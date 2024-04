Le Groupe Compass Canada célèbre sa 9e Journée Cessons le gaspillage alimentaire, qui met l’accent sur l’engagement à réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2030

TORONTO, 24 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada, principal fournisseur de services alimentaires et de soutien au pays, est fier d’annoncer sa participation à la 9e Journée Cessons le gaspillage alimentaire de l’entreprise. Cet événement annuel met à profit le mégaphone de l’entreprise pour mettre en lumière le gaspillage alimentaire par la sensibilisation, l’éducation et l’action. La Journée Cessons le gaspillage alimentaire s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Groupe Compass Canada à réduire les déchets alimentaires de 50 % d’ici 2030 et de sa Promesse à la planète globale d’atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050.



Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise utilise des approches innovantes pour mesurer et éliminer les déchets alimentaires dans l’ensemble de ses activités, notamment en lançant sa propre technologie de gestion des déchets, Waste Not 2.0 , lancée l’année dernière, qui fournit une technologie de suivi des déchets, associée à des analyses de données pour contrôler les déchets alimentaires et identifier les domaines à améliorer. Grâce à sa campagne entourant la Journée Cessons le gaspillage alimentaire, l’entreprise espère inciter les Canadiens à se joindre à la cause et à réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Des statistiques récentes indiquent que les Canadiens gaspillent plus de 50 millions de tonnes de nourriture chaque année, ce qui équivaut à 9,8 millions de tonnes de CO2 [selon Madeinca.ca].

« La Journée Cessons le gaspillage alimentaire est devenue un événement emblématique que nous attendons tous avec impatience au Groupe Compass Canada », a déclaré Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada et d’ESS en Amérique du Nord. « Le gaspillage de toute sorte dans une entreprise est tout simplement une mauvaise stratégie commerciale. Le gaspillage alimentaire a un impact important sur la planète et il est essentiel que nous utilisions notre position unique de chef de file dans l’industrie alimentaire et que nous nous responsabilisions pour faire ce qu’il faut, non seulement lors de la Journée Cessons le gaspillage alimentaire, mais aussi chaque jour. Cet événement constitue une excellente occasion de rassembler nos citoyens et nos communautés pour mettre cette question importante au premier plan », a-t-il déclaré.

Pour respecter son engagement de réduire les déchets alimentaires de 50 % d’ici 2030, le Groupe Compass Canada met l’accent sur le réacheminement des aliments inutilisés avant qu’ils ne deviennent des déchets et sur la mise en œuvre d’une technologie de réduction des déchets. Voici deux exemples notables de ces méthodes en action :



Partenariat avec 120 organisations à but non lucratif pour offrir plus de 276 000 repas, ce qui a permis d’éviter plus de 244 000 kg d’émissions de gaz à effet de serre.

Utilisation d’une technologie qui convertit les déchets alimentaires inévitables en liquides écologiques, entraînant l’élimination de 14,61 kg de gaz méthane et de 19,78 tonnes de GES CO2e

« Alors que nous célébrons cette année encore la Journée Cessons le gaspillage alimentaire, je suis fier de dire que nos équipes déploient des efforts considérables dans l’exploration de nouveaux moyens inventifs pour éliminer les déchets de nos activités. Qu’il s’agisse de faire équipe avec des chefs pour transformer les déchets alimentaires en délices culinaires ou d’adopter de nouvelles technologies qui mettent en évidence les points chauds en matière de déchets afin que nous puissions nous y attaquer de front, nous nous engageons à promouvoir une culture de développement durable qui s’étend bien au-delà de notre organisation », a déclaré Heather Wilkie, vice-présidente principale chargée de la transformation commerciale.

Le Groupe Compass Canada invite les collectivités de tout le pays à se joindre à la campagne de la Journée Cessons le gaspillage alimentaire en posant des gestes simples, mais efficaces, notamment en essayant les recettes de son livre de la Journée Cessons le gaspillage alimentaire , en explorant les astuces de conservation des aliments qui permettent de garder les aliments frais plus longtemps et en n’achetant que les ingrédients qui seront utilisés au cours des prochains jours.



Grâce à cette campagne numérique annuelle, l’entreprise vise à contribuer à une meilleure prise de conscience et à inspirer une action collective en faveur d’un avenir plus durable.

Pour en savoir plus sur la Journée Cessons le gaspillage alimentaire et sur la façon dont vous pouvez participer à la campagne, visitez www.stopfoodwasteday.com .

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le principal fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada, avec plus de 25 000 associés répartis dans 2 100 emplacements à l'échelle nationale. Son expertise s'étend à divers secteurs et spécialités, y compris les sites sportifs, les salles à manger, les écoles, les hôpitaux, les plates-formes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion d'installations. Le Groupe Compass Canada s'est donné pour mission d'être le fournisseur de services alimentaires le plus novateur au pays, en visant à redéfinir l'industrie grâce à une technologie de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont un impact positif sur les gens, la performance et la raison d'être de l'entreprise. Le Groupe Compass Canada s'est engagé à mettre son envergure et sa taille au service du bien commun et a pris l'engagement, dans le cadre de sa Promesse pour la planète, de réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Grâce à des solutions d'accueil sur mesure et à son dévouement à l'excellence, le Groupe Compass Canada façonne l'avenir des services alimentaires et des services de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées™ au Canada en 2021, 2022 et 2023, un prix qui reconnaît les organisations canadiennes les plus performantes pour leurs cultures qui contribuent à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, comme l’une des équipes de direction la plus fiables en 2024 par Best WorkplacesMC , l’un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC pour le commerce de détail et l’accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2023 et 2021. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

