences commerciales libérales et notre engagement à soutenir les entreprises sud-africaines. Aujourd'hui, Hisense s'engage fièrement à consacrer un total de 1,1 milliard de rands aux achats auprès des industriels et entreprises noirs au cours des 5 prochaines années. L'événement offre une plateforme pour mettre en valeur les réalisations, les valeurs, l'impact, les contributions de Hisense, ainsi que son engagement continu à autonomiser les communautés et à façonner un avenir meilleur pour tous.