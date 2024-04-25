يوسيب هايت يعلن عن شراكة إعلامية مبتكرة باعتبارها مستقبل توزيع المحتوى
NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN يتحدث حصريًا مع يوسيب هايت عن مجموعته الإعلامية التي تضم 42 صحيفة يومية في جميع القارات
الغد هو الأهم في الحياة. يأتي اليوم إلينا في منتصف الليل - نقي تمامًا. إنه بلا عيب عندما يصل. يأمل أن نكون قد تعلمنا شيئًا من الأمس.”ZURICH, ZURICH, SWITZERLAND, April 25, 2024 /EINPresswire.com/ -- في الآونة الأخيرة، أعلن يوسيب هايت، وهو مدير مالي معروف وناجح، عن نيته إنشاء مجموعة إعلامية دولية تضم الآن 42 صحيفة يومية في جميع القارات.
— Josip Heit /
يفتح يوسيب هايت الآن فصلاً جديداً في المشهد الإعلامي، وذلك بفضل شراكات رائدة بين كبرى المؤسسات الإعلامية في العالم. في تطور غير مسبوق في صناعة الإعلام، نجح جوسيب هيت في إبرام اتفاقيات ترخيص مع شركات عالمية شهيرة.
لذلك، وقع هيت مؤخرًا عقود تراخيص مع BUSINESS WIRE، وهي شركة تابعة بالكامل لمجموعة وارن بافيت BERKSHIRE HATHAWAY، التي لديها حوالي 28 مكتبًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى فروع عالمية في بلجيكا، ألمانيا، هونغ كونغ، فرنسا، اليابان، أستراليا، الهند، والمملكة المتحدة وشركات أخرى.
كما وقّع جوسيب هايت عقدًا طويل الأمد مع وكالة الأنباء الفرنسية، وهي واحدة من أقدم وكالات الأنباء الدولية على هذا الكوكب، تأسست في باريس عام 1835، ويعمل بها 2400 موظف في 151 دولة. كما يمتلك جوسيب هيت وصحفه اليومية البالغ عددها 42 صحيفة يومية نقطة وصول مركزية لمنتجات تومسون رويترز في شكل OnePass. تومسون رويترز هي مجموعة إعلامية يعمل بها أكثر من 24,400 موظف في جميع أنحاء العالم، وتتشارك سوق المعلومات للبيانات المالية مع شركة بلومبرج لخدمات المعلومات والأخبار والإعلام.
تهدف اتفاقيات الترخيص التي أبرمتها هيت إلى إحداث ثورة في طريقة إنتاج المحتوى وتوزيعه واستهلاكه. تمثل هذه الشراكات علامة فارقة في تطور وسائل الإعلام الرقمية وتضع معايير جديدة للابتكار والجودة في مشاركة المحتوى.
وقال يوسيب هيت لنيوي زورشر ناشريشتن إن هذه الشراكات تجسد التآزر الذي يمكن أن ينشأ من خلال التعاون بين الشركات الراغبة في تجاوز الحدود التقليدية ودفع عجلة الابتكار معاً.
وبحسب هيت، فإن هذه الشراكات تجمع بين نقاط القوة المحددة للمجموعة الإعلامية الدولية التي أنشأها جوزيب هيت لإنشاء منصة وسائط متعددة تقدم محتوى إعلامي وترفيهي بجودة وانتشار غير مسبوقين. والهدف من ذلك هو الوصول إلى جمهور مستهدف أوسع مع تلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة باستمرار.
وفي هذا السياق، نحن كمجموعة إعلامية، نسير في هذا السياق على نفس المسار الذي سلكه زميلي موكيش أمباني وشركة ريلاينس إندستريز، التي قامت مؤخراً بدمج منصات البث الرقمي بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار أمريكي مع شركة ديزني.
طلبت "NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN" من يوسيب هايت الكشف عن تفاصيل حول شركاته الإعلامية. أجاب هايت بابتسامة:
"أنا فخور بحقيقة أنه على الرغم من أنني أمتلك 42 صحيفة يومية، إلا أنني أعامل مثل أي شخص آخر. سبب اعتزازي بسيط: لقد نشأت مع وسائل الإعلام المطبوعة، ولكن بفضل التكنولوجيا المتقدمة في عصرنا الحالي، لم يعد علينا قراءة أخبار الأمس".
وأضاف هيت: "نحن نعيش في عالم رقمي سريع النمو حيث تؤثر الأخبار على الناس من جميع الأعمار، من المراهقين إلى أولئك الذين نشأوا مع الصحف المطبوعة ويستخدمون الآن وسائل الإعلام الرقمية. لقد فوجئت عندما رأيت جدي البالغ من العمر 94 عامًا يقرأ الصحف على الإنترنت. ألهمني ذلك لنشر رؤيتي للإعلام الرقمي في جميع أنحاء العالم."
