Rogers offrira au Canada les produits Comcast et Xfinity de classe mondiale

TORONTO, 24 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers Communications a annoncé la conclusion d’une entente de 10 ans avec Comcast pour offrir aux Canadiennes et Canadiens de partout au pays les plus récentes technologies primées de Xfinity. Bientôt, des millions de clientes et clients de Rogers pourront faire l’expérience de l’avenir du divertissement grâce à un nouvel appareil propulsé par le système d’exploitation Entertainment OS, de la prochaine génération de connectivité grâce aux meilleurs appareils et passerelles, et d’une gamme élargie de produits et de fonctions de sécurité à domicile, le tout conçu par Comcast et Xfinity.

« Notre partenariat avec Comcast s’appuie sur notre tradition d’offrir aux gens d’ici les meilleurs réseaux, divertissements et services au monde, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers Communications. Les Canadiennes et Canadiens veulent avoir accès au meilleur divertissement, où qu’ils soient, sans interruption, et nous sommes fiers de nous associer à Comcast pour concrétiser ce souhait. »

Comcast est une entreprise internationale de médias et de technologie qui propose une gamme de produits de connectivité et de plateformes de classe mondiale à des millions de personnes partout dans le monde, y compris aux États-Unis, sous la marque Xfinity. Dans le cadre de cette entente, les plus récents produits de large bande, de maison intelligente et de connectivité offerts à la clientèle de Xfinity arriveront au Canada par l’entremise de Rogers plus tard cette année.

« Numéro un mondial des expériences convergentes à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, cette plateforme permettra aux clientes et clients de Rogers de se connecter en toute simplicité à ce qu’ils aiment en profitant d’une expérience fluide, que ce soit sur leur grand écran à domicile ou sur leur téléphone intelligent en déplacement », a ajouté M. Staffieri.

« En nous appuyant sur notre partenariat de près d’une décennie avec Rogers, nous sommes ravis de livrer à des millions de clientes et clients de partout au Canada la prochaine génération de nos produits de divertissement et de connectivité, comme Entertainment OS et nos toutes dernières passerelles, a déclaré Dave Watson, chef de la direction, Connectivité et plateformes, Comcast. Maintenant, grâce à l’ajout de ces nouveaux produits et services, encore plus de gens en Amérique du Nord pourront profiter des technologies novatrices de Comcast et Xfinity. »

En moyenne, les Canadiennes et Canadiens sont abonnés à près de deux fois plus d’applis de lecture en continu qu’il y a cinq ans, et l’utilisation de données à large bande auprès de Rogers a augmenté de 200 % au cours de la même période. Une nouvelle étude commandée par Rogers démontre que la majorité des Canadiennes et Canadiens (55 %) affirme se sentir dépassée par le nombre d’applis de lecture en continu, en plus d’avoir révélé que la moitié des gens pensent que la recherche de contenu prend du temps et que 45 % ne sont pas toujours en mesure de trouver l’émission ou l’événement sportif qu’ils veulent regarder. L’étude démontre également que l’accès à toutes les applis de lecture en continu sur une seule plateforme est la fonction de télévision la plus attrayante.

L’annonce d’aujourd’hui souligne l’engagement de Rogers à veiller à ce que les Canadiennes et Canadiens profitent des meilleurs réseaux, du meilleur contenu et des meilleures expériences. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des offres :

Divertissement de classe mondiale

La clientèle de Rogers pourra bientôt profiter de la prochaine génération de divertissement avec Entertainment OS. Cette plateforme regroupera sports en direct, divertissement, nouvelles et applis de lecture en continu en une seule interface intégrée et simplifiée, de sorte que les clientes et clients pourront passer plus de temps à regarder du contenu et moins de temps à effectuer des recherches grâce à la télécommande vocale primée.

Internet 10G

En résumé, Rogers investit pour offrir la meilleure expérience Internet afin que la clientèle puisse partager du contenu, en lire en continu, jouer en ligne et faire des appels vidéo, le tout en même temps. Grâce à cette entente, Rogers proposera les plus récentes passerelles mises au point par Comcast, ce qui permettra à la clientèle de faire l’expérience des technologies 10G, comme des vitesses multigigabit, une latence ultra-faible et une fiabilité encore plus élevée. Rogers offrira ainsi une expérience véritablement convergente et harmonieuse entre les réseaux WiFi et sans-fil pour les appareils et les applis.

Internet fiable

Rogers sera le premier fournisseur de services Internet au Canada à proposer un produit conçu pour maintenir la connectivité en cas d’intempéries, d’arbres tombés ou de pannes locales. Baptisé « Storm-Ready WiFi » – ou WiFi à l’épreuve des intempéries – pour la clientèle de Xfinity aux États-Unis, ce produit a récemment été salué comme l’un des plus novateurs de l’année par Fast Company (en anglais seulement). L’équipement est doté d’une connexion secondaire cellulaire et d’une batterie rechargeable pour fournir à la clientèle un service pendant des heures. En cas de panne d’électricité, le réseau passe automatiquement à la connexion secondaire cellulaire afin de permettre à la clientèle de continuer à utiliser Internet. L’équipement sert également de prolongateur de portée WiFi pour transmettre un signal puissant aux endroits difficiles d’accès dans les résidences.

Technologie novatrice de maison intelligente

En s’appuyant sur le service Autosurveillance Élan actuellement proposé à sa clientèle, Rogers lancera bientôt de nouveaux appareils de sécurité à domicile, y compris des capteurs, en complément aux options existantes de caméras et de sonnettes, ainsi qu’un service sur demande d’envoi des services d’urgence à l’aide d’un bouton.

Des détails commerciaux seront annoncés à mesure que les produits et services seront proposés sur le marché plus tard cette année.

L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur l’engagement de Rogers à offrir aux Canadiennes et Canadiens les meilleures innovations du monde entier. Rogers a établi des partenariats avec SpaceX et Lynk Global afin d’offrir une couverture de téléphonie mobile par satellite à l’échelle du pays et ainsi veiller à ce que les Canadiennes et Canadiens demeurent connectés dans des régions situées au-delà des limites des réseaux sans-fil traditionnels. Rogers prévoit lancer la technologie de téléphonie mobile par satellite en 2024, en commençant par l’envoi de textos et la diffusion massive de messages ainsi que par l’intégration d’applications d’intelligence artificielle machine à machine. Elle élargira par la suite ce service pour y inclure la transmission de la voix et des données.

