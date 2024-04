Message du directeur du OHR pour la newsletter d’avril 2024 (French)

Chers résidents, voisins et amis :

Beaucoup d'entre vous me reconnaissent peut-être, Kenneth Saunders, pour avoir été directeur du Bureau des droits de l’homme (OHR) sous la responsabilité du maire Anthony Williams. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis de retour en tant que directeur par intérim ! Mon attachement à l'égalité des chances pour tous reste inébranlable, et je suis impatient de servir à nouveau notre communauté.

Avril est une combinaison efficace de réflexion et d’action. Tout d'abord, nous célébrons le Mois du logement équitable, qui commémore la loi de 1968 sur le logement équitable (Fair Housing Act), adoptée peu après l'assassinat du Dr. Martin Luther King Jr. et fondée sur la loi sur les droits civiques de 1964 relative à la protection contre la discrimination en matière de logement fondée sur divers facteurs, tels que la race, la couleur, la religion, le sexe, le handicap et la situation familiale. Nous avons rassemblé des ressources en matière de droit au logement visant à autonomiser les résidents sur notre Portail du logement équitable et nous vous invitons à une table ronde virtuelle avec des partenaires du logement pour en savoir plus sur vos droits.

Ce mois-ci met également en lumière le Mois de la sensibilisation à l'accès aux langues. Notre ville célèbre les deux décennies de la Loi de DC sur l’accès aux langues, une législation historique qui garantit que la langue n'est jamais un obstacle à la vie civique ou aux informations vitales. Rejoignez-nous pour un événement de célébration où vous pourrez rencontrer des responsables de l'accès aux langues qui ont défendu cette cause dans notre ville.

Enfin, avril est le mois de la deuxième chance, étant donné qu’il offre l’occasion de sensibiliser sur les obstacles que rencontrent les citoyens de retour pour réussir leur parcours de réintégration. Notre ville est aux côtés des citoyens de retour grâce à des initiatives menées par le Bureau du maire sur les affaires des citoyens de retour, le Réseau d'action pour la réinsertion de DC (RAN) et le Bureau des services aux victimes et des subventions de justice. Abonnez-vous à nos médias sociaux pour voir comment le OHR aide les résidents, les communautés et les agences à reconnaître l'importance de la réinsertion ainsi que son rôle dans le soutien à une réinsertion sûre et réussie.

Alors que nous honorons ces importantes célébrations, apprécions les progrès accomplis tout en reconnaissant ce qu'il reste encore à accomplir. Grâce à nos efforts collectifs, nous continuerons de plaider en faveur de l'équité et de la justice, de lutter contre les profondes disparités et de veiller à ce que chacun comprenne et exerce ses droits.

En toute solidarité, Kenneth Saunders