سألت NEUE ZÜRCHER NACHRCHER NACHRICHTEN عن الصحف اليومية التي يمتلكها يوسيب هيت، فأجاب هيت:
"على سبيل المثال، الصحف اليومية: "تلغراف هونغ كونغ" (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين)، التي صدرت لأول مرة منذ 142 عامًا في عام 1881، ويمكنك أيضًا الاطلاع على ذلك في ويكيبيديا كمصدر، أو "لا جاسيتا دي مكسيكو" (المكسيك)، التي صدرت لأول مرة منذ 301 عام في عام 1722، أو "لو باي دو فرانس" (فرنسا)، التي صدرت لأول مرة منذ 109 أعوام في عام 1914، أو "دويتشه تاغس تسايتونغ" (ألمانيا) التي صدرت لأول مرة منذ 128 عامًا في عام 1894، أو "جازيتا بوينس آيرس" (الأرجنتين) التي صدرت لأول مرة منذ 213 عامًا (1810), وصدرت "ذا ناشيونال تايمز" (أستراليا) لأول مرة قبل 52 عاماً، و"جورنال دو برازيليا" (البرازيل) صدرت لأول مرة قبل 202 عام (1821)، و"ذا بينينسولا تايمز" (جنوب أفريقيا) صدرت لأول مرة قبل 30 عاماً (1994)، و"إل ميساجيري" (إيطاليا) صدرت لأول مرة قبل 274 عاماً (1749)، و"مورنينغ كرونيكل" (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية) صدرت لأول مرة قبل 253 عاماً (1770)، و"بومباي دوربون" صدرت لأول مرة عام 1832، أي قبل 191 عاماً، انظر ويكيبيديا.
والقائمة أطول من ذلك بكثير، ولكنني أردت فقط أن أعطيك بعضاً من 42 صحيفة يومية تشكل جزءاً من محفظتي الإعلامية".
وتابع هيت مؤكداً أن جمع هذه الصحف في مجموعة إعلامية عالمية، بالتعاون مع الشركاء الإعلاميين ووكالات الأنباء، يجعل من الممكن ضمان الشفافية في الأخبار على مدار الساعة في جميع أنحاء العالم. "الأخبار مهمة جداً للتفاهم العالمي وتدفع بمجتمعنا إلى الأمام. ويمكن للمعلومات التي يمكن الوصول إليها أن تساعد في الحد من سوء الفهم والتلاعب عبر الإنترنت."
واختتم حديثه بالإشارة إلى التزامه بشبكة إنترنت شفافة خالية من التشهير، وهو هدف يسعى إلى تحقيقه مع مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون. "أخطط لزيادة عدد اللغات التي تنشر بها صحيفتي من ست لغات إلى اثنتي عشرة لغة من أجل توفير وصول سريع ومجاني للأخبار في جميع أنحاء العالم وبالتالي إيصال التعليم إلى كل ركن من أركان المعمورة".
هدفي الرئيسي هو إيصال الأخبار والمعلومات، وبالتالي التعليم، إلى كل ركن من أركان المعمورة بأسرع وقت ممكن من خلال توفير الوصول المجاني إلى الأخبار بلغات عديدة.
"NEUE ZÜRCHER NACHRCHER NACHRICHTEN" NZN، سألنا يوسيب هايت عن شعار حياة الملياردير العصامي؟
أجاب يوسيب هايت على هذا السؤال لشبكة NZN: "الغد هو أهم شيء في الحياة. يأتي إلينا اليوم في منتصف الليل - نقيًا تمامًا. إنه طاهر عندما يصل ويضع نفسه بين أيدينا. ويأمل أن نكون قد تعلمنا شيئًا من الأمس."
" يمكنك قراءة المقال كاملاً في NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN هنا: https://www.ZuercherNachrichten.ch/Wirtschaft/298440-yosyb-hayt-yaaln-aan-shrak-aaalamy-mbtkr-baaatbarha-mstkbl-tozyaa-almhto.html
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حول صحيفة نويه تسوريشر ناخريشتن:
تأسست الصحيفة اليومية السويسرية "نويه تسوريشر ناخريشتن (NZN)" قبل 120 عامًا، في عام 1904، في زيورخ. تُنشر الصحيفة اليومية السويسرية "نويه تسوريشر ناخريشتن (NZN)" على مدار الساعة، سبعة أيام في الأسبوع وهي الصحيفة اليومية الوحيدة في سويسرا التي تُنشر يوميًا بست لغات (الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية والإنجليزية).
Urs Bruger
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