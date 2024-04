Colorado announces approved scenario to increase recycling rates statewide

DENVER (April 18, 2024): Colorado’s Joint Budget Committee accepted the Colorado Department of Public Health and Environment’s recommendation for how best to move forward with the Producer Responsibility Program, which will create a free statewide recycling program for all Colorado residents.

With the Joint Budget Committee’s recent approval, Colorado will move into the plan proposal development phase for an extended producer responsibility program for paper and packaging. The state-appointed Producer Responsibility Organization, Circular Action Alliance, will manage the program, which requires paper product and packaging producers to be responsible for the cost of recycling those items. The program requires that producers cannot pass along any fees or price increases to consumers, to recover their costs associated with implementing the program. The Producer Responsibility Program will not only increase access to recycling for over half a million households in Colorado, it will also save local governments and communities money, create a standardized list of materials for recycling statewide, and reduce our environmental impact.

As part of the program development, Circular Action Alliance conducted a needs assessment report that evaluated statewide recycling systems across Colorado and identified existing infrastructure, services, and costs, as well as opportunities to help the state achieve its waste diversion goals. The committee approved the “medium scenario” outlined in the needs assessment report, which is projected to increase recycling rates for paper and packaging from 25% up to 58% by 2035 and expand curbside recycling, at no cost to residents or the state. The department received over 100 public comments, along with input from the Producer Responsibility Advisory Board members, before making its recommendation.

This is an important milestone for the Producer Responsibility Program, and the committee’s approval will help guide CDPHE and Circular Action Alliance as they develop a plan proposal to provide a convenient, cost-effective, statewide recycling system, with free and equitable recycling for all residents.

“We are pleased that the Joint Budget Committee approved our recommendation for moving the Producer Responsibility Program forward,” said Tracie White, CDPHE’s Hazardous Materials and Waste Management Division Director. “We received strong support for this recommendation from the public, and we firmly believe this is the best option to ensure the program’s success and equitably advance recycling across Colorado.”

Circular Action Alliance will develop a plan proposal for the statewide recycling system by February 1, 2025. CDPHE and the Producer Responsibility Advisory Board must approve the plan before it is implemented. To follow the Program’s progress, find information about monthly Advisory Board meetings, and learn about upcoming stakeholder engagement opportunities, please visit the Producer Responsibility Program webpage.

###

DENVER (18 de abril de 2024): El Comité Conjunto de Presupuesto de Colorado aceptó los pasos que recomendó el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado para llevar adelante el Programa de Responsabilidad del Productor, que creará un programa de reciclaje gratis para todos los habitantes de Colorado.

Con la reciente aprobación del Comité Conjunto de Presupuesto, Colorado pasará a la fase de desarrollo del plan para la creación de un programa ampliado de responsabilidad del productor para el papel y los materiales de embalaje. Circular Action Alliance, la Organización de Responsabilidad del Productor nombrada por el estado, estará a cargo de gestionar el programa, que exige que los productores de artículos de papel y embalaje asuman responsabilidad por el costo de reciclar estos productos. De acuerdo con el programa, los productores no pueden aumentar el precio de los artículos ni cobrar tarifas a los consumidores para compensar por el costo de implementar el programa. El Programa de Responsabilidad del Productor no solo permitirá que más de medio millón de hogares adicionales tengan acceso a un programa de reciclaje en Colorado, sino que también ahorrará dinero a las comunidades y los gobiernos locales, creará una lista estandarizada de los materiales que se podrán reciclar a nivel estatal y reducirá el impacto que tenemos en el medio ambiente.

Como parte del proceso de creación del programa y tras evaluar los sistemas de reciclaje en distintas partes de Colorado, Circular Action Alliance elaboró un informe del estudio de necesidades e identificó la infraestructura, los servicios y costos ya existentes, así como las oportunidades para contribuir a que el estado alcance sus metas de desviación de desechos. El comité aprobó el “marco intermedio” que se indica en el informe del estudio, el cual proyecta que los índices de reciclaje de papel y productos de embalaje subirán de un 25 % a un 58 % para el año 2035 y aumentará el alcance del reciclaje de materiales que se recogen en las aceras, sin costo alguno para las y los habitantes del estado. Previo a hacer sus recomendaciones, el departamento recibió más de 100 comentarios del público, así como los aportes del Consejo Consultivo del Programa de Responsabilidad del Productor.

Se trata de un logro importante para el Programa de Responsabilidad del Productor, y la aprobación del comité servirá de guía al CDPHE y a Circular Action Alliance en el proceso de elaboración de un plan para que el programa ofrezca un sistema de reciclaje conveniente, rentable, a nivel estatal, que permita que el reciclaje sea gratis y equitativo para todos los habitantes del estado.

«Nos complace que el Comité Conjunto de Presupuesto haya aprobado nuestra recomendación de proseguir con el Programa de Responsabilidad del Productor», manifestó Tracie White, directora de la División de Manejo de Materiales Peligrosos y Residuos del CDPHE. «El público apoyó en gran medida esta recomendación y creemos firmemente que es la mejor alternativa para asegurar que el programa tenga éxito y promueva de forma equitativa el reciclaje en todo Colorado».

Circular Action Alliance elaborará un plan para el sistema de reciclaje a nivel estatal antes del 1.o de febrero de 2025. El CDPHE y el Consejo Consultivo del Programa de Responsabilidad del Productor deben aprobar el plan antes de su implementación. Visite la página web del Programa de Responsabilidad del Productor para ver los avances del programa, buscar información sobre las reuniones mensuales del consejo y aprender más sobre las próximas oportunidades de participación para las partes interesadas.

###