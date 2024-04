Jean Magny, PDG de Genius Solutions est élu PDG de l’année AQT – Banque Nationale 2024

CHARLEVOIX, Québec, 24 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec fierté que l’AQT et la Banque Nationale ont remis ce soir à Jean Magny, PDG de Genius Solutions, le Prix PDG de l’année AQT – Banque Nationale 2024, la plus haute distinction honorant les leaders de l'industrie des technologies au Québec.



C'est lors d'une soirée prestigieuse de Gala, dans le cadre du sommet Vision PDG, que la communauté des présidents et présidentes, réunies en nombre, ont élu le lauréat par le biais d’un vote secret. Le succès remarquable de cet entrepreneur innovateur, porteur de valeurs humaines et professionnelles exemplaires ainsi que d’un engagement social indéniable, a été pleinement mis en lumière lors de cette soirée mémorable.

Le processus de sélection de cette année a été mené avec minutie en plusieurs étapes, aboutissant à l’élection par les pairs, ce qui revêt une importance capitale en offrant une reconnaissance inestimable au lauréat, dont les réalisations sont célébrées par l'ensemble de ses collègues. L’intégrité du processus de votation a été assurée par une firme indépendante, SOM Recherches et Sondages.

Les leaders de la communauté techno québécoise présents à la soirée ont également applaudi les accomplissements des deux finalistes : Dominic Danis de Moov AI et Pascale Guay de Dialog Insight, ainsi que celles des deux autres PDG présélectionnés pour le concours : David Beauchemin de Baseline et Jérôme Guay de Mobile-Punch.

Un Leader Visionnaire dans le Monde de la Technologie

Jean Magny est un leader visionnaire dans le monde de la technologie, avec une carrière marquée par une progression constante et des accomplissements remarquables. En 1997, il rejoint Genius pour implanter la norme ISO chez des clients manufacturiers et pour les former sur les applications de l'entreprise. Au fil du temps, il devient consultant/formateur et s'implique également dans les ventes à mesure que l'entreprise grandit. En 2006, lors d'un virage stratégique et technologique, Jean est nommé président de l'entreprise, tout en restant impliqué dans les ventes. En 2011, après avoir participé à la cohorte Québec Croissance Techno, l'entreprise se positionne comme une solution logicielle ERP pour les PME manufacturières au Canada, avec des ambitions de croissance aux États-Unis. En 2024, sous la direction de Jean, l'entreprise compte de nombreux clients fidèles, des employés dévoués et des défis stimulants à relever pour poursuivre sa croissance organique, tout en envisageant des acquisitions et l'expansion vers de nouveaux marchés internationaux.



Citations

« Nous sommes extrêmement fiers de décerner ce grand honneur à Jean Magny, un représentant de la communauté techno qui se démarque non seulement par son leadership, sa capacité d’innovation et pour la croissance vertigineuse de son entreprise. Il contribue fortement à l’essor de l’économie du Québec et redonne à la communauté, en s’engageant en causes sociales et philanthropiques », souligne Nicole Martel, Présidente-directrice générale de l’AQT.

« La Banque Nationale est une alliée indéfectible des entreprises québécoises des secteurs de la technologie et de l’innovation. C’est une fierté pour nous de souligner les accomplissements de ses PDG en partenariat avec l’AQT. La Banque, par l'entremise de son Groupe Technologie et Innovation, participe depuis plus de 25 ans à de belles histoires à succès d’entreprises québécoises et canadiennes, et notre appui à l’AQT cadre parfaitement avec cette mission », a mentionné Tuyen Vo, Cheffe – Groupe Technologie & Innovation à la Banque Nationale.

À propos du Prix PDG de l’année AQT-Banque Nationale

Depuis 2003, le Prix PDG de l’année AQT célèbre les accomplissements des PDG qui sont sources d’inspiration et de fierté du secteur techno-numérique québécois. L’édition 2024 marque un nouveau chapitre dans cette histoire à succès avec l’arrivée de la Banque Nationale à titre de partenaire exclusif de ce prestigieux prix.

À propos de l’AQT

L’AQT est un réseau d’affaires qui veille au développement et au rayonnement du secteur des technologies québécoises. L’AQT anime et représente la communauté techno du Québec en encourageant le virage numérique, les occasions d’affaires entre les membres et l’accès aux meilleures pratiques de l’industrie.

À propos de la Banque Nationale

Forte d’un actif de 434 milliards de dollars au 31 janvier 2024, la Banque Nationale du Canada est l’une des six banques d’importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l’entremise des réseaux sociaux.International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d’exportation, tout en assurant la prospection de talents et d’investissements étrangers au Québec.

