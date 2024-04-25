يوسيب هايت يعلن عن شراكة إعلامية مبتكرة باعتبارها مستقبل توزيع المحتوى

Josip Heit, AL JAZEERA / ترجمة النص إلى اللغة العربية هي: جوزيب هايت، الجزيرة Josip Heit informs about worldwide media partnerships for his 42 daily newspapers

NEUE ZÜRCHER NACHRICHTEN يتحدث حصريًا مع يوسيب هايت عن مجموعته الإعلامية التي تضم 42 صحيفة يومية في جميع القارات

الغد هو الأهم في الحياة. يأتي اليوم إلينا في منتصف الليل - نقي تمامًا. إنه بلا عيب عندما يصل. يأمل أن نكون قد تعلمنا شيئًا من الأمس.” — Josip Heit /