Gatchalian seeks inquiry on alleged payment for degrees in Cagayan

Senator Win Gatchalian will file a resolution seeking a Senate inquiry on foreign students' alleged payment of up to P2 million to get degrees in Cagayan.

Gatchalian earlier called on the Commission on Higher Education (CHED) to investigate these reports. Dr. Chester Cabalza, a University of the Philippines professor and founding president of the think tank International Development and Security Cooperation, cited stories from locals, including professors, when he reported the alleged payments for degrees. On the other hand, CHED urged Cabalza to formalize his complaint with the necessary evidence before it initiates an investigation. The Commission assured due process for all parties.

The senator added that he expects Cabalza to participate in the Senate inquiry and shed more light on the information he received, including reports that students are not attending classes. Cabalza also raised concerns that degrees are turning to milking cows, a serious allegation according to CHED.

"Bagama't sinusuportahan natin ang internationalization sa ating mga kolehiyo at pamantasan, pati na rin ang pagpasok ng mga mag-aaral mula sa ibang bansa, mahalagang protektahan natin ang integridad ng ating sistema ng edukasyon. Kailangang mabigyan natin ng linaw ang mga alegasyong may mga mag-aaral mula sa ibang bansa na nagbabayad para sa kanilang degree nang hindi pumapasok sa paaralan," said Gatchalian.

"Kung lumabas sa mga imbestigasyon na may mga kolehiyo, pamantasan, at mga opisyal nilang sangkot sa mga pakanang ito, kailangan natin silang panagutin. Hindi natin dapat ibinebenta ang mga diploma mula sa ating mga kolehiyo at pamantasan," the lawmaker added.

The CHED also assured that it will ensure academic institutions' operations within the bounds of Philippine laws and regulations.

Pagbabayad umano para sa mga degree pinasisiyasat ni Gatchalian

Maghahain si Senador Win Gatchalian ng resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang mga ulat na nagbabayad umano ng hanggang P2 milyon ang ilang mga dayuhang mag-aaral sa Cagayan para sa mga degrees.

Matatandaang hinimok ni Gatchalian ang Commission on Higher Education (CHED) upang imbestigahan ang mga naturang ulat. Unang ibinahagi ni Dr. Chester Cabalza, isang propesor mula sa University of the Philippines at founding president ng think tank na International Development and Security Cooperation, ang mga naturang ulat na mula sa mga lokal na mamamayan, kabilang ang mga propesor sa lugar. Hinimok na rin ng CHED si Cabalza na maghain ng reklamo bago magsimula ang Komisyon ng pormal na imbestigasyon. Tiniyak naman ng Komisyon na magkakaroon ng due process para sa lahat.

Inaasahan naman ni Gatchalian na makikilahok si Cabalza sa gagawing pagdinig ng Senado upang magbahagi ng natanggap niyang impormasyon, kabilang ang mga ulat na hindi pumapasok ang mga mag-aaral. Nababahala rin si Cabalza na nagiging milking cow ang mga degree na ayon sa CHED ay isang seryosong alegasyon.

"Bagama't sinusuportahan natin ang internationalization sa ating mga kolehiyo at pamantasan, pati na rin ang pagpasok ng mga mag-aaral mula sa ibang bansa, mahalagang protektahan natin ang integridad ng ating sistema ng edukasyon. Kailangang mabigyan natin ng linaw ang mga alegasyong may mga mag-aaral mula sa ibang bansa na nagbabayad para sa kanilang degree nang hindi pumapasok sa paaralan," ani Gatchalian.

"Kung lumabas sa mga imbestigasyon na may mga kolehiyo, pamantasan, at mga opisyal nilang sangkot sa mga pakanang ito, kailangan natin silang panagutin. Hindi natin dapat ibinebenta ang mga diploma mula sa ating mga kolehiyo at pamantasan," dagdag na pahayag ng senador.

Tiniyak din ng CHED na sumusunod ang mga kolehiyo at pamantasan sa mga batas at regulasyon ng Pilipinas.