Samen sterk voor de Amazone: Paper on the Rocks en Treesistance in duurzame alliantie

The Treefree Notebook Maró Forest Guardians

Een boomvrij ‘special edition’ notitieboek, om aandacht te vragen voor het lot van het Amazone-regenwoud en zijn inheemse bewoners.

AMSTERDAM, NORD HOLLAND, NETHERLANDS, April 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Paper on the Rocks en Treesistance bundelen hun krachten en lanceren samen een boomvrij ‘special edition’ notitieboek, om aandacht te vragen voor het lot van het Amazone-regenwoud en zijn inheemse bewoners. Het notitieboek laat zien dat er een alternatief van hoge kwaliteit is voor traditioneel papier en de ingezamelde fondsen worden gebruikt om de inheemse gemeenschappen te ondersteunen die het bos en al het leven daarin beschermen.Het resultaat van de samenwerking is een prachtig vormgegeven notitieboek, waarvan we hopen dat het inspireert en positieve veranderingen over de hele wereld teweegbrengt. Zoals geschreven op de binnenkant van de omslag:“The world is transitioning and needs your knowledge and ideas. Use this notebook as a playground for your creativity and inspirations.Make your words and actions count.”Hoop voor de AmazoneWe worden geconfronteerd met een klimaatcrisis en moeten nu actie ondernemen. Als gevolg van de voortdurende vernietiging van bossen wereldwijd, komt er meer CO2 vrij en verandert het klimaat met ongekende snelheden. De gevolgen hiervan zullen rampzalig zijn voor de mensheid.Maar er is hoop…Inheemse volkeren beschermen meer dan 80% van de biodiversiteit in de wereld en in het hele Amazonegebied zetten zij zich in voor de bescherming van het bos en al het leven daarin. Treesistance werkt samen met inheemse gemeenschappen en biedt de tools en middelen die ze nodig hebben om hun territoria effectief te verdedigen. Dat deze methode succesvol is, wordt ook benadrukt in deze getoetste casestudy uit de VN-module van 2021 over bos en fauna:“In Brazil’s Maró Indigenous Territory, an Indigenous surveillance team collected GPS-evidence of illegal logging activities. When GPS-referenced pictures of illegal forest activities were presented to the Environmental Inspection Agency (IBAMA), a helicopter was sent to the location of the illegal activities the same day.In het inheemse Maró-gebied in Brazilië verzamelde een inheems surveillance team GPS-bewijs van illegale houtkap activiteiten. Toen beelden met GPS-referentie van de illegale activiteiten aan de Environmental Inspection Agency (IBAMA) werden voorgelegd, werd dezelfde dag een helikopter naar de locatie van de illegale activiteiten gestuurd.Als gevolg van het verzamelde bewijsmateriaal werden acht illegale houtkapvergunningen nietig verklaard en de houtbedrijven uit het inheemse grondgebied verdreven. Het proefproject toonde aan dat lokale bosbescherming, zelfs in afgelegen gebieden zonder elektriciteit of telefoonnetwerken, kan worden uitgevoerd door ondersteunende gemeenschappen met toegang tot vertrouwde wetshandhavingsinstanties.”Sinds deze pilot heeft Treesistance haar bosbeschermingsprogramma uitgebreid naar 9 gebieden, waardoor 150.000 hectare primair regenwoud onder bescherming staat.“Wij zijn heel erg blij dat we samen met Paper on the Rocks aan dit bijzondere initiatief kunnen werken. Onze gedeelde missie om bomen te beschermen, bracht ons samen en met onze samenwerking willen we de noodzaak benadrukken van collectieve mondiale actie. Maar bovenal hopen we natuurlijk aandacht te creëren en geld in te zamelen voor de inheemse bevolking van het Amazonegebied, die hun leven riskeert om het bos namens ons allemaal te beschermen. Tegelijkertijd willen we mensen en bedrijven hier in Europa laten zien, dat hun acties een verschil kunnen maken.De papierindustrie is een groot onderdeel van het ontbossing probleem, maar Paper on the Rocks geeft ons hoop en stemt ons optimistisch, door het creëren van dit hoogwaardige ethische alternatief. Wij geloven dat deze innovaties essentieel zijn in onze mondiale transitie naar duurzaamheid.” Tom Wheeler, uitvoerend directeur van Treesistance.“Deze samenwerking is ons allemaal zeer dierbaar bij Paper on the Rocks. We hebben de afgelopen acht jaar hard gewerkt aan het maken van boomvrij papier, om bomen in de grond te houden. Bossen maken het leven voor de mens op deze planeet mogelijk. Bij Paper on the Rocks werken we vooral aan de transitie van een industrie, terwijl er vandaag de dag ook zo veel mogelijk actie moet worden ondernomen om alle bossen, die we nog hebben, te beschermen! Wij zijn zo blij dat we onze krachten hebben gebundeld met Treesistance. Dit is een organisatie die naar onze mening essentieel is, om al het leven in stand te houden.” Anne van Eijsden, oprichter van Paper on the RocksSamen willen wij deze belangrijke boodschap graag aan de wereld nalaten…'You don’t have to be in the forest to join the fight'