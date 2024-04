Elavon e FreedomPay pronte a trasformare i pagamenti nel settore alberghiero e delle vendite al dettaglio in Europa

LONDRA, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Elavon, provider leader nel settore dei pagamenti globali, annuncia oggi la sua collaborazione estesa in Europa con FreedomPay , leader globale di tecnologie Next Level Commerce™. La collaborazione mira a fornire soluzioni commerciali integrate all'avanguardia e una tecnologia di pagamento omni-canale ai maggiori esercenti del settore alberghiero e delle vendite al dettaglio.



L'accordo combina Elavon e le tecnologie commerciali di FreedomPay per favorire gli esercenti Elavon in tutta Europa, offrendo alle imprese maggiore flessibilità e scelta per i pagamenti, sicurezza dei dati e una tecnologia di pagamento perfettamente integrata su entrambi i canali, fisico e e-commerce.

"Elavon e FreedomPay vantano un'invidiabile esperienza in Europa nell'aiutare i rivenditori al dettaglio e gli addetti del settore alberghiero a far crescere le loro attività e a soddisfare meglio le esigenze dei loro clienti" ha dichiarato Hemlata Narasimhan, Presidente di Elavon in Europa. "Siamo lieti di ampliare la nostra relazione con FreedomPay per continuare a offrire quelle esperienze di pagamento di prima classe per cui siamo noti."

Da molto tempo Elavon è leader dei pagamenti nel settore alberghiero e delle vendite al dettaglio, e l'integrazione con FreedomPay Commerce Platform unisce sicurezza, identità, pagamenti, fedeltà e pubblicità con soluzioni proprietarie basate su dati.

"Insieme, Elavon e FreedomPay stanno dando una nuova forma al panorama dei pagamenti globali, offrendo maggiori funzionalità e innovazione alle aziende e ai loro clienti", ha dichiarato Chris Kronenthal, presidente di FreedomPay. "Gli esercenti ora possono aspettarsi un'esperienza di pagamento omogenea e coerente, supportata dai dati, dalla fedeltà e dalla sicurezza Next Level."

Elavon ( elavon.co.uk )

Elavon è un'azienda leader nel settore dei pagamenti globali, con più di 4.300 dipendenti e attività in 10 paesi. Società sussidiaria di U.S. Bancorp (NYSE: USB), Elavon fornisce alle aziende la tecnologia necessaria per ricevere pagamenti dai clienti, che siano acquirenti in negozio, a casa o in viaggio.

La sua piattaforma si distingue per la coerenza internazionale, cosa che aiuta le imprese a realizzare sistemi di pagamento attivi e funzionanti in modo rapido e sicuro.

Elavon Financial Services DAC. Registrata in Irlanda presso l'ufficio del registro delle imprese. La responsabilità del socio è limitata. L'ufficio del Regno Unito è registrato in Inghilterra e Galles col numero BR022122.

Elavon Financial Services DAC, operante come Elavon Merchant Services, è un ente di credito autorizzato e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. Autorizzata dalla Prudential Regulation Authority. Soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority e alla regolamentazione limitata della Prudential Regulation Authority. I dettagli sulla portata della nostra regolamentazione da parte della Prudential Regulation Authority sono disponibili su richiesta.

FreedomPay ( www.freedompay.com )

La piattaforma Next Level Commerce™ di FreedomPay trasforma i sistemi e i processi di pagamento esistenti da legacy a sistemi all'avanguardia e consente agli esercenti di sfruttare la potenza dei pagamenti. La tecnologia di FreedomPay, scelta prioritaria per molte delle più grandi aziende di tutto il mondo nei settori della vendita al dettaglio, alberghiero, dei servizi di alloggio, del gioco d’azzardo, dello sport e dell’intrattenimento, dei servizi di ristorazione, dell’istruzione, della sanità e dei servizi finanziari, è stata costruita appositamente per offrire prestazioni solide nel contesto altamente complesso del commercio globale.

La società mantiene un ambiente di sicurezza di livello mondiale ed è stata la prima a ottenere l’ambita certificazione da parte del PCI Security Standards Council in relazione allo standard Point-to-Point Encryption (P2PE/EMV) in Nord America. Le solide soluzioni di FreedomPay per i pagamenti, la sicurezza, l’identità e l’analisi dei dati sono disponibili presso i punti vendita, online e su mobile e sono supportate dalla rapida adozione di API. La pluripremiata FreedomPay Commerce Platform opera su un unico stack tecnologico unificato in più continenti, consentendo alle aziende di offrire un’esperienza radicalmente innovativa su scala globale.

Informazioni di contatto:

Hayley Myles

Hill & Knowlton per FreedomPay

Hayley.Myles@hillandknowlton.com