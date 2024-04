EBC Diakui sebagai Sahabat Asia Pasifik oleh WAGGGS atas Upayanya Memberdayakan Perempuan di Seluruh Dunia.

Berdedikasi untuk membangun masyarakat yang setara, EBC diakui sebagai Sahabat Asia Pasifik oleh WAGGGS. EBC berkomitmen untuk mendukung perkembangan global perempuan, dengan menyediakan alat-alat bagi mereka untuk mengeksplorasi berbagai peluang dan mencapai pencapaian baru yang lebih tinggi.

EBC Financial Group Diberi Penghargaan karena Meningkatkan Kesempatan Perempuan di Seluruh Dunia melalui Inisiatif Pendidikan dan Kepemimpinan.

EBC Financial Group dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah dianugerahi penghargaan Sahabat Asia Pasifik oleh World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). Penghargaan ini mengakui dedikasi EBC yang tak tergoyahkan dalam mendorong pertumbuhan perempuan melalui peluang pendidikan dan pelatihan, dengan visi menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berdaya.

Upacara penghargaan yang baru-baru ini diadakan di Singapura mengakui kontribusi EBC terhadap perubahan global, di mana perwakilan EBC dengan bangga menerima penghargaan tersebut. Kemitraan dengan WAGGGS adalah bukti komitmen nyata EBC terhadap nilai-nilai perusahaan mereka.

Pada awal Maret, EBC Financial Group mengumumkan kemitraannya dengan WAGGGS untuk menyediakan peluang pendidikan, pelatihan kepemimpinan, dan pelayanan masyarakat bagi perempuan di seluruh dunia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendorong warga global yang bertanggung jawab dan memberdayakan para pemimpin perempuan, mendukung terciptanya masyarakat yang lebih setara, dinamis, dan berdaya.

WAGGGS adalah organisasi global terbesar yang didedikasikan untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan muda dan remaja, meliputi lima wilayah dan 153 negara dengan lebih dari 10 juta anggota. Fokusnya adalah membina perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan rasa percaya diri yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan dan memulai perubahan global. Kelompok Sahabat Asia-Pasifik sendiri memiliki 3,7 juta anggota di 26 negara, berupaya untuk memberdayakan perempuan di wilayah tersebut agar mencapai potensi penuh mereka dan menjadi warga dunia yang bertanggung jawab.

EBC Financial Group, yang berkomitmen untuk mendorong kesetaraan global, mendukung individu di seluruh dunia untuk membuka potensi penuh mereka dan mengakses kesempatan yang setara melalui berbagai program. Dengan dedikasi untuk memberdayakan perempuan, perusahaan ini menawarkan peluang pendidikan, pengembangan, dan pelatihan yang luas kepada anak perempuan dan remaja putri. Melalui upaya kolaboratif dengan WAGGGS, EBC berupaya untuk memajukan pengembangan global perempuan, memberikan mereka alat untuk menjelajahi berbagai kesempatan dan mencapai tingkat prestasi yang baru. EBC berharap para perempuan yang diberdayakan ini muncul sebagai teladan yang berpengaruh, unggul di bidang mereka masing-masing, dan memimpin inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh dunia, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan potensi penuh mereka.

Sambil memberdayakan lebih banyak perempuan untuk berkembang melalui kolaborasi dengan organisasi internasional dan badan amal, EBC berkomitmen untuk membangun sistem perusahaan yang transparan dan adil secara internal, mendorong lingkungan kerja yang terbuka dan inklusif, serta menyediakan jalur yang setara untuk kemajuan perempuan. Perusahaan ini sangat yakin bahwa partisipasi penuh perempuan meningkatkan keragaman tim dan menyediakan peluang baru bagi perkembangan bisnis dan masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang EBC Financial Group dan inisiatifnya, kunjungi www.ebc.com/ESG.

Tentang EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), yang didirikan di distrik keuangan terkemuka London, terkenal dengan berbagai layanan komprehensifnya yang mencakup perantara keuangan, pengelolaan aset, dan solusi investasi komprehensif. Dengan kantor yang strategis terletak di pusat-pusat keuangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

EBC yang telah meraih berbagai penghargaan dengan bangga mengakui telah mematuhi standar etika tertinggi dan regulasi internasional. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diatur oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

Di pusat EBC Group terdapat para profesional kawakan dengan lebih dari 30 tahun berkecimpung di lembaga keuangan besar, yang secara terampil menangani berbagai peristiwa ekonomi fenomenal mulai dari Perjanjian Plaza hingga krisis mata uang franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya di mana integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, dengan memastikan bahwa setiap kehadiran investor sudah semestinya menjadi prioritas.

Tentang World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)

The World Association of Girl Guides and Girl Scouts adalah gerakan sukarela terbesar yang didedikasikan untuk anak perempuan dan remaja putri di dunia. Gerakan kami yang beragam mewakili 8,8 juta anak perempuan dan remaja putri dari 153 negara.

Selama lebih dari 100 tahun, Pemandu Perempuan dan Pramuka Perempuan telah mengubah kehidupan anak perempuan dan remaja putri di seluruh dunia, mendukung dan memberdayakan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka dan menjadi warga dunia yang bertanggung jawab.

Kekuatan kami terletak pada program pendidikan non-formal yang inovatif, pengembangan kepemimpinan, advokasi, dan aksi komunitas, memberdayakan anak perempuan dan remaja putri untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk membuat perubahan positif dalam kehidupan mereka, di komunitas mereka, dan di negara mereka.

Kami menyelenggarakan program ini di lima wilayah WAGGGS: Afrika, Arab, Asia Pasifik, Eropa dan Belahan Barat. Kami juga mengadakan acara advokasi dan kepemimpinan di lima Pusat Dunia kami: Our Chalet di Swiss, Sangam di India, Pax Lodge di Inggris, Our Cabaña di Meksiko dan Kusafiri, Pusat Dunia kami yang berkeliling di seluruh Afrika. Melalui program global kami, para perempuan dari seluruh dunia berkumpul untuk mempelajari keterampilan baru, berbagi pengalaman internasional mereka, dan membentuk persahabatan yang bertahan seumur hidup.

