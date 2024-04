Estudio anual de Verizon Business sobre pequeñas empresas latinas destaca optimismo y digitalización

Los Verizon Small Business Days comienzan el 22 de abril, con revisiones técnicas y promociones

Verizon Business anunció su segundo estudio anual sobre pequeñas empresas Latinas, que revela que: En comparación con las no Latinas, los dueños de pequeñas empresas Latinas expresan niveles más altos de optimismo respecto a la seguridad financiera de su negocio y las perspectivas económicas generales. Los dueños de pequeñas empresas Latinas dan prioridad a las inversiones en tecnología, incluido el comercio electrónico y la seguridad de la red, lo que refleja un claro interés en aprovechar las herramientas digitales para el crecimiento.

Verizon Small Business Days (del 22 al 28 de abril) ofrece a los dueños de pequeñas empresas la oportunidad de consultar con especialistas y acceder a soluciones fiables y ofertas especiales para impulsar sus negocios.

NUEVA YORK, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para destacar los Small Business Days, que se celebran del 22 al 28 de abril, Verizon Business reveló los resultados de su segundo estudio anual sobre pequeñas empresas latinas , que solicitó respuestas de 500 dueños de pequeñas empresas (PPE) latinas así como 500 PPE no latinas. Realizada por Morning Consult, la encuesta arrojó que los PPE latinos son optimistas a pesar de las preocupaciones económicas en comparación con los dueños de pequeñas empresas del mercado general y están priorizando las inversiones en tecnología mientras equilibran los problemas de ciberseguridad.



“Al igual que muchas pequeñas empresas, las pequeñas empresas Latinas han seguido prosperando al duplicar su apuesta por la tecnología y encontrar nuevas formas de trabajar, y los datos del estudio respaldan esta tendencia”, dijo Aparna Khurjekar, directora de ingresos, mercados empresariales y SaaS de Verizon Business. “Su optimismo tanto respecto de las perspectivas de su negocio como del papel que desempeña la tecnología para impulsar su crecimiento es inspirador. Nos complace recibir a estos dueños de pequeñas empresas Latinas y a los de todas las pequeñas empresas en nuestras tiendas en los Small Business Days para brindarles los recursos, las herramientas y el asesoramiento necesarios para apoyar su trayectoria de crecimiento”.

Un optimismo económico creciente en comparación con los PPE no latinos

El estudio mostró una marcada diferencia en términos de perspectiva económica entre los PPE latinos y el mercado general de los PPE no latinos. De hecho, el 74 % de los PPE latinos esperaba que la seguridad financiera de su negocio mejorará en los próximos meses, a diferencia del 57 % de los PPE no latinos. Este optimismo probablemente esté relacionado con el hecho de que el 78 % de los PPE latinos respondió que su negocio estaba mejor hoy en comparación con un año atrás, mientras que solo el 62 % de los PPE no latinos compartió el mismo sentimiento. Este optimismo se sintió en la comunidad local en general, ya que el 68 % dijo que espera que sus economías locales mejoren en los próximos meses, en comparación con el 48 % de los PPE no latinos que expresó sentimientos similares.

Sin embargo, este optimismo se vio empañado por preocupaciones comerciales relevantes que van desde cómo aprovechar sus ahorros personales para financiar el negocio (71 % de los PPE latinos frente al 53 % de los PPE no latinos) hasta cuál es su capacidad para pagar las facturas y el alquiler de cada mes (64 % de los PPE lations frente al 49 % de los PPE no latinos). Además, año tras año, estas empresas Latinas expresaron mayores preocupaciones sobre mantener niveles de personal adecuados (71 % frente a 60 % en 2023) y evitar interrupciones en el flujo de efectivo (79 % frente a 69 % en 2023).

El deseo de innovación digital y la capacidad de recurrir al asesoramiento de expertos

En cuanto a la innovación digital, los PPE latinos obtuvieron índices más altos en numerosos aspectos, incluida la mención de la tecnología como una de las principales prioridades de inversión (41 % frente al 30 % de los PPE no latinos), así como la inversión en comercio electrónico (31 % frente al 19 % de los PPE no latinos). Además, están más preocupados por garantizar la seguridad de las redes y los sistemas informáticos de la empresa (77 % frente al 59 % de los PPE no latinos). Esto puede deberse al hecho de que el 30 % de los PPE latinos informó un incidente de ciberseguridad el año pasado, en comparación con el 21 % de los PPE no latinos.

Con un claro interés en crecer, los PPE latinos buscan aprovechar el apoyo externo para impulsar el crecimiento. Los tipos de apoyo que les interesan a los PPE latinos incluyen recursos para la transición a operaciones digitales (78 % versus 58 % de los PPE no latinos) y apoyo para la transición a nuevos sistemas o formas de trabajo (82 % versus 58 % de los PPE no latinos). Los resultados completos de la encuesta se pueden encontrar aquí .

Trabajamos con empresas para ofrecer soluciones fiables

Como se expresa en el estudio, las pequeñas empresas de todos los orígenes desean aprovechar el asesoramiento de expertos para impulsar sus negocios, y Verizon Small Business Days ofrece este foro para aprovechar a los expertos en negocios. Del 22 al 28 de abril, se invita a las pequeñas empresas a consultar con un especialista de Verizon Business. Los dueños de empresas pueden aprovechar ofertas y soluciones oportunas diseñadas para impulsar su negocio. Las promociones y servicios disponibles incluyen:

Una verificación técnica sin costo para determinar la viabilidad y longevidad de sus soluciones actuales.

Un teléfono 5G por nuestra cuenta para empresas que se cambian a Verizon sin necesidad de intercambiar; además, hasta $300 de descuento adicional. 1

Cámbiate a un plan LTE Business Internet de 50 Mbps y obtén por nuestra cuenta Verizon Business Internet Security Plus durante 12 meses, con protección contra ransomware, phishing y antimalware para ayudarte a proteger tu negocio. 2

Una tarjeta prepaga Visa de hasta $1000 cuando cambias a planes seleccionados de Fios Business Internet con un plazo de 2 años.3

Proporcionamos a las pequeñas empresas recursos para la digitalización

Verizon Small Business Digital Ready, un recurso en línea sin costo, fue creado con y para pequeñas empresas, con un enfoque específico en ayudar a dueños de empresas diversas y de escasos recursos. El sitio web Digital Ready recientemente rediseñado brinda a los dueños de pequeñas empresas acceso a aprendizaje personalizado a través de más de 40 cursos, algunos de ellos disponibles en español, tutorías, redes de pares, asesoramiento experto individual e incentivos como subvenciones.

Para ver los resultados completos de la encuesta, visita nuestra página de web AQUÍ .

Para obtener más información sobre las soluciones para pequeñas empresas de Verizon, visita nuestra página de web AQUÍ .

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) se constituyó el 30 de junio de 2000 y es uno de los principales proveedores mundiales de servicios de tecnología y comunicaciones. Con sede en Nueva York y presencia en todo el mundo, Verizon generó ingresos de 134 000 millones de dólares en 2023. La empresa ofrece servicios y soluciones de datos, vídeo y voz en sus galardonadas redes y plataformas, satisfaciendo la demanda de movilidad, conectividad de red fiable, seguridad y control de los clientes.

CENTRO DE COMUNICACIONES EN LÍNEA DE VERIZON: En verizon.com/news encontrarás comunicados de prensa, artículos, contactos con los medios y otros recursos. Los comunicados de prensa también están disponibles a través de un canal RSS. Para suscribirte, visita www.verizon.com/about/rss-feeds/.

