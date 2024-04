Equifax(MD) Canada s’engage à aider les Canadiens et Canadiennes à tirer parti de leurs paiements de loyer

TORONTO, 23 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EquifaxMD Canada, une entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, s’est engagée à aider les gens à profiter de la meilleure situation financière possible et à prendre des mesures visant à favoriser l’inclusion financière des Canadiens et Canadiennes, en offrant un soutien continu sur le plan de la déclaration des données sur le loyer dans le calcul des pointages de crédit.



En tant que plus grande agence d’évaluation du crédit à la consommation au Canada, Equifax veille à outiller les personnes profitant d’une situation économique équilibrée, ainsi que les communautés financièrement inclusives partout dans le monde. L’inclusion des paiements de loyer dans le calcul des pointages de crédit représente une étape importante pour s’assurer que le crédit et les services financiers traditionnels deviennent plus accessibles à davantage de gens. Equifax appuie les initiatives en matière de loyer récemment annoncées par le gouvernement fédéral, et elle croit que l’inclusion des paiements de loyer dans le calcul des pointages de crédit permettra à davantage de Canadiens et Canadiennes d’accéder à la propriété ou à d’autres services financiers.

« Les locataires représentent un secteur croissant de l’économie canadienne, et il est temps qu’ils soient reconnus pour payer leurs loyers à temps », a déclaré Sue Hutchison, présidente et directrice générale d’Equifax Canada. « Equifax Canada a ouvert la voie et modélisé la façon dont les paiements de loyer, tout comme les paiements hypothécaires, peuvent aider à établir un pointage de crédit. Ceci est réellement important pour les jeunes Canadiens et Canadiennes, les nouveaux arrivants au Canada et les autres consommateurs mal desservis. »

Equifax s’est penchée sur la manière dont les sources de données non traditionnelles dans le calcul des pointages de crédit, comme les paiements de loyer, pourraient permettre d’obtenir un aperçu plus complet de la santé financière des consommateurs, de créer des occasions financières pour plus de gens et de mieux tenir compte de l’évolution démographique au pays.

L’ajout d’un autre type de données marquera le début d’une étape importante dans la modernisation de l’infrastructure du crédit au Canada et dans l’amélioration de l’accès au crédit. L’inclusion des paiements de loyer dans le calcul des pointages de crédit est une phase essentielle pour s’assurer que le crédit et les services financiers traditionnels soient plus accessibles aux Canadiens et Canadiennes admissibles.

Depuis un certain temps déjà, Equifax effectue des tests à l’aide de faibles volumes de données sur les paiements de loyer afin d’évaluer la pertinence de les inclure de manière responsable aux dossiers et aux pointages de crédit au Canada. Une étude menée par Equifax a révélé que l’inclusion d’autres types de données dans le calcul des pointages de crédit pourrait permettre d’établir ou d’améliorer les pointages de crédit d’environ cinq millions de Canadiens et Canadiennes supplémentaires. Cet ajout pourrait aider un plus grand nombre de personnes à montrer leur degré de solvabilité et à élargir le bassin de consommateurs admissibles à différentes formes de crédit.

Equifax se réjouit à la perspective de travailler en collaboration avec le gouvernement, les banques et les prêteurs, ainsi qu’avec d’autres intervenants afin de s’assurer que cette importante évolution de l’infrastructure du crédit au Canada soit mise en œuvre de manière responsable. Equifax a investi des milliards de dollars dans des données, des renseignements de vérification, des outils de prévention de la fraude, des techniques de modélisation robustes et des solutions technologiques en nuage uniques qui permettent à la clientèle de profiter d’un meilleur accès à des occasions financières, qui sont offertes à plus de gens et à davantage d’endroits. Equifax est fière d’ouvrir la voie et est convaincue que cette initiative pourra évoluer tout en préservant l’intégrité des pointages de crédit d’Equifax.

« Nous savons qu’une seule occasion financière peut représenter une étape cruciale dans l’établissement d’une solidité financière qui changera le parcours des familles et des communautés pendant des générations. Chaque personne mérite d’avoir la possibilité de bâtir un bel avenir financier », a déclaré Mme Hutchison.

À propos d’Equifax

À Equifax (NYSE : EFX), nous croyons que les connaissances entraînent le progrès. En tant qu’entreprise mondiale de données, d’analyses et de technologies, nous jouons un rôle essentiel dans l’économie mondiale en aidant les institutions financières, les entreprises, les employeurs et les organismes gouvernementaux à prendre des décisions cruciales avec une confiance accrue. Notre combinaison unique de données différenciées, d’analyses et de technologies infonuagiques alimente des aperçus qui permettent aux gens de prendre des décisions qui les feront aller de l’avant. Ayant son siège social à Atlanta et soutenue par près de 15 000 employés dans le monde entier, Equifax exploite des activités ou possède des investissements dans 24 pays en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Europe et dans la région de l’Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez le site Equifax.ca.

Pour nous joindre :

Andrew Findlater

SELECT Public Relations

afindlater@selectpr.ca

647 444-1197

Angie Andich

Relations avec les médias, Equifax Canada

MediaRelations@equifax.com